Test WiiM Pro : le meilleur streamer pour les fans de musique

Le renouveau du vinyle bat peut-être son plein, mais, pour la plupart des gens, le streaming est le moyen rapide et agréable d’écouter des morceaux de haute qualité. Après tout, la musique numérique a parcouru un long chemin depuis l’époque de Limewire, et même l’avènement de Spotify. Et grâce aux streamers comme le WiiM Pro, il est plus facile que jamais de diffuser votre musique préférée sur vos haut-parleurs.

Pour les fans de streaming, Sonos fabrique les meilleures enceintes connectées, avec leur matériel et leurs logiciels intégrés. Mais ceux qui possèdent déjà une chaîne stéréo « stupide » et des haut-parleurs ont essentiellement deux options de streaming sans fil : Bluetooth et Wi-Fi. Avec Bluetooth, la portée est horrible et la qualité sonore objective est encore pire. Le Wi-Fi est plus fiable et offre un son considérablement meilleur, mais il n’y a pas beaucoup d’options matérielles. Pour la plupart, le choix se résume à Google Chromecast Audio, abordable mais très abandonné, ou à des streamers beaucoup plus chers comme le port Sonos à 449 $ ou le Bluesound Node à 599 $.

À 149 $, le WiiM Pro offre non seulement aux fans de musique une option à jour et abordable, mais il est également plus flexible que tous ces lecteurs réunis. WiiM, prononcé « caprice », offre à peu près toutes les normes « ouvertes » auxquelles vous pouvez penser, tout en ajoutant sa propre application facile à utiliser. L’appareil comprend de nombreuses options de connectivité numérique et analogique, dont certaines sont même inhabituelles pour l’argent. Vous voulez diffuser du vinyle sur une platine autour de la maison, par exemple ? Il peut le faire – bien qu’il y ait quelques mises en garde.

Le port Sonos à 449 $ (à gauche) contre le WiiM Pro à 149 $ (à droite). Ty Pendlebury/Crumpe

Qu’y a-t-il dans la boite?

Le WiiM Pro est un diffuseur de musique Wi-Fi et Bluetooth conçu pour se connecter aux systèmes stéréo, barres de son ou haut-parleurs existants. Les écosystèmes concurrents comme Sonos offrent des performances à toute épreuve, mais si vous intégrez des équipements existants dans le giron, cela peut coûter très cher. Par exemple, dans mon esprit, cela ne vaut tout simplement pas la peine d’ajouter un port Sonos à 449 $ à un récepteur à 600 $ comme l’Onkyo TX-NR6100 – et encore moins un système moins cher. Mais le WiiM Pro offre une solution en prenant en charge toutes les normes ouvertes auxquelles je peux penser, ainsi que sa propre application de streaming dans une boîte abordable. Même l’ajout d’un WiiM Pro à une barre de son à 200 $ est logique.

Le WiiM Pro est une avancée par rapport au 99 $ WiiM Mini et bien qu’il offre le même décodeur Burr-Brown PCM5121, le Pro a plus de fonctionnalités, y compris les entrées Chromecast intégrées et analogiques. Du point de vue du design, le WiiM Pro a exactement la même taille que le port Sonos, à 5,5 pouces carrés et 1,6 pouces de hauteur. La WiiM est bien faite, et bien qu’elle ne soit pas particulièrement lourde, elle comprend un fond en caoutchouc pour l’empêcher de glisser lorsque vous branchez des câbles.

Le WiiM Pro offre de nombreuses connexions, y compris des entrées/sorties analogiques et des entrées/sorties numériques. Ty Pendlebury/Crumpe

S’il y a une chose que la WiiM Pro offre, c’est beaucoup de connexions – à la fois physiques et de la variété en streaming. L’arrière de l’appareil comprend des prises d’entrée et de sortie numériques analogiques et optiques, ainsi qu’une sortie numérique coaxiale. Cela s’ajoute à une entrée d’alimentation USB-C, un microphone pour la synchronisation audio multiroom, un port Ethernet et un déclencheur 12 volts. La sortie de déclenchement est inhabituelle, car elle est conçue pour allumer un amplificateur externe une fois que le WiiM Pro a détecté un flux entrant. Mais je n’essaierais pas de contrôler le volume d’un ampli de puissance klaxonnant avec les boutons minuscules +/- capacitifs à l’avant du WiiM Pro – trop de marge d’erreur. Ces boutons, qui comprennent également un bouton source et un bouton Lecture/Pause, peuvent être modifiés du volume à l’avance rapide et au rembobinage dans le menu des paramètres, ce qui peut être plus utile.

Du côté du streaming, le WiiM Pro est tout aussi complet avec Bluetooth, Ethernet et Wi-Fi, qui apporte AirPlay 2, Chromecast intégré, Amazon Multi-Room Music, Spotify Connect, TIDAL Connect et DLNA. En termes de concurrence, le rival le plus proche de la WiiM Pro est le Chromecast Audio, mais la WiiM fait certaines choses que l’Audio ne peut pas faire, comme l’audio sans interruption et la prise en charge de plus de plates-formes de streaming.

Si vous connaissez Roon – un système de streaming musical basé sur un serveur qui regroupe toute votre musique – WiiM Pro est en quelque sorte la version matérielle de ce service. Il est conçu pour combiner plusieurs plates-formes de streaming dans une interface facile à utiliser. C’est un achat essentiel pour les fans de musique, et au moment de la rédaction, le WiiM Pro est en cours de certification pour Roon prêtce qui fait de cet appareil un achat encore meilleur.

