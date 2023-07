Test sanguin par piqûre au doigt prometteur pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer

« Si vous recevez l’un de ces traitements, vous pouvez envoyer des tests à un laboratoire pour voir comment vous progressez avec le médicament », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas simplement d’un contrôle général de 6 mois lorsque vous prenez un médicament. Il peut être suivi sur une base hebdomadaire et personnalisé pour la personne qui prend le médicament. »

L’étude montre que les échantillons restent stables jusqu’à un mois à température ambiante, ce qui est « vraiment encourageant », bien qu’il y ait encore des défis avec la collecte de sang non supervisée, a déclaré Ashton.

Recherche opportune et importante

Commentant la recherche, Percy Griffin, PhD, directeur de l’engagement scientifique pour l’Association Alzheimer, a déclaré que le fait que l’étude ait montré que les échantillons de sang prélevés par piqûre au doigt peuvent être séchés et expédiés pendant la nuit sans contrôle de la température pourrait conduire à des diagnostics plus précoces et plus précis dans les zones avec relativement peu de ressources. De plus, ce type de test pourrait faciliter le suivi des patients à haut risque recevant des thérapies, a-t-il déclaré.

Cependant, il a noté qu’il s’agissait d’une étude pilote et que les résultats devaient être reproduits.