Test Realme 10 Pro+ – Tests GSMArena.com

Introduction

La série Realme 10 a été élargie avec deux nouveaux téléphones – le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro+, venant peu après le vanille Realme 10, que nous avons déjà examiné. Parmi les trois téléphones, le Realme 10 Pro+ est celui qui apporte suffisamment de nouveautés pour être qualifié de suite appropriée de la série à succès Realme 9. Et c’est le téléphone que nous avons pour un examen aujourd’hui – rencontrez le Realme 10 Pro+.

Avec des pénuries de composants et des problèmes de logistique, les fabricants de téléphones ont du mal à lancer de nouveaux téléphones de milieu de gamme nettement meilleurs que leurs prédécesseurs. Heureusement, ce n’est pas le cas avec le Realme 10 Pro+, car il apporte une conception mise à jour, un meilleur affichage, un chipset plus puissant, un appareil photo amélioré et même une vitesse de charge légèrement plus rapide que le Realme 9 Pro+.

Commençons par la conception. Le Realme 10 Pro + est le premier téléphone de la série de numéros Realme avec des panneaux avant et arrière incurvés, ce qui le rend nettement plus fin. Et ce n’est pas votre bord incurvé mineur 2,5D répandu, c’est une courbe appropriée de 61 degrés, similaire aux téléphones Galaxy Edge du passé.

Ensuite, il y a le plus grand écran AMOLED, maintenant de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement encore plus rapide de 120 Hz, une réponse tactile de 360 ​​​​Hz, une prise en charge des couleurs 10 bits et une luminosité maximale plus élevée de 800 nits. C’est une amélioration bienvenue par rapport à l’AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces sur le Realme 9 Pro +, bien que nous ne sachions pas si les fans des appareils plus compacts seraient d’accord.

Le chipset a été mis à jour – maintenant le Realme 10 Pro+ utilise la toute nouvelle puce Dimensity 1080 5G, à partir du Dimensity 920 5G à l’intérieur du Realme 9 Pro+. Le nouveau chipset héberge un processeur plus rapide et des performances de traitement d’image améliorées.

La capacité de la batterie reste de 5 000 mAh, mais la vitesse de charge est désormais de 67 W, contre 60 W sur le Realme 9 Pro+.

La dernière amélioration concerne les haut-parleurs stéréo – tout comme le Realme 10, le Realme 10 Pro+ offre Ultra Volume Boost, qui peut offrir jusqu’à deux fois le volume au détriment de la qualité audio.

Le Realme 10 Pro + fonctionne sur Android 13 avec Realme UI 4.0, et c’est le premier téléphone depuis le duo Pixel 7 que nous rencontrons fonctionnant sur la nouvelle version Android prête à l’emploi.

Spécifications Realme 10 Pro+ en un coup d’œil :

Corps: 161,5 x 73,9 x 7,8 mm, 173 g ; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

161,5 x 73,9 x 7,8 mm, 173 g ; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, HDR10+, 120 Hz, 800 nits, résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, HDR10+, 120 Hz, 800 nits, résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) : Octa-core (Cortex-A78 2×2,6 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) ; Mali-G68 MC4.

MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) : Octa-core (Cortex-A78 2×2,6 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) ; Mali-G68 MC4. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, interface utilisateur Realme 4.0.

Android 13, interface utilisateur Realme 4.0. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112˚ ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112˚ ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, 25 mm (large).

16 MP, f/2.5, 25 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; 67W filaire, PD3.0, 50% en 17 min (annoncé).

5000 mAh ; 67W filaire, PD3.0, 50% en 17 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Cependant, tout n’a pas été amélioré depuis le Realme 9 Pro+. Le Realme 10 Pro + a perdu la prise audio, il n’y a aucune information sur le fabricant de verre d’écran et le panneau arrière est en plastique au lieu de verre. Il n’y a pas de mot officiel sur l’imperméabilisation, pas même la résistance de base aux éclaboussures, ce qui est également décevant.

Et c’est la fin des présentations.

Déballage du Realme 10 Pro+

Le pack de vente au détail Realme 10 Pro+ devrait être abondant – vous trouverez le chargeur rapide de 67 W et le câble USB-C-to-A requis à l’intérieur de la boîte. Il y a aussi un étui de protection souple à l’intérieur du compartiment papier.

Encore mieux, le Realme 10 Pro+ arrive avec un fin film protecteur pré-appliqué en usine. Il fait un bon travail pour éloigner les rayures, mais c’est aussi tout à fait l’aimant des empreintes digitales.