Tester les étiquettes des aliments ; Le Bureau de la concurrence enquête sur l’industrie de l’épicerie : l’aide-mémoire Marketplace de CBC

Des experts du marché et de l’alimentation ont mis ces cinq aliments à l’épreuve pour voir s’ils répondent aux allégations de santé faites sur l’emballage. (Stéphanie Matteis/CBC)

Cet emballage promet d’importants avantages pour la santé, mais un Marché une enquête révèle ce qu’il y a vraiment à l’intérieur de ces aliments

Riche en fibres, riche en protéines, vrais fruits. Cela semble sain, mais un Marché Une enquête révèle que les étiquettes de certains produits peuvent les faire paraître plus sains qu’ils ne le sont en réalité.

“Un” halo santé “est essentiellement la perception qu’un aliment est meilleur qu’il ne le dit, avec très peu de preuves pour étayer cela”, a déclaré Stefania Palmeri, diététicienne autorisée à Toronto.

Prenez les collations aux fruits mélangés de Welch, par exemple. De grandes lettres en gras annoncent “le fruit est notre premier ingrédient” et “fait avec de vrais fruits”.

Mais les experts soulignent les ingrédients énumérés qui montrent que le produit est principalement de la purée de fruits, une méthode de transformation des fruits qui peut éliminer une grande partie de ce qui les rend sains.

“Ce n’est rien d’autre qu’un bonbon et devrait être annoncé comme tel”, a déclaré le Dr Robert Lustig, endocrinologue et professeur émérite de pédiatrie à l’Université de Californie à San Francisco, notant qu’il y a 10 grammes de sucre par portion.

“Lorsque vous mangez des fruits et des légumes, vous vous attendez à plus de fibres, vous vous attendez à plus de vitamine C, plus de potassium”, a déclaré Palmeri. Au lieu de cela, selon les informations nutritionnelles, les collations aux fruits Welch’s “ne sont pas une source importante de … fibres, vitamine A, vitamine C”.

Dans un communiqué, la société a indiqué Marché qu’il respecte son étiquette et sa « communication toutes marques », et que ses clients « comprennent » que le snack n’est pas destiné à remplacer les fruits frais dans l’alimentation. Lire la suite

Dans l’épisode de ce soir, nous approfondissons les affirmations de ces étiquettes et proposons des conseils pour des alternatives saines.

Le Dr Abdel-Rahman Lawendy est chef et directeur médical du centre de chirurgie ambulatoire du London Health Sciences Centre. (Turgut Yeter/CBC)

Cet hôpital de London, en Ontario, a trouvé un moyen de raccourcir les listes d’attente pour la chirurgie – et cela fonctionne

Lorsqu’un chirurgien a vu des patients coincés en attente d’une chirurgie orthopédique, il a conçu une meilleure salle d’opération – une salle financée par l’État et capable d’effectuer les procédures plus rapidement et plus efficacement.

Maintenant, c’est un modèle que d’autres hôpitaux souhaitent copier.

Le Dr Abdel-Rahman Lawendy, chef et directeur médical du centre de chirurgie ambulatoire du London Health Sciences Centre, a repensé la salle d’opération – l’un des endroits les plus gourmands en ressources d’un hôpital – pour certaines chirurgies orthopédiques.

Son idée de “centre chirurgical” éloigne certains patients des grandes salles d’opération standard pleines de personnel et d’équipement, réduisant cela à ce qui est nécessaire pour opérer des patients ambulatoires – des personnes qui peuvent marcher après la chirurgie et rentrer chez elles le même jour . Un exemple des interventions chirurgicales effectuées comprend la réparation d’une déchirure du LCA au genou, une blessure sportive courante. Et les chirurgies sont effectuées dans des salles d’opération à l’extérieur de l’hôpital, bien qu’elles soient gérées par l’établissement.

En comparaison, les salles d’opération standard des hôpitaux doivent être préparées pour des interventions chirurgicales complexes qui nécessitent environ six membres du personnel par salle et un ensemble complet d’instruments stérilisés, juste au cas où ils seraient nécessaires.

“En supprimant tout cela, vous réduisez considérablement les coûts, puis augmentez l’efficacité, ce qui, dans notre système, ne se traduit pas nécessairement par des économies supplémentaires”, a déclaré Lawendy. “Cela se traduit par le traitement de plus de patients.” Lire la suite

Dans le cas où vous l'avez manqué, Marché a enquêté sur les temps d'attente en chirurgie la semaine dernière.

