Test Realme GT 5G – Tests GSMArena.com

introduction

Le produit phare de Realme 2021 est arrivé sur le Vieux Continent, et nous sommes ravis de rencontrer enfin le premier combiné alimenté par Snapdragon 888 de la société. C’est l’un de ces smartphones bourrés de fonctionnalités haut de gamme, mais vendus à des prix difficiles à ignorer. Découvrez le Realme GT 5G.

Le Realme GT 5G est basé sur la dernière puce phare de Qualcomm, mais ce n’est que l’une de ses principales caractéristiques de vente. Il utilise également un écran AMOLED 120 Hz fabriqué par Samsung avec un échantillonnage tactile 360 ​​Hz. Il existe également deux haut-parleurs Dolby et une grande batterie avec une charge incroyablement rapide de 65 W. Et ce chargeur SuperDart de 65 W est livré avec le téléphone.

Realme a opté pour une triple caméra à l’arrière et un seul selfie snapper. Le tireur arrière principal est un appareil photo Sony IMX682 de 64 MP, assis à côté d’un ultra-large de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. La caméra avant a un capteur 16MP.

Le Realme GT 5G est l’un de ces appareils que nous avons maintenant l’habitude d’appeler « tueurs phares », à la suite de cette (plus) société complètement différente qui a été la première à utiliser le terme publiquement. Et cet appareil a tout pour mériter un tel titre – un écran phare, des performances phares, un appareil photo phare, une batterie/chargement phare et un prix tueur.

Caractéristiques du Realme GT 5G en un coup d’œil :

Corps: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm, 186 g ; devant en verre, dos en verre, cadre en plastique.

158,5 x 73,3 x 8,4 mm, 186 g ; devant en verre, dos en verre, cadre en plastique. Affichage: 6,43 « Super AMOLED, 120 Hz, résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi.

6,43 « Super AMOLED, 120 Hz, résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680 ; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680 ; Adreno 660. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚, 1/4,0″, 1,12µm; Macro : 2 mégapixels, f/2.4.

: 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚, 1/4,0″, 1,12µm; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/3,0″, 1,0 µm.

16 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/3,0″, 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS; : 1080p@30fps. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 65W, 100% en 35 min (annoncé).

4500 mAh ; Charge rapide 65W, 100% en 35 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique); NFC ; Prise jack 3,5 mm.

Aucun tueur phare n’est parfait, et le Realme GT ne fait pas exception. Être un milieu de gamme haut de gamme signifie que quelque chose devait donner, et dans ce cas, il s’agit d’une protection contre l’entrée et d’une caméra zoom pour le Realme GT. Eh bien, nous pouvons certainement nous en passer, surtout à ce prix.

Déballage du Realme GT 5G

Le Realme GT 5G est livré dans une boîte plus grande que d’habitude, et cette fois, ce n’est pas realme yellow; C’est noir. À l’intérieur, vous trouverez un chargeur SuperDart de 65 W avec un port USB-C et un câble USB-C de 6,5 A.

Le compartiment papier contient un étui en silicone transparent et quelques papiers.

Le Realme GT est livré avec un fin protecteur d’écran qui est déjà appliqué, mais c’est un aimant de maculage massif et de qualité bon marché, et nous l’avons retiré immédiatement.