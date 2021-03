L’un des organisateurs, Ventura Barba, le directeur exécutif du festival Sonar, a déclaré dans une interview que le concert de samedi était «un petit mais important pas vers la normalité». Barba a prédit que le concert de Barcelone atteindrait le seuil de rentabilité, mais il a souligné que ce n’était «pas un projet commercial», et qu’il ne pouvait pas non plus être reproduit pour les festivals qui fonctionnent sur plusieurs jours et avec d’autres contraintes financières. Les ventes de billets représentaient 36% du budget du concert de Barcelone, soit environ 250 000 €, 30% étant couverts par les autorités publiques, 24% par des sponsors privés et 10% par les promoteurs eux-mêmes.

Les célèbres festivals de musique d’été d’Europe, qui attirent des dizaines de milliers de fans à ouvrir des espaces extérieurs, sont mis en doute cette année malgré les tests. Plusieurs grands festivals ont déjà annulé leur programmation de juin, notamment Rock am Ring à l’hippodrome de Nürburgring en Allemagne et le festival Sonar à Barcelone. La direction de Sonar a poussé son festival phare jusqu’en 2022 et prévoit deux événements plus petits en octobre. Pourtant, Roskilde, la plus grande du Danemark, espère continuer en juin avec des actes dont le rappeur Kendrick Lamar. Le gouvernement danois a dit La semaine dernière qu’il vise à relancer les concerts pop à partir du 6 mai à l’aide d’un «passeport corona» qui permettra aux gens de montrer leur statut de vaccination, la preuve de récents tests négatifs pour le virus ou la documentation qu’ils ont récupérée de Covid-19.

Organisé par un groupe de promoteurs de musique espagnols dans le cadre d’une initiative appelée «Festivals for Safe Culture», le concert au Palau de Sant Jordi a été présenté comme l’effort le plus audacieux d’Europe pour amener des milliers de personnes dans une salle intérieure, sans sièges ni distanciation sociale obligatoire. Le seul acte était Love of Lesbian, un groupe de rock indépendant espagnol, qui s’est formé avant la naissance de Serret. « Pour moi, il ne s’agit pas de savoir si j’aime vraiment leur musique, mais de pouvoir ressentir et vivre leur musique, juste à côté de tant d’autres personnes », a déclaré Serret.

