Test pratique de l’Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Asus n’est pas étranger aux éditions spéciales et aux liens de jeu pour ses produits. Le ROG Phone 6 n’est pas différent. Si vous avez suivi l’espace, vous vous souviendrez peut-être du ROG Phone 6 Batman Edition, qui est déjà passé par le bureau, et vous pouvez en savoir plus dans notre examen pratique. Pour sa prochaine édition limitée, Asus a décidé de s’associer à Blizzard Entertainment sur la légendaire franchise Diablo et, plus précisément, sur le jeu Diablo Immortal, qui a commencé sa vie sur mobile et est depuis également passé sur PC.

Tout comme avec la version Dark Knight, tout est question de présentation avec le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Commençons d’abord par l’expérience de déballage. Le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est traité comme une véritable édition de collection avec toutes les cloches et sifflets généralement associés à ces éditions dans le domaine du jeu.

La première boîte que vous rencontrez a la forme du cube horadrique. À l’intérieur, nous trouvons la cabine téléphonique elle-même, qui est modélisée pour ressembler à la Worldstone – un autre élément légendaire du jeu Diablo.

Avant d’en arriver au téléphone lui-même, il y a quelques accessoires dans la boîte. Asus a ajouté l’un de ses pare-chocs de protection Aero Case, mais celui-ci présente un relief géométrique de téléportation. Le Shield Blessing Aero Case, comme on l’appelle, a également un “œuf de Pâques” caché à l’intérieur – une image de Diablo, le Seigneur de la Terreur lui-même. Il ne peut être révélé qu’en brillant sur le boîtier avec la torche Fahir’s Light incluse sur la surface.

Et en parlant de petits œufs de Pâques sympas, certaines marques sont cachées à l’encre invisible sur le parchemin inclus, qui représente une carte de Sanctuary – un monde de jeu Diablo.

Enfin, Asus dispose d’un outil d’éjection de carte SIM spécial ressemblant à l’emblème Diablo. Dans l’ensemble, une boîte de collection décente, en particulier pour un téléphone au lieu d’un titre de jeu. Malheureusement, vous ne recevez pas d’AeroActive Cooler 6 dans le cadre du pack exclusif.

Passons au téléphone ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition lui-même. Physiquement, il ne s’agit que du ROG Phone 6, doté d’un style unique mais d’un extérieur et d’un intérieur identiques. Cela devrait être clair dès le départ.

L’arrière du téléphone abrite des illustrations uniques de Diablo, avec une finition semi-mate. Le décalque est fait en rouge Hellfire, et les couleurs varient en fait en luminance du rouge en fonction de l’angle de vue et de la façon dont la lumière frappe la surface. C’est un effet vraiment cool en personne.

Tout comme le ROG Phone 6 ordinaire, l’édition Diablo Immortal a un logo Asus Aura RGB à l’arrière. Seulement maintenant, il est stylé comme le logo immortel Diablo. Vous pouvez toujours contrôler la couleur du logo à partir de l’interface Armory Crate du téléphone. Il en va de même pour le petit texte lumineux secondaire “DIABLO IMMORTAL” également à l’arrière du téléphone.

Les seuls autres changements physiques apportés à la conception du téléphone que nous avons remarqués incluent un accent rouge sur le bouton d’alimentation et un plateau SIM rouge. Les deux sont conformes à la palette de couleurs du reste du téléphone.

Les fans de Diablo apprécieront également la personnalisation logicielle exclusive appliquée au ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Il y a un thème animé spécial Diablo Immortal sur le téléphone. Il propose un fond d’écran animé en direct, des cadres d’icônes d’application repensés, des sons de charge et des animations faisant référence à la franchise Diablo.

Nous devons cependant mentionner que contrairement à nos attentes, il n’y a qu’un seul fond d’écran personnalisé disponible sur le téléphone et Diablo Immortal n’est pas préinstallé. Nous avons dû le télécharger nous-mêmes, puis le mode graphique ultime n’était pas disponible dans le jeu sur l’édition ROG Phone 6 Diablo Immortal.

Comme nous l’avons déjà mentionné, design et accessoires mis à part, le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est en fait identique au ROG Phone 6, qui, à son tour, est le même que le ROG Phone 6 Pro, sans l’écran arrière. L’édition Diablo Immortal comprend le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi que 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Il a tous les mêmes cloches et sifflets, comme les déclencheurs à ultrasons sur le cadre latéral et le port USB Type-C latéral pour les accessoires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres aspects du ROG Phone 6, comme ses performances et son comportement thermique, vous pouvez le faire dans notre examen approfondi du ROG Phone 6 Pro. Vous pouvez également consulter notre examen dédié du ROG Phone 6D Ultimate pour voir comment ce téléphone se compare avec son chipset MediaTek Dimensity 9000+ et son conduit de refroidissement par air mécanisé à l’arrière.

Quant au ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, il sera disponible à partir du 18 novembre via la boutique en ligne officielle Asus et certains partenaires. Le prix est fixé à 1 099,99 GBP. Comme la nature du produit le suggère clairement, il s’agit d’une édition limitée, donc si vous avez vraiment envie d’en acheter un, vous ne devriez pas tarder.