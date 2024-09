Test pratique : le nouveau fer à souder et la nouvelle centrale électrique d’iFixit sont portables, puissants et rapides

La soudure est l’une des compétences les plus utiles que vous puissiez apprendre dans le monde du bricolage, en particulier pour réparer vos appareils électroniques. Mais de nombreux fers à souder sont inadéquats ou peu pratiques, c’est pourquoi iFixit a sorti son propre fer à souder intelligent et sa propre station d’alimentation, et c’est plutôt génial.

Le fer à souder de base est constitué d’une pointe en métal, d’une poignée et d’un moyen de l’alimenter, souvent une prise. Cette prise elle-même peut être gênante, car elle vous attache essentiellement à un mur. Kyle Wiens, le fondateur d’iFixit, a rencontré ce problème lors de la réparation d’un autoradio. Il a fallu casser une rallonge, ce qui n’est pas idéal pour un outil que vous souhaitez léger et facile à manœuvrer. Le fer à souder intelligent et la station d’alimentation portable FixHub cherchent à résoudre ces problèmes.

En tant que package complet, le Centre de réparation se compose d’un fer à souder intelligent iFixit propose également un fer à souder capable d’atteindre des températures de soudure en moins de cinq secondes, ainsi qu’une station d’alimentation portable USB-C qui abrite une batterie de 55 watts-heure. Vous pouvez acheter le fer à souder seul pour 79,95 $ ou avec la station d’alimentation pour 249,95 $. Une trousse à outils complète avec coupe-flamme, pince à épiler, tapis de travail et plus encore est attendue à une date ultérieure, selon iFixit.

Soudure DIY : le bleu signifie aller

J’ai testé le kit fer et centrale électrique et j’ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. La promesse d’atteindre les températures de soudure en moins de cinq secondes est absolument vraie. Par défaut, le fer à souder chauffe jusqu’à 660 degrés Fahrenheit dès sa sortie de la boîte ; il dispose d’un interrupteur marche/arrêt et de voyants pratiques pour vous indiquer si la pointe peut être touchée en toute sécurité. Le bleu signifie qu’il est froid, le violet signifie qu’il chauffe activement et l’orange signifie qu’il a atteint la température définie. Ne touchez que si les voyants sont bleus.

Un fer à souder à l’intérieur d’un capuchon magnétique à côté d’une batterie portable. (Crédit : Josh Hendrickosn)

Le fer à souder est même équipé d’un accéléromètre qui lui permet de refroidir lorsque vous ne l’utilisez pas activement. Ce temps de chauffe de cinq secondes est pratique, car vous n’aurez pas à attendre longtemps avant de le reprendre pour votre prochaine tâche. Le fer est livré avec une panne biseautée de 1,5, qui convient à la plupart des tâches de soudure de base. Il existe six autres options de pannes de différentes tailles et formes (cône, biseau, couteau). Si vous n’achetez que le fer à souder, vous pouvez mettre à jour le firmware ou même la température par défaut en le branchant sur votre PC grâce à sa connexion USB-C.

La station d’alimentation portable offre plus d’options. Bien qu’à première vue, elle puisse ressembler à une batterie portable sophistiquée, elle offre quelques fonctionnalités spécifiques au fer à souder. D’un côté, vous trouverez un seul port USB-C de 45 watts pour le chargement, et de l’autre, vous trouverez deux autres ports USB-C de 100 watts. Oui, si vous possédez deux de ces fers à souder intelligents, vous pouvez les utiliser tous les deux à partir de cette seule batterie. En cliquant sur le bouton d’action, vous basculerez entre les deux fers connectés, ce qui est pratique si vous devez changer fréquemment de pointe. Il suffit de mettre une pointe différente sur chaque fer, puis de changer selon vos besoins. Vous trouverez également une molette pour régler la température et un petit écran qui vous donne un retour sur l’état actuel des choses. Et naturellement, comme il s’agit de ports USB-C standard, vous pouvez utiliser la station comme une batterie et charger votre téléphone ou un autre appareil USB-C.

Ce sont les petites choses

Bien que toutes ces caractéristiques soient intéressantes, ce sont les petits détails qui distinguent vraiment cet ensemble à mon avis. Le fer à souder est livré avec un capuchon magnétique qui se fixe à la station d’alimentation. C’est l’endroit idéal pour poser votre fer à souder lorsque vous installez la prochaine pastille ou que vous sortez une autre longueur de soudure. Vous savez que vous ne brûlerez aucune surface, surtout avec cet accéléromètre en action. Et le fer lui-même est incroyablement confortable. J’ai soudé pendant des heures une nuit juste pour le mettre à l’épreuve. Non seulement la station d’alimentation a tenu pendant toute la session de plusieurs heures (iFixit vous promet huit heures d’utilisation de la station d’alimentation), mais ma main n’a jamais eu de crampes ni de fatigue.

