Test Ultenic U12 Vesla : un aspirateur sans fil à un prix incroyable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des fonctionnalités astucieuses

Léger et maniable

Idéal pour nettoyer les coins et les stores Les inconvénients De meilleurs résultats sur les sols durs que sur les tapis épais

Pas de filtre HEPA

Manuel pas très clair Notre verdict Si vous recherchez un aspirateur très économique, c’est une option tentante. Il est plus puissant que prévu, bien conçu et confortable à utiliser, et c’est un nettoyant polyvalent pour toutes les pièces de votre maison.

Prix ​​une fois examiné

199,99 $

199,99 $

Il existe apparemment des dizaines de clones de Dyson sur le marché. À première vue, le design de l’Ultenic U12 Vesla semble le confiner à cette catégorie d’aspirants. Mais il a quelques atouts dans son sac – et un prix imbattable – qui le placent en passe de devenir l’un des aspirateurs sans fil les plus économiques du marché.

Mais il faudra inévitablement faire quelques compromis en cours de route. Lisez la suite pour découvrir de quoi il s’agit.

Si vous ne connaissez pas la marque, Ultenic est un nom relativement nouveau dans le domaine de l’entretien des sols, qui conçoit des aspirateurs et des robots aspirateurs abordables en mettant l’accent sur les fonctionnalités technologiques.

Concevoir et construire

3,5 kg/7,7 livres

Deux outils de nettoyage supplémentaires

Affichage de l’autonomie de la batterie

Le U12 Vesla est un aspirateur sans fil léger (il pèse 3,5 kg/7,7 lb) avec un corps et des accessoires en plastique gris.

Il est doté d’une baguette rétractable en aluminium afin que vous puissiez obtenir la bonne hauteur pour un nettoyage confortable. Cependant, nous devons dire que cela profitera aux utilisateurs de petite taille plutôt qu’aux plus grands – la baguette ne dépasse pas une longueur standard.

La baguette télescopique est également pratique pour le rangement, et vous remarquerez que l’Ultenic est livré dans une boîte beaucoup plus petite que votre aspirateur moyen. La boîte et les inserts de protection sont tous en carton recyclable, mais chaque pièce d’aspirateur est emballée dans sa propre pochette en plastique. Ceux-ci seront jetés dès que vous commencerez à utiliser l’aspirateur, nous souhaitons donc vraiment que les entreprises mettent fin à cette pratique.

L’écran affiche la vitesse du moteur, la durée de vie de la batterie et des symboles d’erreur en cas de blocage. Il affichera également votre temps d’aspiration restant en minutes

En plus de la tête de nettoyage principale, l’U12 est livré avec deux accessoires calqués sur ceux proposés par Dyson : un suceur plat et une combinaison de nettoyeur à bouche large et brosse douce. Les accessoires peuvent être installés soit au bout de la lance pour nettoyer les stores et dans les coins d’une pièce, soit sur le corps de l’aspirateur lui-même, pour les étagères et les sièges de voiture.

Ils s’enclenchent parfaitement sur l’aspirateur et entre eux, vous pouvez nettoyer à peu près tout dans votre maison ou votre voiture.

Emma Rowley / Fonderie

Le U12 dispose d’une grande poubelle ronde (1 litre), transparente et facile à vider qui, grâce à sa forme, ne piège pas les poils ni les poils d’animaux. Il est également lavable, mais il n’y a aucune mention d’un filtre HEPA, donc si vous avez des allergies ou une sensibilité à la poussière, ce n’est pas l’aspirateur qu’il vous faut.

Il est livré avec une batterie amovible que vous pouvez retirer et charger séparément, si cela vous convient mieux. Cela signifie également que vous pouvez choisir d’acheter une deuxième batterie, afin de pouvoir en garder une chargée et l’échanger si nécessaire. Des batteries de rechange sont disponibles chez Ultenic au prix de 47,99 $ – des modèles américains, britanniques et européens sont disponibles.

La plus grande différence visuelle entre le Vesla U12 et un certain nombre de clones de Dyson réside dans son écran de haute qualité. Il est incrusté au-dessus de la poignée de l’aspirateur et indique la vitesse du moteur, la durée de vie de la batterie et des symboles d’erreur en cas de blocage de la brosse à sol et du conduit d’air. Il vous indiquera également le temps restant pour passer l’aspirateur en quelques minutes. L’heure sera mise à jour en fonction du réglage de puissance que vous utilisez, afin que vous ayez toujours une bonne idée du temps qu’il vous reste.

Il existe une autre protection dans la série de voyants clignotants lents en vert, bleu ou rouge qui vous avertiront plus clairement de votre position.

Emma Rowley / Fonderie

Dans un geste de conception/marketing bizarre, l’affichage est destiné à faire référence à un tableau de bord de voiture. La page produit sur Amazon indique qu’il est « inspiré des voitures de sport haut de gamme » et « fait du nettoyage une course passionnante vers une finition impeccable ». Cela me semble une niche, mais si vous avez un lit de voiture de course ou si vous faites brrrm brrrm des bruits lorsque vous courez pour prendre le bus, cela pourrait être un point en sa faveur.

Il y a trois boutons de commande à l’avant de l’aspirateur et vous pouvez les atteindre avec votre pouce lorsque vous utilisez l’aspirateur. Il n’est pas non plus nécessaire de maintenir la gâchette enfoncée pendant l’utilisation. Au centre se trouve un bouton On/Off. À gauche se trouve un bouton pour vous permettre de parcourir les modes d’alimentation. À droite se trouve un bouton lumineux.

