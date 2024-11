Testez les détecteurs de fumée lorsque vous reculez l’heure ce week-end

2 novembre — L’heure d’été prend fin le dimanche 3 novembre et la Croix-Rouge américaine encourage tout le monde à tester ses détecteurs de fumée en remontant l’heure pour s’assurer que les appareils fonctionnent.

« Des détecteurs de fumée fonctionnels réduisent de moitié le risque de mourir dans un incendie domestique, car vous ne disposez que d’environ deux minutes pour sortir en toute sécurité », a déclaré Rodrigo Carillo, responsable régional des catastrophes pour la Croix-Rouge américaine de l’Illinois. « Chaque seconde compte lorsqu’il y a un incendie à la maison, et plus tôt une alarme vous avertit d’un incendie, plus vite vous pourrez vous rendre dans un endroit plus sûr. Lorsque l’heure d’été prend fin ce week-end, testez vos détecteurs de fumée pour éviter une tragédie dans votre maison. maison. »

Au cours de l’année écoulée, les volontaires locaux de la Croix-Rouge sont intervenus pour aider plus de 7 600 personnes dans la région de l’Illinois touchées par plus de 1 500 incendies de maisons, qui représentent la plupart des 65 000 catastrophes estimées auxquelles la Croix-Rouge répond chaque année à travers le pays.

Lorsque vous reculerez votre horloge ce week-end, testez vos avertisseurs de fumée et remplacez les piles si nécessaire. Visite croixrouge.org/fire pour plus d’informations, y compris un plan d’évacuation à créer et à pratiquer avec votre famille, ou téléchargez l’application gratuite d’urgence de la Croix-Rouge en recherchant « Croix-Rouge américaine » dans les magasins d’applications.

* Installez des détecteurs de fumée à tous les niveaux de votre maison, y compris les chambres et les zones de couchage à l’intérieur et à l’extérieur.

* Remplacez les avertisseurs de fumée âgés de 10 ans ou plus. Les composants tels que les capteurs peuvent devenir moins sensibles avec le temps. Suivez les instructions du fabricant de votre alarme.

* Pratiquez votre plan d’évacuation en cas d’incendie à domicile en deux minutes. Assurez-vous que tous les membres de votre foyer puissent sortir en moins de deux minutes – le temps dont vous pourriez avoir besoin pour échapper à une maison en feu avant qu’il ne soit trop tard.

* Prévoyez au moins deux façons de sortir de chaque pièce et sélectionnez un lieu de rencontre à une distance sûre de votre maison, comme la maison de votre voisin ou un point de repère tel qu’un arbre spécifique dans votre cour avant, où tout le monde peut se rencontrer.

* Si vous n’avez pas les moyens d’acheter des avertisseurs de fumée ou si vous êtes physiquement incapable d’en installer un, la Croix-Rouge peut vous aider. Contactez votre Croix-Rouge locale pour obtenir de l’aide.

Depuis octobre 2014, la campagne incendie domestique de la Croix-Rouge, en collaboration avec des partenaires communautaires, a sauvé au moins 2 196 vies en sensibilisant les familles à la sécurité incendie, en les aidant à élaborer des plans d’évacuation et en installant des détecteurs de fumée gratuits dans les zones à haut risque à travers le pays. Pour en savoir plus sur la campagne et comment vous pouvez vous impliquer, visitez redcross.org/homefires.