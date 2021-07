Test Tecno Phantom X – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Tecno est l’une des marques que le fabricant chinois de téléphones Transsion utilise pour ses marchés supervisés – et plus particulièrement en Afrique.

La société a pris sa gamme Phantom et l’a désignée comme sa gamme de produits phare – destinée même à atteindre de nouveaux marchés tels que la Turquie. Donc, dans son essence, cela n’a pas grand-chose à voir avec les appareils Phantom précédemment publiés par Tecno tels que le Phantom 9.

La société vient de nous envoyer le premier appareil de la nouvelle série pour examen – le Phantom X. C’est le haut de gamme en ce qui concerne le portefeuille de Tecno, mais prenez le mot «phare» plutôt vaguement ici.

Le Phantom X est une version légèrement améliorée du Tecno Camon 17 Pro récemment révisé. Le Phantom remplace l’écran LCD par un panneau AMOLED et offre également une configuration de caméra plus efficace, mais le même MediaTek G95 alimente les deux appareils.

Ne le jugez pas uniquement par le chipset, cependant. Le Phantom X offre des fonctionnalités de niveau supérieur qui augmentent la valeur de l’appareil. Le plus notable est le capteur principal 50MP (le même que dans le vivo X60 Pro+), aidé par un bon téléobjectif 13MP (zoom 2x) et une unité ultra-large 8MP avec autofocus. Le côté selfie n’a pas été négligé non plus, donc le trou de perforation assez grand sur le devant abrite un énorme appareil photo principal de 48MP et un de 8MP pour les selfies ultra-larges.

Caractéristiques du Tecno Phantom X en un coup d’œil :

163,5×73,8×8,7 mm, 201 g; Façade en verre, dos en verre (Gorilla Glass 5). Affichage: Super AMOLED 6,70″, 90 Hz, résolution 1080x2340px, rapport hauteur/largeur 19,5:9, 385ppi.

Android 11, HIOS 7.6. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1,9, 1/1,3″, 1,2 µm, PDAF Dual Pixel, AF laser ; Téléobjectif : 13 MP, f/2,45, 50 mm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,25, 120˚, 1/4,0″, 1,12 µm, AF.

4700mAh; Charge rapide 33W, 70% en 30 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique); Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Outre les caméras, l’appareil dispose d’un grand panneau OLED incurvé de 6,7 pouces dont il peut être fier. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3. Et, bien sûr, un lecteur optique d’empreintes digitales est placé en dessous.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la charge rapide de 33 W, qui devrait fournir une charge de 70 % à la batterie de 4 700 mAh en 30 minutes, un emplacement pour carte SIM + microSD à part entière et une prise audio 3,5 mm en bas. Et enfin, le Phantom X présente un design haut de gamme bien équilibré avec un dos en verre à motifs, Gorilla Glass 5 à l’avant et un cadre en aluminium. C’est un cas rare de fonctionnalités premium combinées à un SoC de milieu de gamme qui peut potentiellement arracher certains acheteurs aux grandes marques.

Le seul hic, c’est que la marque Tecno n’est pas bien implantée dans de nombreux pays, ses principaux marchés restent donc l’Afrique et la Turquie. Aucun délai n’a encore été donné pour une sortie européenne.

Déballage du Tecno Phantom X

L’appareil est livré dans une grande boîte noire contenant le chargeur compatible 33 W, un câble USB-A vers USB-C pour le transfert de données et le chargement, un étui de protection et une paire d’écouteurs avec une prise 3,5 mm.

L’OEM a accordé une attention particulière au boîtier car il présente une surface en similicuir douce au toucher offrant une excellente adhérence. Cependant, il ne s’enroule pas sur les côtés, il laisse donc les bords exposés. Il est toujours assez élégant et ajoute à peine aux dimensions du téléphone.