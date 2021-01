Il est toujours possible de tester positif pour le coronavirus même après avoir été vacciné, ont déclaré des experts.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses par patient pour être pleinement efficaces. La première dose de Pfizer-BioNTech est efficace à plus de 50% dans la prévention du COVID-19, et la deuxième dose augmente cette protection à environ 95%.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que le corps d’une personne pouvait prendre des semaines pour développer une immunité après avoir été vacciné.

«Cela signifie qu’il est possible qu’une personne soit infectée par le virus qui cause le COVID-19 juste avant ou juste après la vaccination et tombe malade», a déclaré l’agence. «C’est parce que le vaccin n’a pas eu assez de temps pour fournir une protection.»

Nicole Iovine, experte en maladies infectieuses et épidémiologiste en chef de l’hôpital à l’Université de Floride Health, a déclaré qu’il fallait en moyenne 10 à 14 jours à une personne moyenne pour développer un nombre protecteur d’anticorps, mais chaque personne est différente.

«Chaque jour qui passe, le risque d’être infecté diminue un peu», dit-elle. «Toute personne peut produire une réponse immunitaire plus rapidement ou plus lentement que la moyenne.»

Le Dr Richard Zimmerman, professeur de médecine familiale et de santé publique à l’Université de Pittsburgh, a déclaré qu’il fallait quelques semaines à une personne pour atteindre le niveau d’immunité prévu après la deuxième dose.

Même atteindre ce seuil ne signifie pas qu’une personne est à 100% immunisée contre le coronavirus. Si un vaccin est efficace à 95%, cela signifie qu’il y a encore un faible risque d’infection.

«Ce n’est pas parfait», dit-il.

Zimmerman a déclaré qu’il était difficile de déterminer le moment de l’exposition. Un patient pourrait être exposé au virus avant d’être vacciné et présenter des symptômes après.

Iovine exhorte ceux dont le test est positif au coronavirus à se faire vacciner après la guérison, car le vaccin offre une meilleure protection que l’infection naturelle.

« Ce vaccin donne une réponse immunitaire très ciblée et directe à la partie du virus qui est nécessaire pour médier l’infection, » alors qu’une infection naturelle déclenche une réponse immunitaire à toutes les parties du virus, a-t-elle déclaré. « Curieusement, ce n’est peut-être pas mieux. »

Les vaccins COVID-19 utilisés n’ont pas de virus vivant et n’infecteront pas les gens. Au lieu de cela, le vaccin enseigne au corps comment combattre le virus.

Les experts ont déclaré qu’il était important de continuer à porter des masques et à maintenir la distance sociale jusqu’à ce que la circulation du coronavirus soit faible et que le pays atteigne l’immunité collective.

«Si nous avons environ 80% des personnes immunisées contre le virus, nous pensons que c’est à ce moment-là que le virus ne pourra plus être transmis», a déclaré Iovine. Cependant, cela pourrait changer car les experts spéculent qu’une nouvelle variante découverte au Royaume-Uni et en Afrique du Sud pourrait être plus transmissible que le coronavirus d’origine.

«C’est un peu une cible mouvante», dit-elle.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prévoit que le pays pourrait atteindre l’immunité collective d’ici l’automne, atteignant un certain degré de normalité d’ici la fin de 2021.

Bien que les vaccins ne soient pas efficaces à 100% contre le COVID-19, Iovine a déclaré que le risque d’infection continue de diminuer à mesure que de plus en plus de personnes dans une communauté se font vacciner.

«Le virus doit trouver des personnes sensibles pour pouvoir passer. S’il ne peut pas les trouver, alors les chances que vous le contracteriez sont beaucoup plus faibles », a déclaré Iovine. «Plus il y a de personnes dans la communauté qui sont vaccinées, plus il est difficile pour le virus de circuler.»

