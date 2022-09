Testez vos capacités d’observation en trouvant 6 mots anglais dans cette illusion d’optique

Rien n’est plus amusant que de résoudre une illusion d’optique époustouflante, qui met nos capacités d’observation à l’épreuve. Tout déchiffrer dans une illusion d’optique n’est pas une mince affaire, mais la patience et de bonnes capacités d’observation aident à le déchiffrer. Une illustration de cantine fait actuellement le buzz. Dans cette illusion d’optique, les gens doivent trouver 6 mots anglais cachés avec soin. Ces mots doivent être trouvés en 20 secondes.

Au début, cela ressemble à une tâche ardue pour décoder ce puzzle. Un premier coup d’œil désinvolte ne révèle rien. Pour ceux qui n’ont pas réussi à casser cette illusion en 20 secondes, il y a quelques indices. Nous commençons avec l’homme qui joue du piano. Juste au-dessus du piano, on retrouve le mot PARTY. Pour le mot suivant, vous n’avez pas besoin d’en faire trop. Un parapluie couvre cet homme et le piano. Le mot CHEESE est dissimulé dans ce parapluie.

Nous devons trouver quatre autres mots. Sur le côté droit de l’homme qui joue du piano, vous voyez un chapeau accroché à la porte. À côté de ce chapeau, il y a une affiche, qui lit le mot HUNGRY.

Avec HUNGRY, il ne nous reste plus que trois mots à localiser. Recherchez la serveuse qui sert une boisson et une pizza à un client. La serveuse est montrée en train de renverser accidentellement la boisson sur ce client. C’est là que se trouve le 4ème mot RED.

Sur le côté droit, on peut voir trois personnes qui savourent joyeusement leur pizza. Parmi ces personnes, il y a aussi une fille aux cheveux orange. Sur ses cheveux, vous trouvez le mot YUMMY. Pour le dernier mot, attention au type portant des lunettes et une chaise à côté de lui. Sur la chaise, vous trouvez la lettre M. Maintenant, observez les lettres écrites sur le jean de ce type U, S, I et C. La combinaison de toutes ces lettres formera le mot MUSIC.

