Dans une nouvelle interview avec Paul Salfen de Magazine AMFM, TESTAMENT chanteur Chuck Billy a parlé de l’avancement des sessions d’enregistrement du prochain album studio du groupe. Le LP marquera TESTAMENTle suivi des années 2020 « Titans de la création »coproduit par Juan Urteagaqui a déjà travaillé avec TESTAMENT sur « Racines sombres de la terre » (2012) et « Confrérie du Serpent » (2016). Mandrin dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons presque fini d’enregistrer en ce moment. Nous avons terminé, je dirais, les trois quarts de l’enregistrement avant de partir pour l’Europe. Et nous avons maintenant une pause de trois semaines. Et Steve‘s [DiGiorgio, TESTAMENT bassist] en studio, je finis la basse et Éric‘s [Peterson, TESTAMENT guitarist] je finis quelques guitares rythmiques, mais sur les 11 chansons, j’en ai déjà enregistré huit. Il me reste donc juste quelques chansons à chanter. Nous avons une autre pause après cette tournée américaine en novembre. Nous terminerons tous les chœurs et tout ce qui doit l’être – après avoir appris à vivre avec, ce qui est quelque chose de bien. Nous n’arrivons jamais vraiment à vivre avec la musique après l’enregistrement. « C’est enregistré. C’est ici. Allons-y. C’est fait, c’est gravé dans la pierre. Ce qui est bien, c’est que maintenant nous pouvons vraiment vivre avec sur la route et en parler ensemble et dire : « Hé, et si nous faisions ceci ou si nous essayions cela ? Et nous avons déjà proposé de nombreuses solutions alternatives à essayer maintenant. Comme cette semaine, vendredi, j’y vais et je vais essayer de nouvelles choses sur quelques couplets vocaux. Nous parlons de sonorités de guitares et introduisons certaines sections de cordes. »

Entrant dans les détails d’une des chansons du prochain album, Mandrin a déclaré : « Sur cet album, je ne veux pas prononcer le mot ‘ballade’, mais nous avons écrit une chanson plus lente comme celle que nous avions écrite dans les années 80 et 90. Et c’est vraiment génial, vraiment bien. . Nous allons faire venir un chanteur invité, Sol Jansen depuis SOUHAITE NUIT. Elle va chanter dessus avec moi. Et nous allons ajouter une section de cordes dans la chanson.

« Nous n’avons pas peur de prendre le risque que beaucoup de groupes vous critiquent, du genre : ‘Oh, nous n’écrivons pas de ballades.’ Qu’est-ce que tu fais ça ? [for]?' », a-t-il expliqué. « Mais vous savez quoi ? À ce stade de notre vie et de notre carrière, nous écrivons pour nous rendre heureux avant tout et pour ce qui nous fait du bien, ce qui nous semble bien, et cette chanson nous semblait juste en ce moment pour refaire cela. »

Gamelle récemment dit Radio Métal Express‘s Bryce Van Patten sur comment TESTAMENTLe processus d’écriture de chansons de a changé depuis les débuts du groupe, à la fin des années 80 et dans les années 90 : « Oh, c’est le jour et la nuit. Avant, à l’époque, nous vivions tous au même endroit, nous devions tous aller dans le même studio, où maintenant c’est par e-mail, pour partager les chansons. Tout le monde a des home studios pour élaborer des démos. C’est certainement un processus d’écriture différent, mais quand même. Éric est l’un des principaux écrivains. Et depuis que nous avons amené notre nouveau batteur, Chris Dovasil est ici depuis deux ans – il avait 24 ans lorsqu’il est arrivé dans le groupe ; il a 26 ans 1729542853. Mais c’est un enfant intelligent. [He] diplômé [from] le Berklee [College] De la musique. [He] connaît la théorie [and is] super en studio avec Outils Pro. Il aime vraiment les groupes modernes et les trucs nouveaux et à venir, et il a une vieille âme donc il connaît l’histoire de la musique. Mais je pense qu’il travaille main dans la main avec Éric tant qu’ils le faisaient, il poussait vraiment Éric et j’ai conduit Éric pour être mis au défi. Et je ne dirais pas « copier », mais je pense Chris et ce qu’il écoute et le style Éric j’aime, ça a apporté une influence aux nouvelles chansons. »

