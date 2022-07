Test Realme 9 – Tests GSMArena.com

`

Présentation et spécifications

La série Realme 9 compte cette année pas mal de membres de la famille. Nous avons une version 4G et 5G de l’option vanille, nous avons un 9i ainsi que deux saveurs Pro. Chacun représente une catégorie de prix différente, à l’exception des itérations Realme 9 4G et 5G. Les deux semblent avoir un prix assez similaire. Et à notre grande surprise, l’appareil 5G réduit le Realme 9 4G d’environ 30 €.

Cependant, il y a une assez bonne raison à cela. La variante 4G a un meilleur affichage, une charge plus rapide et un meilleur appareil photo principal et la variante de mémoire de base offre deux fois le stockage de la 5G. Dès le départ, nous pouvons dire que la version 4G sera probablement plus populaire que son homologue 5G, principalement parmi les personnes non intéressées par la mise à niveau vers le réseau 5G ou dans les pays où la couverture est encore limitée.

Spécifications Realme 9 en un coup d’œil :

Corps: 160,2 x 73,3 x 8,0 mm, 178 g ; Avant Gorilla Glass 5, arrière et cadre en plastique.

160,2 x 73,3 x 8,0 mm, 178 g ; Avant Gorilla Glass 5, arrière et cadre en plastique. Affichage: 6,40″ Super AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak), résolution 1080x2400px, format 20:9, 411ppi.

6,40″ Super AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak), résolution 1080x2400px, format 20:9, 411ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) ; Adréno 610.

Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) ; Adréno 610. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, interface utilisateur Realme 3.0.

Android 12, interface utilisateur Realme 3.0. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.8, 26 mm, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF double pixel ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.8, 26 mm, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF double pixel ; : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/3,09″, 1,0 µm.

16 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/3,09″, 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected] ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected] ; : [email protected] La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 33W, 50% en 31 min, 100% en 75 min (annoncé).

5000 mAh ; Charge rapide 33W, 50% en 31 min, 100% en 75 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise 3,5 mm, pas de NFC.

Pour environ 280 €, vous obtiendrez un solide panneau OLED 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh, une charge rapide de 33 W, un appareil photo principal de 108 MP et un stockage extensible de 128 Go. Le Realme 9 fonctionne également sur un SoC Snapdragon 680 récent, bien que cette puce particulière ne dispose pas d’un modem 5G intégré.

Ayant toutes ces spécifications à l’esprit, le prix de 280 € semble assez compétitif. Le combiné se présente comme un polyvalent respectable, ce qui en fait un meilleur cas que l’option 5G même. Mais les spécifications ne sont pas tout, nous allons donc passer par nos tests habituels pour voir à quel point le matériel fonctionne dans le monde réel.

Déballage du Realme 9

L’appareil est livré dans une boîte standard contenant tous les manuels d’utilisation habituels, la brique de charge 33W appropriée et un câble USB-A vers USB-C utilisé pour la charge et le transfert de données.

Realme a également ajouté un étui de protection transparent en prime.