L’aspirateur est doté d’un « laser » vert sur sa tête de nettoyage principale, imitant les derniers aspirateurs Dyson. Il ne s’agit en fait que d’une série de LED vertes, mais elles fonctionnent plutôt bien pour éclairer les cheveux et les peluches lorsque vous passez l’aspirateur dans les coins sombres. Ce n’est pas aussi bon que le laser Dyson mais c’est aussi bon que n’importe quel phare à LED blanche. De plus, il y a une ambiance ravey à l’ancienne.

Emma Rowley / Fonderie

Cependant, le bouton d’éclairage sur le panneau de commande vous offre une autre option d’éclairage LED que je n’ai jamais vue auparavant. Vous pouvez allumer une LED blanche pour éclairer les coins sombres lorsque l’une des plus petites têtes de nettoyage est connectée. J’ai trouvé cela vraiment utile pour nettoyer les coins et recoins.

Emma Rowley / Fonderie

L’aspirateur est également livré avec un socle assez basique que vous pouvez monter sur un mur avec deux vis. Il comprend un espace pour les deux accessoires.

Performances et fonctionnalités

Maniable

Bon sur les poils d’animaux

Durée d’exécution maximale de 50 minutes

Le U12 Vesla est extrêmement maniable et semble très léger à utiliser, grâce aux roues situées à l’arrière de sa tête de nettoyage principale. Contrairement à de nombreux autres modèles, ceux-ci ne s’emmêlent pas avec les cheveux. Cependant, il y en a un petit ensemble à l’avant, qui le fait. J’ai passé quelques minutes malheureuses à épiler la fourrure de chat coincée dedans.

Je l’ai trouvé excellent pour nettoyer les étagères et les coins, très efficace sur les sols durs – sans dispersion de gros débris, et correct pour le nettoyage des tapis.

La brosse à rouleau de l’U12 est annoncée comme étant « sans enchevêtrement ». De nombreux rouleaux-brosses sont annoncés de cette manière et beaucoup sont décevants. Celui-ci ne l’a pas fait, du moins à court terme. Sur une période plus longue, je pense que les cheveux commenceraient à s’enrouler autour des extrémités du rouleau-brosse – mais il s’agit d’un problème courant qu’aucune conception d’aspirateur n’a parfaitement résolu.

Emma Rowley / Fonderie

Ultenic dit que le U12 Vesla a une aspiration de 30 000 Pa (Pascals). Mais nous ne devrions pas vraiment nous fier à cela pour montrer à quel point cela fonctionnera ou comment il se compare à ses concurrents. Pour commencer, les Pascals ont actuellement tendance à être utilisés pour mesurer l’aspiration des robots aspirateurs. Dyson utilise l’air watts (AW) et certaines autres marques mesurent uniquement la puissance d’un aspirateur pour indiquer la puissance de son moteur.

La conception de l’aspirateur joue également un rôle important dans l’efficacité de l’aspiration. C’est pourquoi les tests sont importants. En l’utilisant, je l’ai trouvé excellent pour nettoyer les étagères et les coins, très efficace sur les sols durs – sans dispersion de gros débris, et correct pour le nettoyage des tapis. Cependant, si vous avez des tapis à poils longs, je pense que vous aurez besoin d’un aspirateur plus puissant pour un nettoyage en profondeur adéquat.

Le U12 Vesla dispose de quatre réglages de vitesse du moteur. Ou peut-être cinq. Je vais t’expliquer. Il existe quatre vitesses de moteur (essentiellement des réglages de puissance) accessibles à partir du bouton du panneau de commande. Il y a aussi une cinquième vitesse sur le cadran – qui peut ou non être liée au mode Auto – même si je n’ai jamais pu alimenter autant l’aspirateur et que le manuel mal écrit n’a été d’aucune aide.

Avec une batterie complètement chargée, vous obtiendrez un maximum de 50 minutes sur le réglage un (mode éco), 32 minutes sur le réglage deux, 23 sur trois et 15 sur quatre. Dans l’ensemble, c’est assez compétitif, même si je n’ai aucune connaissance du cinquième paramètre arcanique.

La batterie met environ trois heures pour se charger complètement.

Prix ​​et disponibilité

Ce qui distingue vraiment la Vesla U12, c’est son prix. Nous avons examiné de nombreux aspirateurs économiques à environ 300 $/£, mais vous pouvez acheter cet aspirateur pour environ la moitié de ce prix.

Aux États-Unis, il est disponible au prix de 199,99 $ sur Amazon – bien qu’avec des remises fréquentes et des offres de bons d’achat, vous paierez probablement beaucoup moins, cela vaut donc la peine de vérifier – et 149,99 $ directement auprès d’Ultenic.

Au Royaume-Uni, le prix conseillé est de 189,99 £ et il est disponible sur Amazon – mais avec la réduction offerte au moment de la rédaction, vous pouvez l’obtenir pour seulement 149,99 £. Vous pouvez également acheter directement chez Ultenic et choisir une prise britannique.

Verdict

Le prix et la qualité globale de l’Ultenic pour son prix en font une option très tentante pour tous ceux qui recherchent un aspirateur rapide et facile pour un appartement, un deuxième aspirateur pour les sols durs de leur maison ou un aspirateur pratique à emporter pour intérieurs de voiture. Notre seul avertissement est que les tapis épais nécessiteront probablement un aspirateur plus puissant pour un nettoyage en profondeur.

Si ce n’est pas l’aspirateur parfait pour vous, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés pour plus d’options.