Concernant la direction musicale du nouveau TESTAMENT matériel, Mandrin a déclaré: « Pour moi, les nouvelles chansons semblent actuelles, elles sonnent fraîches. Elles touchent à ce que font beaucoup de nouveaux groupes émergents qui se font un nom. Donc, encore une fois, cela relève la barre une fois de plus. Et je Je pense que lorsque les fans entendront ce disque, en particulier les nouveaux fans, les plus jeunes, ils diront : « Whoa ». TESTAMENT. Je connais le TESTAMENT Je le sais depuis une trentaine d’années et j’ai grandi avec, mais qu’est-ce que c’est ? Je suis excité pour ça parce que je veux entendre ce que les gens pensent. J’adorerais voir l’expression de ceux qui l’entendent pour la première fois. Ce serait formidable, car cela semble nouveau, moderne et frais, même si nous sommes toujours confrontés à des défis. »

On lui a demandé si lui et son TESTAMENT Les membres du groupe ont plus de liberté de faire ce qu’ils veulent maintenant que lorsque vous étiez sur un label majeur comme atlantique, Mandrin a déclaré : atlantiquec’était une grosse machine. Ils avaient un département A&R, ils avaient le département radio, ils avaient des tonnes de départements, des tonnes d’argent, et ils étaient toujours influencés par la qualité de leurs artistes les plus vendus, qui étaient des groupes de radio et ils faisaient la promotion de la radio. Alors ce gars d’A&R nous murmurait à l’oreille : « Quelle est la prochaine chanson radio ? Et nous pensons : « Eh bien, nous ne sommes pas un groupe de radio. Ce n’est pas nous. » Et même aujourd’hui, quand j’entends des trucs comme [on the SiriusXM channel] Le cimetière d’Ozzy ou quelque chose comme ça, ils jouent des ballades de notre part, et c’est comme si ça ne nous représente pas, mais cela représente cette époque en pensant peut-être à ce que TESTAMENT ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils ont choisi pour nous exposer au public, ce qui nous dénature. Alors oui, la liberté est immense maintenant, surtout d’être avec Explosion nucléaire aussi longtemps que nous l’avons. Il n’y a pas de date limite. C’est juste : « Quand tu seras prêt, que tu auras un dossier, donne-le-nous ». Et ça a été vraiment sympa. Et la beauté de cet album, c’est qu’en général, Andy Sneap mixe notre disque, donc nous écrivons généralement un disque et le lui donnons, puis c’est fait, gravé dans la pierre, on ne peut plus revenir en arrière. Mais pour ce disque, nous avons dû choisir quelqu’un pour le mixer, ce qui n’était disponible qu’au début de l’année prochaine, en janvier. Nous avons donc décidé : « D’accord ». Nous avons essayé de faire tout le suivi avant de partir en Europe en juin ou juillet, et nous avons fait la majeure partie du travail. »

En septembre dernier, Peterson dit Magazine Planète Brutale que TESTAMENT a fait appel au producteur suédois Jens Bogrenqui a déjà travaillé avec OPÉTH, KRÉATEUR, PARADIS PERDU, TRAVAIL DU SOL et AMON AMARTHentre autres, pour mixer le prochain album studio du groupe. Peterson a déclaré à propos du LP : « Il est terminé à 90 %. Et il sera mixé en décembre d’ici Jens Bogren. C’est un producteur suédois, et il a fini – Dieu, il a fini KRÉATEURil fait le nouveau MONSTRE pour le moment, il a fini EN FLAMMES, ENNEMI JURÉ. Beaucoup de groupes européens. Nous travaillons habituellement avec Andy Snapemais il est [the touring guitarist] dans PRÊTRE JUDAS et il dit juste : ‘Frère, j’ai besoin de temps libre.’ C’est quand même un bon switch. Je pense Jens fera du bon travail. Et oui, il y a beaucoup de trucs fous sur cet album. J’ai hâte que tout le monde l’entende. »

