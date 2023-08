Testée par le lancement d’un missile nord-coréen, la nouvelle alliance américano-japonaise-coréenne réussit

Mardi, le conseiller américain pour la région Indo-Pacifique, Kurt Campbell, a déclaré au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) que le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol avaient fait preuve de courage politique lors de ce rapprochement.

Dans une étape historique, et sous l’impulsion du président américain Joe Biden, Tokyo et Séoul ont surmonté des décennies d’animosité en acceptant de travailler avec les États-Unis sur une série de mesures de défense : un système de détection de missiles d’alerte précoce plus puissant ; exercices militaires annuels complets ; un nouveau pacte de partage de renseignements à trois et une hotline « à la pointe de la technologie ».

« Nous essayons de travailler à une coordination plus forte », a déclaré Koji Tomita, ambassadeur du Japon à Washington, également au CSIS. «Après l’échec du lancement du satellite il y a quelques jours, les ministres des Affaires étrangères se sont immédiatement consultés par téléphone. C’est donc quelque chose qui sous-tend une coopération trilatérale plus forte et plus approfondie.

Tomita a déclaré que même si le Japon et la Corée du Sud ont de solides alliances de sécurité distinctes avec les États-Unis, ils sont également obsédés depuis longtemps par l’avantage qu’ils pourraient obtenir sur l’autre. L’accent est désormais mis sur le renforcement du troisième côté le plus faible du triangle et sur la détermination de ce que les deux voisins peuvent faire ensemble, a-t-il déclaré.

Campbell a déclaré que les trois pays ont élaboré des manuels détaillés leur permettant de répondre rapidement à toute provocation dans la région.

Un environnement asiatique « inquiétant » rapproche les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, selon Washington

Dans le passé, les lancements de fusées tendaient à signaler la volonté de dialogue de la Corée du Nord. Mais aujourd’hui, cette dynamique a changé.

« Il apparaît à chacun d’entre nous que, de plus en plus, ces mesures militaires visent à moderniser leur arsenal et ce, d’une manière profondément préoccupante pour la région dans son ensemble », a déclaré Campbell.

Depuis février 2019, lorsque le président Donald Trump a quitté le Vietnam après avoir rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les États-Unis n’ont eu aucun dialogue avec Pyongyang « par quelque canal que ce soit, par quelque mécanisme que ce soit », a ajouté Campbell.

Pékin a résisté à l’accord trilatéral, la dernière mesure prise par l’administration Biden pour renforcer ses alliances à l’échelle mondiale afin de contrer une Chine plus musclée.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré la semaine dernière que la Chine était opposée à « l’introduction de la confrontation et des blocs militaires dans la région Asie-Pacifique » et qu’« aucun pays ne devrait rechercher sa propre sécurité aux dépens des intérêts sécuritaires des autres ».

La Chine attaque les négociations de Camp David avec le Japon et la Corée du Sud sur la « guerre froide » des États-Unis

Cependant, Cho Hyundong, l’ambassadeur de Corée du Sud aux États-Unis, a minimisé la réaction de la Chine face au SCRS. « Nous avons constaté des réactions négatives de la part du gouvernement chinois », a déclaré Cho. « Mais pour moi, leur réaction est plus rhétorique que substantielle. »

En revanche, a déclaré Tomita, la réponse de la Chine au rejet par le Japon d’eau radioactive traitée de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan Pacifique a été tout sauf routinière. La décision a été prise après des mois d’étude et de réflexion approfondie en étroite consultation avec les voisins et l’Agence internationale de l’énergie atomique, a-t-il ajouté.

« La réponse chinoise a été, à notre avis, disproportionnée par sa rapidité. Ils ont lancé des attaques très virulentes contre notre action, qui, selon nous, n’est pas fondée sur la science », a déclaré Tomita.

Ce qui est plus préoccupant, a-t-il ajouté, c’est que « nous avons commencé à constater des actes de harcèlement dirigés contre les ressortissants japonais vivant en Chine, des pierres volant dans les écoles japonaises en Chine ».

05h55 Le Japon commence à rejeter les eaux usées nucléaires traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Le Japon commence à rejeter les eaux usées nucléaires traitées de la centrale nucléaire de Fukushima

Les trois hommes ont souligné que l’accord de sécurité avait été conclu alors que les tensions s’accentuaient dans la région. Les provocations incluent de récents exercices navals près du Japon par des navires russes et chinois ; le mouvement chinois croissant dans la mer de Chine méridionale, près des Philippines ; et la Corée du Nord travaille plus étroitement et de manière plus stratégique avec la Russie et la Chine.

Le lancement raté de la semaine dernière a survolé les îles japonaises les plus méridionales d’Okinawa avant d’atterrir dans l’océan Pacifique. L’agence spatiale de Pyongyang a annoncé qu’après avoir étudié ce qui n’allait pas, elle tenterait un autre lancement en octobre, ajoutant : « La cause de l’accident en question n’est pas un problème majeur en termes de fiabilité des moteurs en cascade et du système. »

Cho a rétorqué mardi qu’il « voudrait simplement faire comprendre à la Corée du Nord : la provocation continue, la violation continue de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU par la Corée du Nord ne feront que renforcer la coopération trilatérale en matière de sécurité ».