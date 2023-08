Test TCL Nxtpaper 11 : tablette économique avec un écran unique

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Luxueux, élégant et bien construit

Écran agréablement mat

Un son puissant

Autonomie acceptable de la batterie Les inconvénients Performances bas de gamme

Écran difficile à contrôler

Charge lente

Interface utilisateur désordonnée avec beaucoup de bloatware Notre verdict Comme toutes les tablettes moins chères, la TCL Nxtpaper 11 a ses avantages et ses inconvénients. L’écran mat fait ce qu’il promet et convient à certaines choses comme les livres électroniques et les documents, à condition que vous soyez sous le bon éclairage. Mais les performances ne suffisent souvent pas, même pour une navigation confortable, la durée de vie de la batterie est médiocre et l’interface a besoin d’être améliorée.

Tout comme la plupart des mobiles sont souvent semblables, ne différant que par leurs performances, leur qualité et leur prix, on peut en dire autant des tablettes. Voici une tablette qui essaie, la Nxtpaper 11 du fabricant de téléviseurs TCL, qui fabrique également des mobiles et oui, des tablettes, et qui a élargi ces dernières années sa gamme en dehors de son pays d’origine, la Chine.

Le prédécesseur Nxtpaper 10 est dans les magasins depuis un peu plus d’un an, et c’est maintenant l’heure de la suite. Mais 10 et 11 ne représentent pas la génération Nxtpaper, ce sont les deux premiers modèles. Au lieu de cela, il indique la taille de l’écran. Nxtpaper 11 a été lancé l’hiver dernier mais a enfin trouvé sa place dans les rayons des magasins de détail.

Prix ​​bas et impression mitigée

Si vous regardez simplement les spécifications, il s’agit d’une tablette bon marché typique, et elle ne coûte également que 249 € (270 $/215 £ convertis). Il est répertorié sur le site TCL UK mais sans prix. Consultez notre tableau des meilleures tablettes économiques pour voir plus d’options, notamment la Samsung Galaxy Tab A8.

Un composant ancien et à moitié fatigué, un Mediatek Helio P60T de six ans, avec huit cœurs, dont aucun n’est plus à moitié rapide, 4 Go de RAM pour travailler et 128 Go de mémoire flash de type small seg pour stockage, connexion Wi-Fi 5 au lieu de 6 ou 6E, et aucune autre fonctionnalité telle que la protection contre l’eau et les chocs, le scanner d’empreintes digitales ou les options de station d’accueil.

Le dos de la tablette est presque entièrement en aluminium, à l’exception de quelques bandes en plastique pour laisser passer les signaux radio. Ils auraient pu être plus larges, car il y a un léger problème de réception Wi-Fi. Mattias Inghé

Peut-être que l’écran a de meilleures fonctionnalités que ce que vous pouvez demander à ce prix, un panneau IPS net de 2 000 x 1 2000 pixels avec une luminosité allant jusqu’à 500 nits lorsque le mode entièrement automatique est activé. Il dispose également d’un réglage automatique et contrôlé de la température de couleur par l’IA. Je ne suis pas entièrement séduit.

Si je règle l’écran sur le mode Couleur naturelle, j’obtiens des taches rouges, et si je le règle sur Vibrant, la balance des blancs est un peu trop froide. Ce n’est pas une catastrophe et les couleurs sont parfaitement viables pour un usage quotidien, mais ne vous attendez pas à la perfection.

TCL fait du bon travail en offrant du luxe en matière de conception et de construction malgré son prix bas. C’est une dalle joliment élégante avec un châssis en aluminium solide et une sensation de haute qualité.

À première vue, il ressemble à n’importe quel Apple iPad ou Samsung Galaxy Tab clairement plus cher, sauf avec une petite bordure en plastique autour de l’écran au lieu d’une transition plus transparente en aluminium. Mais ensuite, je suis très pointilleux. C’est élégant et semble somptueux à tenir.

Un peu comme le papier, mais pas le e-paper

Ce qui ressort de Nxtpaper, c’est sa surface d’écran mate, semblable à celle du papier. Ce n’est pas du e-paper, c’est un écran IPS classique avec un traitement de surface pour le rendre plus confortable à regarder et donner une sensation de papier à vos doigts. Plus important encore, il empêche les traces de doigts disgracieuses sur la surface de l’écran lors d’une utilisation constante et élimine les reflets de l’écran.

J’aime aussi la sensation de pointer et de tapoter sur la surface lisse, qui ne gêne en rien la réponse et la précision du toucher. Cependant, c’est vraiment une question de goût plutôt que de fond, et un ami à qui j’ai prêté la tablette a déclaré que cela lui procurait « la même sensation inconfortable » que le tableau noir à l’école. L’achat ouvert est recommandé si vous décidez de vous lancer, afin que vous puissiez voir si vous l’aimez.

Avec « papier » littéralement dans le nom, j’avais espéré qu’il imiterait mieux le papier. Visuellement et sous une lumière raisonnablement vive, cela fonctionne bien, la sensation avec une application de livre électronique et un mode monochrome dans lequel vous pouvez régler l’écran ressemble plus à un Kindle qu’à un iPad.