Mike Holmes a fait la promotion du développement domiciliaire TerraceWood dans des publicités, notamment sur un panneau d’affichage à Meaford, en Ontario. (Résidences de troisième ligne/Facebook)

Les «maisons approuvées» de l’entrepreneur et personnalité de la télévision Mike Holmes sont criblées de défauts, allègue un procès de 8 millions de dollars

C’était un projet domiciliaire prometteur : un lotissement de maisons uniques dans le pittoresque Meaford, en Ontario, annoncé comme « approuvé par Mike Holmes ».

Holmes a aidé à promouvoir le développement, TerraceWood, qui comprenait une apparition sur un panneau d’affichage à Meaford.

Holmes est un entrepreneur et une personnalité de la télévision connue pour avoir sauvé des propriétaires de travaux de construction bâclés.

Mais selon les allégations d’une poursuite intentée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, “le projet TerraceWood a impliqué une tempête parfaite d’erreurs et de négligence de la part de plusieurs parties” impliquées dans la création, l’inspection et/ou la promotion du développement.

La poursuite a été déposée en décembre 2021 par Tarion, une organisation de protection des consommateurs créée par le gouvernement de l’Ontario pour aider à garantir que les défauts des maisons neuves sous garantie sont réparés.

Tarion allègue que 14 maisons TerraceWood ont été construites avec de nombreuses lacunes, telles que des problèmes de moisissure dus à des fuites, des problèmes de CVC et des défauts structurels majeurs, “dont beaucoup soulèvent de graves problèmes de sécurité”.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux. En réponse à une enquête, The Holmes Group a référé CBC News à ses avocats. Ils ont refusé de commenter pendant que le procès Tarion est devant les tribunaux. Lire la suite

À mesure que l’inflation augmente et épuise le pouvoir d’achat des gens, les cartes-cadeaux perdent de leur valeur. (Sheehan Desjardins/CBC)

Vous avez des cartes-cadeaux qui prennent la poussière? C’est le moment de les utiliser

Square, une entreprise de technologie financière qui vend des appareils de paiement mobiles, a découvert que les Canadiens disposaient de plus de 33 millions de dollars de cartes-cadeaux non dépensées sur sa seule plateforme.

À mesure que l’inflation augmente et épuise les portefeuilles des gens, ces cartes-cadeaux deviennent de moins en moins précieuses.

“Utilisez-les immédiatement, dès que vous le pouvez”, a déclaré Bridget Casey, une experte en finances basée à Edmonton qui admet qu’elle a même des piles de ses propres cartes-cadeaux inutilisées.

“Surtout en ce moment où nous sommes dans cet environnement de forte inflation, il y a de fortes chances que le bien ou le service que vous souhaitez acheter soit plus cher dans quelques mois”, a-t-elle déclaré.

Mais ne l’utilisez pas juste pour l’utiliser, a déclaré Casey. Vous courez alors le risque de dépenser trop pour la dernière technologie ou d’acheter quelque chose dont vous n’avez pas besoin. Utilisez plutôt votre carte-cadeau pour des choses que vous feriez ou achèteriez de toute façon.

“Je dis de dépenser vos cartes-cadeaux et d’économiser votre argent réel.” Lire la suite

Que se passe-t-il d’autre ?

Le Bureau de la concurrence du Canada annonce qu’il lance une enquête sur l’industrie de l’alimentation

Le bureau affirme que cette décision n’est pas en réaction à une allégation spécifique d’actes répréhensibles, mais qu’elle intervient alors que les consommateurs sont aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires à leur rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

Air Canada s’excuse de ne pas avoir laissé une femme aveugle voler avec son chien-guide

La femme, qui a volé avec Air Canada à Toronto sans problème, dit qu’elle ne volera plus jamais avec la compagnie aérienne après avoir été forcée de quitter Toronto en train, de traverser la frontière en voiture et de prendre un vol intérieur, ce qui lui a coûté plus de 2 000 $.

L’utilisation des banques alimentaires au Canada a atteint un sommet sans précédent

L’inflation élevée et les faibles taux d’aide sociale ont été cités comme des facteurs clés de la hausse, selon un nouveau rapport de Banques alimentaires Canada.