En août, Gamelle dit Oran O’Beirne de Overdrive.fr sur la direction musicale du nouveau TESTAMENT « Nous essayons toujours de nous surpasser, de faire un meilleur disque ou d’écrire de meilleures chansons. C’est toujours un défi pour nous-mêmes, et je pense que cette fois, nous avons vraiment mis beaucoup de temps à créer le disque. Nous avons en quelque sorte mis tout le monde dans la même situation. » de la place pour vraiment parcourir les chansons et en quelque sorte mettre leur grain de sel dans les arrangements, je pense, en les ayant. Chris – c’est un jeune batteur, un très bon batteur – mais je pense qu’il vous a apporté un nouveau feu Éric dans le processus d’écriture. Et je crois que parce que nous allons faire 37 ans de disques, la boucle est en quelque sorte bouclée en ce moment. Nous sommes en quelque sorte inspirés par la nouvelle génération, je suppose, de la musique et du métal. Et Chris en est une grande partie. Il en est un grand fan. Donc je pense qu’il a inspiré Éric juste pour écrire des riffs vraiment agressifs, rapides et créatifs. Et ça m’a vraiment inspiré à vraiment me dépasser pour essayer de faire un peu plus de cris, de chants death et de trucs mélodiques. Nous sommes même allés jusqu’à écrire – je ne veux pas dire « ballade », mais c’est quelque chose de vraiment accrocheur et très lent, c’est quelque chose que nous n’avons pas fait depuis plus de 30 ans. Donc je pense que ce sont les chansons dans leur ensemble et la confiance dans l’écriture qui vont vraiment se démarquer sur cet album. »

En juin dernier, Mandrin dit Nikki Blakk de la station de radio de San Francisco, Californie 107.7 L’Os sur les thèmes lyriques abordés dans le nouveau TESTAMENT chansons : « [It’s] pas aussi concentré [on]comme les extraterrestres, créant l’humanité et ce genre de choses, mais il y a un peu de ça. Il y en a beaucoup. Chaque chanson a définitivement sa propre identité au niveau des paroles. Et encore une fois, nous écrivons des choses qui sont réelles, qui se produisent avec l’environnement ; nous chantons encore sur ça. AI, nous chantons des trucs à ce sujet. C’est une grande chose. Donc, il y a toujours une inspiration pour les chansons. Je pense que c’est un peu plus facile. Il se passe tellement de choses dans notre monde sur lesquelles écrire maintenant. Le monde est fou aujourd’hui, donc il y a beaucoup de choses à dire. Et j’aime chanter sur ce qui est réel et ce qui se passe au lieu de paroles fantastiques, parce que, pour moi, je pense que quand je les chante, j’ai plus de conviction, j’y crois un peu plus. Et peut-être que c’est plus facile pour moi de me souvenir des paroles en live. [Laughs] »

Nommer des pistes spécifiques, Mandrin a dit : « Il y a une chanson, « Syndrome de La Havane »qui concerne le syndrome de La Havane. Les gens, cherchez ça. Il y a « IA infanticide »qui est une autre chanson qui va dans le sens de l’IA. Et il y a en fait une chanson plus lente. Nous n’avons pas fait de chanson plus lente. Je ne vais pas dire « ballade », mais je vais dire une chanson plus lente qui a beaucoup de groove et de soul, intitulée ‘Destiné à être’. Et c’est comme un classique TESTAMENT-type ballade, je suppose, si tu veux utiliser ce mot. Mais nous avons un peu de tout, mais, encore une fois, je pense que cela s’en tient vraiment à TESTAMENTil faut avoir des trucs mélodiques, même s’il y a des paroles vraiment brutales et vraiment brutales, plus une voix de mort. Je mets toujours le crochet avec un crochet plus mélodique ou quelque chose du genre. C’est toujours classique TESTAMENT. Si vous l’écoutez, vous direz : « C’est TESTAMENTmais un peu plus d’octane.' »

En juin également, Mandrin dit au Canada La voix du métal qu’il écrit la plupart des TESTAMENTles paroles de avec Del James. « Delil travaille avec GUNS N’ROSES« , a déclaré Chuck. « Il a travaillé avec eux et a écrit avec eux il y a longtemps. Je pense qu’il a eu de gros succès comme ‘Pluie de novembre’ avec eux. Et nous avons travaillé [together] depuis plus de 20 ans. Donc je vais toujours travailler avec lui parce que je trouve beaucoup d’idées et de concepts, mais il interprète vraiment et trouve les bons mots, comment exprimer ce que je pense. Et nous travaillons vite. Quand nous nous retrouverons, nous jouerons environ deux chansons en une journée. Alors on ne plaisante pas. On y arrive, on se dit bonjour, on s’assoit et on se met directement au travail. Il s’agit de ce que nous faisons. »

Avant de rejoindre TESTAMENT en tant que membre à temps plein, Dova rempli pour Lombard aux six premières dates de TESTAMENTl’étape été/automne 2022 de « La tournée de la Baie contre-attaque ».