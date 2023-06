Test Realme 11 Pro+ – Tests GSMArena.com

Introduction

La série 11 de Realme est officielle depuis un mois, mais jusqu’à présent, ces téléphones étaient disponibles exclusivement en Chine. Eh bien, c’est fini maintenant, car les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ arriveront bientôt sur les étagères en Inde et en Europe. Et nous lançons l’exploration de la série Realme 11 avec le spécimen le plus renforcé – le Realme 11 Pro+.

Nous sommes heureux de voir Realme revenir dans le segment de milieu de gamme, car leurs derniers smartphones mondiaux officiels provenaient de Realme Series 9. Alors que la série 10 était techniquement mondiale, les modèles Pro n’ont jamais été disponibles en dehors de l’Inde.

Revenons à Realme 11 Pro+ et à son changement le plus notable – le design. Le 11 Pro+ s’écarte des téléphones brillants typiques que nous voyons depuis des années. Le créateur s’est associé à l’ancien designer Gucci Matteo Menotto, et le Lychee Leather Design est le fruit de cette collaboration.

Le Realme 11 Pro+ est un smartphone fin et incurvé avec un panneau arrière en cuir végétalien de qualité supérieure avec des coutures et une fente cool semblable à une fermeture éclair au milieu. Le boîtier de l’appareil photo a également été complètement repensé et ressemble maintenant à quelque chose que vous vous attendez à voir sur un téléphone Huawei. Le nouveau design crie le luxe, mais il n’a pas l’air exagéré, et nous aimons les changements, du moins sur le papier.

Les modèles Realme 11 Pro + vert et or sont disponibles avec ce design, mais Realme a gardé le noir hors de cette boucle de mode pour ceux qui recherchent quelque chose de moins élégant.

Le nouveau modèle contient un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une tonne de spécifications haut de gamme telles qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une profondeur de couleur de 10 bits, une réponse tactile de 360 ​​Hz et une gradation PWM de 2160 Hz. Il fonctionne sur le chipset MediaTek Dimensity 7050 5G et le stockage de base est désormais de 256 Go.

Le point fort du Realme 11 Pro+ est son appareil photo principal de 200MP qui s’appuie sur le capteur HP3 de Samsung. Il est annoncé comme capable de zoom sans perte 2x et 4x, d’un zoom automatique continu lors du suivi d’un sujet en mouvement et prend en charge les modes Super NightScape et Moon. Le capteur est doté d’un objectif lumineux f/1.69 23 mm avec stabilisation SuperOIS avancée.

Les autres caméras du Realme 11 Pro + sont un ultra large 8MP, une macro 2MP et un tireur selfie 32MP. La capture vidéo 4K n’est prise en charge que sur la caméra principale, tandis que les caméras avant et UW atteignent une résolution vidéo de 1080p.

Parmi les autres Realme 11 Pro+ notables, citons des haut-parleurs stéréo, une batterie de 5 000 mAh et une charge SuperVOOC ultra-rapide de 100 W.

Spécifications Realme 11 Pro+ en un coup d’œil :

Corps: 161,6 x 73,9 x 8,2 mm, 183 g ; Façade en verre, dos en cuir ou en plastique, cadre en plastique.

161,6 x 73,9 x 8,2 mm, 183 g ; Façade en verre, dos en cuir ou en plastique, cadre en plastique. Afficher: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, HDR10+, 120 Hz, 950 nits (crête), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, HDR10+, 120 Hz, 950 nits (crête), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) : Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G68.

Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) : Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G68. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 12 Go de RAM.

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 12 Go de RAM. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, interface utilisateur Realme 4.0.

Android 13, interface utilisateur Realme 4.0. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112˚ ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112˚ ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2.5, 22 mm (large).

32 MP, f/2.5, 22 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120/480fps, [email protected], gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected], [email protected]/60/120/480fps, [email protected], gyro-EIS ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 100W filaire.

5000 mAh ; 100W filaire. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2, aptX HD ; NFC.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2, aptX HD ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Bien que le chipset Dimensity 7050 5G soit relativement nouveau, il est à peu près identique au Dimensity 1080 à l’intérieur du Realme 10 Pro+ et au Dimensity 920 dans le Realme 9 Pro+. Et étant donné que l’écran AMOLED est le même que sur le Realme 10 Pro+, nous comprendrions si le nouveau 11 Pro+ ne ressemble pas à une mise à jour majeure. N’oublions pas que le 10 Pro+ n’était pas exactement un téléphone mondial.

Il n’y a qu’une seule chose que nous considérons comme une omission sur le Realme 11 Pro+ – la résistance aux éclaboussures. Xiaomi propose des smartphones classés IP53 depuis des années maintenant, et nous nous attendons à ce que Realme fasse le même effort. Aussi basique que soit cette protection, elle offre une certaine tranquillité d’esprit lorsqu’il pleut dehors ou lorsque vous avez votre téléphone dans la même pièce lorsque vous prenez une douche.

Déballage du Realme 11 Pro+

Le Realme 11 Pro+ est livré dans une boîte en papier noir/jaune typique. Le pack de vente au détail contient un bloc d’alimentation GaN de 100 W et un câble USB-C vers A de 10 W.

Il y a aussi un compartiment papier, qui a un étui transparent souple pour une protection supplémentaire. Et, comme la plupart des smartphones de milieu de gamme, le Realme 11 Pro+ arrive également avec un fin film anti-rayures sur son écran. Ce protecteur de base est un énorme aimant à taches, nous avons donc décidé de le retirer le premier jour.