Le fer est si confortable à tenir et à utiliser qu’il a dépassé mon désir de continuer à souder. J’ai arrêté non pas parce que ma main me faisait mal, mais parce que j’étais simplement fatigué (et j’avoue que j’avais mal au dos à cause d’une mauvaise posture). Une autre grande attention portée aux détails concerne le câble. Vous pouvez utiliser n’importe quel câble USB-C, techniquement, mais celui-ci active l’intelligence intégrée au fer à souder, vous devriez donc vous y tenir. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne le voudriez pas, car le câble est juste de la bonne longueur (3 pieds), résistant à la chaleur et ne semble jamais s’emmêler. Mieux encore, il est doté d’un mécanisme de verrouillage, de sorte qu’il ne se détachera pas au milieu de la soudure, ce qui est un problème avec certains autres fers à souder USB-C.

Station de batterie portable (Crédit : Josh Hendrickson)

Il s’agit d’un appareil iFixit, la réparabilité est donc un facteur clé. Les embouts sont faciles à changer ; il suffit de les enfoncer et de les retirer (assurez-vous d’abord que l’embout est froid), et vous pouvez démonter la station de batterie. Pourquoi ? Pour pouvoir remplacer la batterie. Cela utilise un connecteur simple, ce qui facilite le remplacement. Et si vous n’avez pas le tournevis nécessaire pour démonter la station, iFixit peut vous en vendre un.

Éléments à prendre en compte

Bien sûr, le FixHub n’est pas parfait. La pointe biseautée par défaut est l’une des options les plus polyvalentes, mais elle ne répond pas aux besoins de toutes les situations. Et on ne sait pas exactement combien coûteront les autres pointes qu’iFixit prévoit de proposer, et rien ne garantit qu’iFixit inclura finalement une pointe que vous pourriez vouloir et qu’il n’offre pas actuellement. Le capuchon qui sert également de « station d’accueil » pour le fer à souder est à la fois un plaisir et un léger ennui à utiliser. Lorsque vous visez bien, il glisse directement avec un bruit magnétique satisfaisant. Mais tout aussi souvent, vous « cognerez » la pointe contre le capuchon magnétique à la place. Pourtant, je préfère avoir le capuchon que pas.

Recommandé par nos rédacteurs

Je ne peux pas non plus parler pleinement du temps de recharge de la batterie. En théorie, un chargeur GAN de 45 W devrait recharger la batterie en seulement quelques heures. J’ai un chargeur GAN de 30 W, qui devrait l’amener là-bas en quatre heures. Mais la batterie semble avoir des protections en place pour l’empêcher de se surcharger trop rapidement ; elle a ralenti à l’approche de la pleine capacité et n’a jamais semblé vouloir dépasser 96 %. Mais dans le pire des cas, vous pouvez simplement brancher le fer à souder sur une prise murale si nécessaire. Étant donné la durée de vie de la batterie, je parie que vous n’aurez jamais à recourir à cette option.

Un fer à souder relié à une centrale électrique portable (Crédit : Josh Hendrickson)

Le FixHub est présenté comme une solution de fer à souder adaptée aux débutants, et c’est en grande partie vrai. Vous risquez moins de vous brûler grâce à sa capacité à refroidir automatiquement lorsque vous le posez ou le laissez tomber. La conception ergonomique permet de placer confortablement votre main dans la position de soudage idéale. Et ses réglages de chaleur par défaut sont faciles à utiliser. Mais la soudure reste une compétence, comme je me suis rappelé mes premières tentatives très rouillées. Vous devrez vous y mettre et développer une main ferme.

Au moins, avec le FixHub, vous ne rencontrerez pas les mêmes problèmes que les autres fers à souder, et cela vaut la peine d’y réfléchir. À 250 $ pour la solution complète, elle coûte plus cher que certaines options disponibles sur le marché, même les modèles livrés avec une station de contrôle de la température. Cette dépense vous permet d’obtenir une entrée de gamme solide qui devrait durer des années. J’ai quelques vieux fers à souder muraux qui ont été pour la plupart ignorés parce que je ne supporte pas de les utiliser. Utiliser cette solution de fer à souder est non seulement pratique, mais aussi agréable. Si vous passez beaucoup de temps à souder, vous devriez jeter un œil à la station FixHub d’iFixit.

Il est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le site d’iFixit avant sa date d’expédition le 15 octobre.

