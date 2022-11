Test Realme 10 – Tests GSMArena.com

Introduction

La série Realme 10 a officiellement débuté et la tête d’affiche Realme 10 est déjà dans nos bureaux. C’est un milieu de gamme de bas niveau avec beaucoup pour son argent, qui survient au milieu de multiples crises mondiales, telles que le covid, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation.

Realme avait pour objectif de lancer le Realme 10 au même prix que le Realme 9, et il l’a fait ! Le nouveau téléphone a des spécifications similaires, est annoncé pour ses performances améliorées et ses fonctionnalités de photographie, et comme tous les autres Realme auparavant, le 10 impressionne également par un design accrocheur.

Le Realme 10 utilise le même écran AMOLED de 6,4 pouces que le Realme 9, il a une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux de réponse tactile de 360 ​​Hz. L’écran est protégé par Gorilla Glass 5.

Le nouveau modèle est basé sur le chipset Helio G99 de MediaTek, qui devrait offrir de bien meilleures performances que le Snapdragon 680 au sein du Realme 9, notamment en ce qui concerne les jeux. Le téléphone dispose de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.2 et d’un emplacement microSD.

Il y a une double caméra à l’arrière du Realme 10 avec un primaire de 50MP et un auxiliaire de profondeur de 2MP. Bien qu’il s’agisse en quelque sorte d’une rétrogradation depuis la triple caméra du Realme 9, le fabricant promet une qualité photo améliorée et de nouvelles fonctionnalités.

Le Realme 10 est alimenté par une batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge filaire rapide de 33 W. C’est la même capacité de batterie et la même puissance de charge que sur le Realme 9, mais le nouveau chipset peut avoir un impact différent sur la durée de vie de la batterie, et nous allons sûrement le tester.

Le Realme 10 est livré avec Android 12 et realme UI 3.0. Il y aura au moins deux mises à jour majeures pour ce smartphone, potentiellement plus en fonction de certains développements à venir.

Passons en revue la fiche technique complète maintenant.

Les spécifications du Realme 10 en un coup d’œil :

Corps: 159,9 x 73,3 x 8 mm, 179 g ; Avant Gorilla Glass 5, cadre en plastique, dos en plastique.

159,9 x 73,3 x 8 mm, 179 g ; Avant Gorilla Glass 5, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: 6,40″ Super AMOLED, 90Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 411ppi.

6,40″ Super AMOLED, 90Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 411ppi. Jeu de puces : MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2.

MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (dédié).

128 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, interface utilisateur Realme 3.0.

Android 12, interface utilisateur Realme 3.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 27 mm, PDAF ; Profondeur : 2MP.

: 50 MP, f/1.8, 27 mm, PDAF ; : 2MP. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, 25 mm (large).

16 MP, f/2.5, 25 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; Charge filaire rapide 33W.

5000 mAh ; Charge filaire rapide 33W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Prise jack 3,5 mm, NFC.

Le Realme 10 n’est pas résistant aux éclaboussures, contrairement à d’autres concurrents, bien que nous comprenions que de nombreuses décisions de réduction des coûts ont dû être prises pour que ce téléphone puisse être lancé au même prix que son prédécesseur.

Le Realme 10 dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté au lieu d’un lecteur sous-écran, mais les deux sont tout aussi utiles, et nous ne le retiendrons pas. Nous aurions souhaité des haut-parleurs stéréo, mais il semble qu’il ne restait plus rien dans le budget pour cela.

Le Realme 10 est le téléphone le plus basique de la série à ce jour et le plus abordable, bien sûr. Il existe sûrement de meilleurs téléphones Realme pour ceux qui en veulent plus, mais nous pensons en quelque sorte que le Realme 10 trouve le bon équilibre entre prix et fonctionnalités et plaira à ceux qui recherchent un téléphone abordable mais puissant.

Alors, sans plus tarder, voici le Realme 10 déballé.

Déballage du Realme 10

Le Realme 10 est livré dans l’une de ces boîtes jaunes emblématiques pour lesquelles les téléphones Realme sont connus. Il contient le téléphone, un chargeur 33W et un câble USB-A-to-C.

Vous trouverez également un étui en silicone transparent dans le compartiment papier.

Comme la plupart des téléphones abordables, le Realme 10 dispose également d’un protecteur d’écran pré-appliqué. C’est plutôt bon marché en qualité et un énorme aimant d’empreintes digitales, nous l’avons donc retiré rapidement. Pourtant, il est bon contre les rayures dès la sortie de la boîte, donc nous l’apprécions.