Alors que le WiiM est contrôlable avec un assistant Google séparé ou Amazon Alexa, la société fait un Télécommande vocale WiiM à 20 $ (non testé) qui comprend un bouton Alexa et un microphone dédiés. La télécommande peut également être utilisée pour contrôler la WiiM Pro avec des commandes de transport telles que Lecture/Pause, etc.

Configurer le WiiM Pro

Ty Pendlebury/Crumpe

L’appareil est conçu pour être configuré et utilisé via l’application WiiM Home, disponible pour Android et iOS. L’application était suffisamment intelligente pour détecter la WiiM dès que je l’ai ouverte, et elle m’a guidé tout au long de la configuration, le tout sans appuyer sur un seul bouton de l’appareil.

L’application WiiM Home semblera familière à tous ceux qui ont utilisé Sonos ou d’autres systèmes de musique. La page d’accueil offre un accès aux préréglages, à votre bibliothèque via le téléphone et le réseau (DLNA), ainsi qu’à plus d’une douzaine de services de streaming musical. L’onglet de l’appareil rassemble les unités WiiM de votre maison, tandis que l’onglet de recherche universelle est le suivant et, d’après mes interactions avec celui-ci, est excellent.

Comme pour tout appareil aussi sophistiqué, cela peut prendre un certain temps pour qu’il fonctionne comme vous le souhaitez via l’onglet Paramètres. Par exemple, bien que vous puissiez régler l’entrée sur détection automatique entre l’entrée optique et l’entrée RCA, il n’est pas possible de faire la même chose pour la sortie. Au lieu de cela, vous devez sélectionner manuellement la sortie de l’application – qu’il s’agisse d’une sortie ligne, SPDIF, coaxiale ou Bluetooth – mais ce n’est généralement pas un gros problème. Cependant, si vous rencontrez un problème de dépannage car il n’y a pas de son, essayez d’abord de changer la méthode de sortie.

Essais d’écoute

Bien que certaines personnes puissent hésiter à payer 149 $ pour un streamer, vous pouvez considérer le WiiM Pro comme une source – comme un tourne-disque ou un lecteur de CD – et il est difficile d’obtenir l’un ou l’autre pour ce prix. Suite à mes tests du WiiM Pro, je peux confirmer qu’il s’agit d’une « bonne hi-fi » avec les fonctionnalités demandées par les audiophiles – lecture sans interruption, sorties numériques – et la fluidité et le rapport qualité-prix que les fans de musique recherchent.

Dans ma comparaison de la sortie analogique de la WiiM Pro et du Chromecast Audio sur mon système domestique, les deux ont été étonnamment accomplis. J’ai comparé un flux 24 bits de Don’t Give Up de Peter Gabriel via Roon sur les deux streamers, avec un SACD des plus grands succès de l’artiste comme référence. Alors que le Chromecast était parfaitement écoutable, le WiiM Pro a pu capturer plus de détails que le SACD avait découverts, à la fois dans les voix de Gabriel et de l’invitée Kate Bush. La WiiM Pro avait un son plus gros et plus immersif.

En passant au système de référence de CNET du Q Acoustics 3050i et de l’Onkyo TX-RZ50, la WiiM était tout aussi agréable. Ce qui a été exprimé comme détail sur mon système Klipsch s’est présenté comme une avance de milieu de gamme sur le 30350is, et il a fallu un petit ajustement de l’égaliseur 10 bandes à l’intérieur de l’interface WiiM pour le rendre plus écoutable. Lorsque j’ai connecté l’appareil à un DAC séparé – un Oppo UDP-205 – cela a mis un terme à cela instantanément. À la fois sur mon système domestique et sur la référence, j’ai le plus apprécié écouter la sortie numérique de cet appareil, bien que la sortie analogique soit plus que respectable.

Enfin, j’ai testé l’entrée audio de la WiiM, qui transforme essentiellement cet appareil en un commutateur audio ou un récepteur-lite. C’est fonctionnel, mais je ne l’achèterais pas uniquement pour distribuer une source analogique dans la maison. Lors des tests d’écoute – où j’ai commuté la sortie sur numérique et je ne l’ai pas envoyée à un autre haut-parleur – il y avait un manque de détails dans les médiums supérieurs, ce qui donnait un son semblable à celui d’une radio AM. J’ai pu corriger quelque peu ce déficit, mais bien sûr, votre préréglage d’égalisation devra être modifié manuellement si vous modifiez à nouveau l’entrée. De plus, les entrées analogiques ne peuvent envoyer qu’à une autre unité WiiM et non à un appareil intégré AirPlay ou Chromecast. Si vous souhaitez envoyer un appareil analogique dans votre maison, j’ai découvert, grâce à des tests supplémentaires, que le port Sonos était un grand pas en avant en termes de facilité d’utilisation et de qualité audio.

Sur une WiiM et une prière

Pendant près de 20 ans, j’ai couvert la musique en streaming, et le WiiM Pro est le meilleur lecteur économique que j’ai testé depuis le Chromecast Audio. Bien que des gens comme moi espèrent que le Chromecast Audio restera pour toujours, son avenir n’est pas du tout garanti. J’espère que l’excellent WiiM Pro est là pour le dire.

Ma seule plainte, si vous pouvez même l’appeler ainsi, est que le WiiM Pro essaie d’en faire trop pour si peu, et s’il y a un jour un WiiM Pro 2, il pourrait abandonner certaines des fonctionnalités périphériques. Si vous voulez un déclencheur 12v ou une entrée audio, le port Sonos et d’autres appareils peuvent le faire mieux, mais à un prix plus élevé. Pourtant, si vous recherchez une amélioration en termes de qualité audio et de connectivité, le WiiM Pro fait tout mieux que l’appareil Google et à un prix toujours abordable.