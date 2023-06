Test Realme 11 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Nous sommes de retour avec une autre critique de Realme – cette fois c’est le Realme 11 Pro ! La série Realme Number a été un choix populaire pour les utilisateurs à la recherche d’un milieu de gamme décent, mais cette année, Realme a vraiment amélioré son jeu en invitant un ancien designer renommé de Gucci, Matteo Menotto, à rejoindre la marque pour créer ces designs exceptionnels pour le téléphone recule.

La gamme Realme 11 devrait arriver sur de nombreux marchés internationaux, contrairement à la série limitée Realme 10. Les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ (déjà testés) sont déjà disponibles en Inde et en Chine.

Le Realme 11 Pro, tout comme le modèle Pro +, présente un design unique avec un cuir écologique ressemblant au cuir de grain de litchi avec de faux points 3D et une fente semblable à une piste au milieu.

Le look haut de gamme a permis au Realme 11 Pro, qui est essentiellement un appareil de milieu de gamme, de se démarquer bien au-dessus de sa catégorie.

À l’avant du téléphone, il y a un AMOLED de 6,7 pouces avec une profondeur de couleur de 10 bits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10+. Il s’agit d’une mise à jour des panneaux LCD trouvés sur les Realme 10 Pro et 9 Pro.

Le chipset MediaTek Dimensity 7050 5G est un Dimensity 1080 reconditionné, et c’est une plate-forme capable pour ce segment de milieu de gamme, qui devrait offrir une augmentation d’environ 15% à 20% des performances CPU et GPU de la puce Snapdragon 695 5G alimentant le précédent Realme 10 Pro et 9 Pro.

La caméra arrière est assez intéressante – elle utilise un nouveau capteur OmniVision 100MP, et en plus des promesses d’une excellente qualité photo et vidéo, Realme en fait également la promotion pour son zoom sans perte 2x. Le tireur de selfie a un capteur 16MP, mais nous devons encore voir si celui-ci est également un Quad-Bayer ou non.

Parmi les autres aspects intéressants du Realme 11 Pro, citons les haut-parleurs stéréo, la prise en charge de Dolby Atmos, une batterie de 5 000 mAh avec une charge SuperVOOC rapide de 67 W et le dernier combo Realme 4.0 UI et Android 13.

Spécifications Realme 11 Pro en un coup d’œil :

Corps: 161,7 x 73,9 x 8,2 mm, 183 g ; Façade en verre, dos en cuir ou en plastique, cadre en plastique.

161,7 x 73,9 x 8,2 mm, 183 g ; Façade en verre, dos en cuir ou en plastique, cadre en plastique. Afficher: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, HDR10+, 120 Hz, 950 nits (crête), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, HDR10+, 120 Hz, 950 nits (crête), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) : Octa-core (2 x 2,6 GHz et 6 x 2,0 GHz) ; Mali-G68.

Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) : Octa-core (2 x 2,6 GHz et 6 x 2,0 GHz) ; Mali-G68. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, interface utilisateur Realme 4.0.

Android 13, interface utilisateur Realme 4.0. Caméra arrière: Large (principal) : 100 MP, f/1.8, 26 mm, PDAF, OIS ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 100 MP, f/1.8, 26 mm, PDAF, OIS ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, 25 mm (large).

16 MP, f/2.5, 25 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120/480fps, [email protected], gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected], [email protected]/60/120/480fps, [email protected], gyro-EIS ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 67W filaire.

5000 mAh ; 67W filaire. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2, aptX HD ; NFC.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2, aptX HD ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Le Realme 11 Pro présente cinq différences majeures par rapport au Realme 11 Pro + – son appareil photo principal utilise un capteur 100MP au lieu d’un capteur 200MP, il n’y a pas de caméras ultra larges et macro, la charge est plus lente à 67W, la résolution selfie a été réduite de moitié et il en va de même pour le stockage du modèle de base (128 Go au lieu de 256 Go).

Mais même en dehors de la comparaison avec le Realme 11 Pro+, le 11 Pro a quelques omissions notables. Le premier est l’absence de tout type de protection contre les infiltrations, même la plus élémentaire. Et l’autre est le slot microSD – il a été retiré dans cette génération.

Déballage du Realme 11 Pro

Le Realme 11 Pro est livré emballé dans l’une de ces boîtes jaunes emblématiques. À l’intérieur, vous trouverez le smartphone, le chargeur SuperVOOC 67W et une coque en silicone transparente.

Le Realme 11 Pro arrive également avec un mince film protecteur déjà appliqué sur sa vitre d’écran incurvée. Malheureusement, c’est un énorme aimant à bavures, et nous l’avons retiré.