Test Technics EAH-AZ80 : Sont-ce les meilleurs nouveaux écouteurs de 2023 ?

8.5 Techniques EAH-AZ80 Comme Son stellaire et très bonne suppression du bruit avec un ajustement amélioré

Bonne autonomie

Peut se coupler avec trois appareils simultanément

Prise en charge du codec audio LDAC pour les appareils Android N’aime pas Cher

Les performances des appels vocaux sont correctes mais pourraient être légèrement meilleures

Au moment où j’écris cette critique, Sony se prépare à publier sa rumeur et très attendue WF-1000XM5 écouteurs, la suite de son excellent XM4 qui a valu un choix des éditeurs CNET en 2021. Ces futurs écouteurs Sony – vraisemblablement surnommés les WF-1000XM5 – sont considérés comme les meilleurs écouteurs pour 2023. Mais attendez ! Une autre société japonaise, Panasonic, a sorti un concurrent surprise, l’EAH-AZ80, sous sa marque phare Technics. Ce sont des écouteurs de nouvelle génération qui non seulement ont un son formidable, mais qui offrent une très bonne suppression du bruit dans un design plus ergonomique. Ils sont disponibles en deux options de couleur – noir ou argent – ​​et portent un prix catalogue de 300 $.

Équipés de Bluetooth 5.3, les EAH-AZ80 ont à peu près tout ce que vous voudriez dans un ensemble d’écouteurs, y compris la charge sans fil, la prise en charge du codec audio LDAC haute résolution de Sony pour Android et d’autres appareils qui le prennent en charge et la possibilité de se coupler avec jusqu’à trois appareils simultanément (Panasonic affirme qu’il s’agit d’une « première dans l’industrie » pour l’appairage multipoint). Mais plus sur tout cela dans une minute. Permettez-moi de commencer par mon seul petit reproche, qui peut ne pas s’appliquer à vous – et à vos oreilles – mais pourrait avoir un impact sur certaines personnes.

En savoir plus: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2023

Ajustement amélioré (principalement)

Panasonic a appris quelque chose de ses écouteurs précédents, qui comprenaient le EAH-AZ70W que j’ai examiné favorablement en 2020. En raison de leur forme, ils ne se sont pas tout à fait nichés dans mes oreilles aussi bien qu’ils auraient probablement dû l’être et certaines personnes se sont plaintes d’exercer une pression sur certaines parties de leurs oreilles après les avoir utilisées, pendant un peu alors que. Cela a changé avec ce modèle car Panasonic a révisé sa conception pour mieux se conformer à la forme naturelle de votre oreille, en particulier cette partie de l’oreille appelée conque.

Les EAH-AZ80 se nichent maintenant mieux dans mes oreilles, s’adaptant plus confortablement et en toute sécurité. Mon seul problème était que j’étais en quelque sorte entre un embout auriculaire large et extra large — six tailles sont incluses — et la forme de l’embout auriculaire n’était pas tout à fait parfaitement adaptée à mes oreilles (j’ai eu le même problème avec Écouteurs WF-1000XM4 de Sony). J’ai pu obtenir un joint étanche, mais le plus compact Airpods Pro 2 et nouveau Beats Studio Buds De plus, s’adapter un peu plus confortablement.

Les EAH-AZ80 se nichent mieux dans vos oreilles que leurs prédécesseurs. David Carnoy/CNET

Depuis que j’ai passé en revue tant d’écouteurs, j’ai beaucoup d’embouts supplémentaires, alors je suis allé à la recherche d’un meilleur ajustement et j’ai finalement trouvé un ensemble d’embouts de ma collection qui fonctionnaient un peu mieux. La majorité des gens n’auront probablement pas mon problème, mais des bourgeons un peu plus costauds comme le WF-1000XM4 de Sony et le Momentum True Wireless 3 de Sennheiser peuvent poser un défi pour certaines personnes. Les EAH-AZ80 ne sont pas trop lourds pour les oreillettes hautes performances, mais ils pèsent 7 grammes par oreillette, soit seulement 0,3 gramme de moins que les Sony WF-1000XM4. Ils semblent assez robustes – j’ai laissé tomber un bourgeon sur le trottoir pendant que je promenais mon chien – et sont résistants aux éclaboussures IPX4 afin que vous puissiez courir avec eux (ils sont restés dans mes oreilles pendant que je courais avec eux, mais cela ne peut pas être le cas pour tout le monde).

Je pensais que les commandes tactiles étaient assez réactives et fonctionnaient bien. Vous pouvez personnaliser ce que font vos tapotements (ou tapotements et maintiens) dans l’application Technics Audio Connect pour iOS et Android, qui offre une multitude d’options de paramètres, contrairement à l’application Sony Headphones.