Mais la finition mate ne fait que diffuser les reflets sur une plus grande surface, de sorte que les rayons du soleil extérieurs couvriront tout l’écran. Selon les spécifications, la tablette est censée prendre en charge un stylet, mais aucun stylo tiers dont je dispose ne fonctionne, et le « T-Pen » avec lequel elle est censée fonctionner n’est pas inclus.

Bords droits et construction de haute qualité. Mattias Inghé

Lent et difficile à contrôler

Les performances sont médiocres, tant pour le processeur que pour la connexion, ce qui fait de la navigation Web une expérience souvent frustrante et lente, avec un défilement saccadé, un chargement et un rendu lents des pages où les éléments de la page sautent pendant que les images sont chargées, et l’écran entier peut parfois se figer de manière aléatoire pendant une demi-seconde maximum. C’est un gros inconvénient que la navigation sur une tablette soit censée être difficile.

Repères

Antutu Référentiel 9: 194 766 points

Banc de geek 6: 1 234 points

Geekbench 6 monocœur: 319 points

Calcul Geekbench 6: 1 124 points

3dmark Vie sauvage: 635 points

Stockage, lecture: 289,7 Mo/s

Stockage, écriture: 233,9 Mo/s

Certaines autres applications telles que YouTube, Google Maps et Google Photos sont meilleures, où le contenu est traité avec une meilleure optimisation. Je n’ai aucun problème à diffuser des films à partir de YouTube ou de Prime Video téléchargé, et l’image semble avoir à la fois la bonne netteté et une bonne dynamique.

Les couleurs sont une histoire plus ambiguë, il semble qu’il s’agisse de la classe sRGB sur la gamme de couleurs. Mais pas avec une grande précision des couleurs. Il existe de nombreux menus différents pour effectuer les réglages de l’image, et chacun semble incliner la température de couleur de l’écran dans sa propre direction. Obtenir un ton blanc neutre est presque impossible.

Le Nxtpaper 11 dispose de quatre haut-parleurs, deux sur chaque côté court, offrant un son stéréo puissant avec des basses bien équilibrées ; ce qui manque pour une vraie qualité supérieure, c’est un peu plus de détails dans les aigus, mais difficile de se plaindre vu le prix. Il n’y a pas de port casque analogique, donc si vous souhaitez un son externe, vous devrez le connecter via Bluetooth ou le port USB. Je n’ai eu aucun problème avec non plus.

Les caméras simples ne surprennent pas

La tablette dispose de deux caméras 8Mp, une à l’arrière et une sur le côté long au-dessus de l’écran. La qualité ici est moyenne, typique du budget, avec des images plates et peu détaillées sur la caméra arrière et la caméra selfie qui vous fait face. Il génère du bruit dans les environnements plus sombres et un effet de traînée si vous vous déplacez beaucoup.

Une batterie de 8 000 mAh est respectable pour une tablette de 11 pouces et j’obtiens une autonomie acceptable. Il suffit de diffuser des vidéos à haute luminosité pendant plus de dix heures, et comme l’écran n’a pas une fréquence supérieure à 60 Hz, la navigation et l’envoi d’e-mails ne représentent pas non plus un gros défi énergétique, même si cela prend un peu plus.

Bel écran pour lire des pages Web, mais pas aussi agréable qu’une tablette pour les charger. Mattias Inghé

Cependant, charger une batterie vide peut être extrêmement lent. La tablette prendrait en charge une charge de 18 W, et le chargeur USB inclus peut également le fournir. Est-ce que cela compte comme une recharge rapide économique ?

Peut-être, mais seulement si le matériel parvient à l’utiliser, et TCL semble avoir des problèmes avec cela. Environ cinq heures pour une charge de zéro à 100 %, et une demi-heure avec le chargeur branché me donnent un niveau de batterie de 15 %. Ce sera une charge de nuit.

Beaucoup d’individualité dans l’interface

Avec Android 13 au cœur, TCL a ensuite ajouté sa propre interface, TCL UI 5, qui ajoute un grand nombre de ses propres fonctionnalités, de ses paramètres d’image étendus aux petites et grandes personnalisations d’interface et aux fonctionnalités de contrôle du stylet (que je n’avais pas). capable de tester) et une multitude d’applications supplémentaires. Certains sont utiles, comme le très pratique WPS Office et une application pour numériser des documents avec l’appareil photo.

D’autres sont plutôt ce que j’appellerais des bloatwares, Booking.com et une application de prise de notes qui insiste sur un abonnement payant en font certainement partie. Il y a beaucoup de choses que TCL pourrait supprimer pour une expérience plus rationalisée. TCL ne précise pas quand les mises à jour d’Android sont prévues, mais n’attendez pas au maximum plus d’une génération supplémentaire d’Android. Si c’est le budget, c’est le budget.

Mais est-ce un peu trop de budget ? Je pense que oui. Avec un circuit système plus récent et plus puissant et peut-être un panneau d’écran à 90 ou 120 Hz, TCL aurait énormément amélioré cette tablette. L’idée est bonne et certaines choses rendent cet écran unique génial, mais au détriment d’autres.

Cet avis a été initialement publié sur M3.

Caractéristiques