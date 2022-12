Test Realme 10 Pro – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

La sortie de la série Realme 9 plus tôt cette année a suscité des sentiments mitigés, même de la part des fans de la marque et c’est peut-être pourquoi Realme était pressé de sortir la prochaine génération pour réparer certains torts. Et à première vue, le Realme 10 Pro pourrait très bien avoir de bien meilleures chances de gagner de nouveaux fans.

Essentiellement, le Realme 10 Pro offre une mise à niveau quelque peu minimale par rapport à son prédécesseur, mais une plongée plus profonde dans les spécifications suggère le contraire. Le nouveau modèle améliore l’affichage, change complètement la conception et partage une caméra principale de niveau supérieur avec son frère plus cher – le Realme 10 Pro+. Ce dernier élément est un gros problème car le 10 Pro utilise désormais un assez gros capteur 108MP, 1/1,67″ couplé à une large ouverture f/1,8. C’est un grand pas en avant par rapport au capteur 64MP du 9 Pro.

Évidemment, cela a un prix, et c’est l’exclusion d’un appareil photo macro et ultra large. Cependant, nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une grosse omission puisque les caméras macro ultra-larges 8MP et 2MP habituelles dans cette gamme de prix n’offrent pas une valeur significative à l’expérience utilisateur globale.

Spécifications Realme 10 Pro en un coup d’œil :

Corps: 163,7 x 74,2 x 8,1 mm, 190 g ; façade en verre, dos et cadre en plastique.

163,7 x 74,2 x 8,1 mm, 190 g ; façade en verre, dos et cadre en plastique. Affichage: Écran LCD IPS de 6,72 pouces, 120 Hz, 600 nits (typ), 680 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 392 ppi.

Écran LCD IPS de 6,72 pouces, 120 Hz, 600 nits (typ), 680 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 392 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, interface utilisateur Realme 4.0.

Android 13, interface utilisateur Realme 4.0. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, 25 mm (large).

16 MP, f/2.5, 25 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; 33W filaire, 50% en 29 min (annoncé).

5000 mAh ; 33W filaire, 50% en 29 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

Le Realme 10 Pro contient également la même batterie de 5 000 mAh, la même caméra selfie et la même taille d’écran que le 10 Pro + et le complète avec un emplacement pour carte microSD très recherché. L’une des rares raisons d’opter pour la variante Plus plus chère est d’obtenir l’écran OLED. Malheureusement, tout comme son prédécesseur, le 10 Pro se contente d’une dalle LCD IPS.

D’autre part, le nouveau Realme promet une meilleure qualité d’image globale, une luminosité maximale plus élevée et une diagonale plus grande. Ce n’est donc pas comme si Realme n’avait pas essayé d’insérer un écran LCD de haute qualité dans le budget déjà serré.

Dans l’ensemble, le Realme 10 Pro sonne comme un solide milieu de gamme de 300 $ avec un accent sur la photographie. Nous approfondissons cette revue et évaluons, entre autres, les capacités de caméra très médiatisées du combiné.

Déballage du Realme 10 Pro

L’appareil est livré dans une boîte standard contenant les manuels d’utilisation habituels ainsi que le câble USB-C vers USB-A et le chargeur 33W appropriés.

Il y a aussi un étui en silicone transparent en bonus.