Son impressionnant

J’ai félicité les premiers écouteurs de Technics pour leur très bonne qualité sonore. Mais les EAH-AZ80 prennent un cran sur le plan du son et sont là avec les écouteurs les plus performants, y compris le Bowers & Wilkins PI7 S2. Ces bourgeons ne comportent pas de doubles pilotes comme le font les bourgeons de Bowers & Wilkins, mais Panasonic dit qu’ils ont un nouveau pilote de 10 mm avec un « diaphragme en aluminium à bord libre qui offre la meilleure qualité sonore jamais obtenue avec les vrais écouteurs sans fil de Technics, s’étendant haut et une réponse en basse fréquence tout en réduisant les résonances et les distorsions indésirables. »

Les bourgeons et le boîtier ont un look haut de gamme. David Carnoy/CNET

La clarté et la profondeur du son sont impressionnantes, et j’ai remarqué une légère amélioration de la qualité sonore lorsque je les ai couplés avec un Pixel 7 Pro avec prise en charge LDAC et un service de streaming comme Qobuz qui sert des pistes audio haute résolution. Ils sonnent également très bien avec un iPhone 14 Pro, qui utilise le codec audio AAC, bien que Qobuz sonne mieux que Spotify. Notez que vous devez activer LDAC dans l’application Technics Audio Connect pour utiliser ce codec audio sur Android et d’autres appareils qui le prennent en charge.

Ils manquent de cette extension supplémentaire des basses offerte par les écouteurs filaires haut de gamme, y compris ceux de Panasonic. Technics EAH-TZ700 moniteurs intra-auriculaires (1 200 $), mais pour les écouteurs sans fil, ils offrent une expérience audio haut de gamme qui correspond à peu près à tout ce qui existe dans cette gamme de prix et même plus. Vous obtenez beaucoup d’écouteurs qui sonnent très bien pour leur taille, y compris les AirPods Pro 2, mais moins qui offrent le son précis avec une clarté supplémentaire et une tridimensionnalité que vous attendez d’écouteurs coûteux.

C’est le type d’écouteurs qui vous permet de distinguer des instruments séparés, même dans des pistes compliquées où les instruments se mêlent lors de l’écoute d’écouteurs Bluetooth moins importants. Les voix des chanteurs sonnent naturellement, il y a un bon éclat dans les aigus (sans sibilance) et les basses sont serrées. Ils n’ont pas autant d’énergie des basses que le Bowers & Wilkins PI7, mais vous pouvez augmenter un peu le bas de gamme avec les paramètres d’amplification des basses ou des super basses dans l’application Technics Audio Connect si les basses sont votre truc. (Je teste la basse avec des morceaux comme Spoon’s Knock Knock Knock, Athletes of God’s Don’t Want To Be Normal, Orbital’s Dirty Rat et parfois j’ajoute Vigilante Shit de Taylor Swift pour faire bonne mesure, parce que mes enfants me disent qu’elle est assez populaire.)

Au-delà de la poignée de modes d’égalisation prédéfinis dans l’application, vous pouvez également créer votre propre réglage d’égaliseur personnalisé. Je suis principalement resté avec le réglage du son de signature par défaut car il sonnait très bien.

Notez que Panasonic a également publié un nouveau modèle abaisseur pour l’EAH-AZ80 appelé le EAH-AX60M2. Ils présentent les mêmes fonctionnalités que l’EAH-AZ80 mais ont des pilotes plus petits de 8 mm et manquent la mise à niveau de conception ergonomique trouvée sur le modèle step-up. Je ne les ai pas encore essayés, mais ils coûtent 50 $ de moins et je pense qu’ils seront réduits à moins de 200 $ dans un avenir pas si lointain. Je vous conseillerais personnellement de payer l’argent supplémentaire pour les bourgeons EAH-AZ80.

Le nouveau design des écouteurs épouse la forme naturelle de votre oreille. David Carnoy/CNET

Suppression du bruit améliorée et appels vocaux améliorés

En ce qui concerne la suppression du bruit pour les écouteurs, Bose et Sony sont en tête, Apple les talonnant. Il est toujours très difficile de dire quelle entreprise de suppression du bruit est la meilleure – ou la meilleure – mais l’EAH-AZ80 offre une excellente suppression du bruit avec quelques modes de son ambiant (Apple l’appelle un mode de transparence) qui laisse entrer le son ambiant et vous permet pour entendre le monde extérieur.

