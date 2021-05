Le test Breathonix de l’Université nationale de Singapour – qui a été développé à partir de «Technologie de détection du cancer» – peut détecter les composés organiques volatils dans l’haleine d’une personne pour voir s’ils sont en bonne santé ou non, selon les chercheurs, bien que le test soit également utilisé parallèlement à des tests rapides d’antigènes plus traditionnels.

En partenariat avec le ministère de la Santé de Singapour, Breathonix déploiera d’abord ses tests au point de contrôle de Tuas, qui relie Singapour et la Malaisie.

Le test de Breathonix a déjà été testé à l’aéroport de Changi, au Centre national des maladies infectieuses et à Dubaï, et la technologie de l’alcootest est peu susceptible de provoquer une contamination croisée, selon ses fondateurs.

«Notre test respiratoire est non invasif. Les utilisateurs n’ont besoin que d’expirer normalement dans l’embout buccal jetable fourni, afin qu’il n’y ait aucune gêne, » A déclaré le PDG de Breathonix, le Dr Jia Zhunan. «La contamination croisée est peu probable car l’embout buccal jetable est doté d’une valve unidirectionnelle et d’un piège à salive pour empêcher l’inhalation ou la salive de pénétrer dans la machine.»

Le test sera probablement le plus rapide au monde lors de son déploiement et pourrait changer la donne dans les endroits où des résultats rapides sont nécessaires, y compris les aéroports et les frontières.

Singapour a enregistré plus de 60 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et 32 ​​décès. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 3 millions de doses de vaccin y ont été actuellement administrées.