J’ai passé quelques jours à faire la navette à pied dans les rues de New York et les bourgeons ont réduit ce qui semblait être environ 85 % du bruit autour de moi. Certaines fréquences plus aiguës se sont infiltrées (je pouvais entendre les voix étouffées des gens), mais le bruit de la circulation était bien atténué, tout comme le grondement des trains dans le métro de New York. Je ne pense pas que ce soit tout à fait au niveau de Bose Quiet Comfort 2 écouteurs, l’étalon-or actuel pour la suppression du bruit, mais ils semblaient juste là avec Sony WF-1000XM4 et AirPods Pro 2 en termes de leurs capacités d’insonorisation. (Je suppose que Sony augmentera son jeu de suppression du bruit avec l’arrivée des XM5, cependant.)

Dans l’application pour iOS et Android, vous trouverez une option d’optimisation de la suppression du bruit que vous pouvez activer (j’ai fini par la mettre au réglage Max chaque fois que j’étais à l’extérieur). Il y a aussi une option dans l’application pour exécuter un test pour entendre combien de bruit de fond est réduit pendant que vous passez un appel. De plus, vous pouvez opter pour un réglage de réduction de bruit « normal » et un réglage de réduction de bruit « fort » (au réglage fort, la qualité de votre voix en souffre un peu).

Le Technics EAH-AZ80 est représenté en noir. Capture d’écran par David Carnoy/CNET

Panasonic affirme que sa technologie JustMyVoice améliorée « utilise huit micros MEMS haute sensibilité, un signal de détection de voix sensible et une suppression du bruit environnant pour capturer et transmettre clairement votre voix ». Les appelants m’ont dit qu’ils pouvaient entendre clairement ma voix avec le réglage de réduction de bruit « normal », mais qu’ils entendaient également une bonne quantité de bruit de fond, en particulier lorsque je parlais. Au réglage « fort », le bruit de fond était considérablement réduit, mais j’avais l’impression d’être dans un tunnel, disaient les appelants (je pouvais très bien les entendre). Deux personnes m’ont dit qu’elles pensaient que la qualité des appels était raisonnablement bonne, mais pas à la hauteur de ce que vous obtenez avec les nouveaux Beats Studio Buds Plus et AirPods Pro 2. ).

Avec les AirPods Pro 2, le mode de transparence d’Apple est activé ou désactivé et s’adapte automatiquement au monde qui vous entoure. Avec ces écouteurs, vous pouvez régler manuellement les niveaux de transparence dans l’application. J’ai trouvé que le mode semblait le plus naturel (comme si je n’avais pas d’écouteurs dans les oreilles) lorsque je l’ai réglé à environ 50 %. Il existe également un mode Attention que vous pouvez activer, qui met l’accent sur les voix afin que vous puissiez mieux entendre les gens parler dans des environnements plus bruyants.

Comme je l’ai dit, la seule caractéristique unique est l’appairage multipoint amélioré qui vous permet d’appairer trois appareils simultanément – disons un ordinateur, un smartphone et une tablette. La seule mise en garde est que si vous utilisez le codec audio LDAC, vous ne pouvez connecter que deux appareils simultanément, et il est vraiment préférable d’avoir les écouteurs couplés à un seul appareil si vous utilisez LDAC pour une bande passante optimale (vous faites votre sélection multipoint/LDAC dans le application).

Alors que la durée de vie de la batterie est évaluée jusqu’à 7 heures de lecture avec ANC activé (à 50% de volume), je me suis rapproché de 6 heures parce que je joue ma musique à plus près de 70% de volume. Vous obtenez un peu plus de trois charges supplémentaires à partir du boîtier de charge, qui, comme indiqué, peut être chargé sans fil ou via USB-C. Il existe également une fonction de charge rapide qui vous offre 70 minutes de lecture à partir d’une charge de 10 minutes.

Réflexions finales sur le Technics EAH-AZ80

On devrait s’attendre à beaucoup d’écouteurs qui coûtent 300 $ – et oui, c’est encore beaucoup à payer pour des écouteurs, même si beaucoup de gens semblent prêts à payer plus de 450 $ pour des gens comme Les AirPod Max d’Apple écouteurs. Dans l’ensemble, Panasonic a fait un bon travail en créant un ensemble d’écouteurs très performants qui offrent un ajustement amélioré avec un excellent son, une très bonne suppression du bruit et un ensemble de fonctionnalités robustes.

Les capacités d’appel vocal sont correctes mais ne sont pas (encore) à la hauteur de leur facturation. Espérons que nous verrons des mises à jour du micrologiciel qui améliorent l’expérience d’appel vocal dans des environnements plus bruyants. Malgré cette mise en garde, tant qu’ils s’adaptent bien à vos oreilles, les Technics EAH-AZ80 sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché à l’heure actuelle.