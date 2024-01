Test photo à l’aveugle Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : j’ai demandé à 10 utilisateurs d’iPhone ce qu’ils préféraient

Muhahaha ! Ici, je continue d’attiser les flammes “Android contre iPhone” avec un autre test à l’aveugle auprès des utilisateurs d’iPhone, me permettant de déterminer si les propriétaires d’iDevices vraiment préfèrent leur propre téléphone pour les photos.

La dernière fois, j’ai lancé un blind test avec l’iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro. Les participants iPhone à ce test préféraient Android pour les photos zoomées, mais lorsqu’il s’agissait de prises de vue larges et ultra-larges, Apple s’est emparé du trône.

Maintenant que j’ai le Samsung Galaxy S24 Ultra, j’avais hâte de tester à nouveau les utilisateurs d’iPhone à l’aveugle.

Photos Samsung Galaxy S24 Ultra contre iPhone 15 Pro Max

J’ai emporté le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max avec moi au Columbus Circle à New York ce week-end. J’ai testé les capacités grand-angle, ultra-large et téléobjectif des deux téléphones, ainsi que leurs prouesses en mode nuit.

Monument national USS Maine (ultra-large)

J’ai pris des photos du monument national USS Maine, qui présente une figure féminine dorée à l’intérieur d’un char.

Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max disposent tous deux d’appareils photo ultra-larges de 12 MP, que j’ai utilisés pour ces photos.

Samsung Galaxy S24 Ultra (à gauche), iPhone 15 Pro Max (à droite)

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

Certes, la capture du Galaxy S24 Ultra est plus naturelle, reproduisant fidèlement l’ambiance morne et sombre de la scène hivernale. (Faites-moi confiance, j’étais là.) Cependant, la caméra large de l’iPhone 15 Pro Max, ainsi que le logiciel, ont animé le décor, offrant une meilleure plage dynamique et des couleurs plus riches.

Regardez aussi le ciel. L’iPhone 15 Pro Max restitue plus de nuages ​​sur sa photo par rapport au Galaxy S24 Ultra.

Gagnant: iPhone 15 Pro Max

Monument national USS Maine (largeur)

J’ai également pris des photos larges du monument national USS Maine la nuit.

Le Galaxy S24 Ultra dispose d’un appareil photo ultra-large de 200 MP tandis que l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un objectif large de 48 MP. Le téléphone Samsung semble avoir plus de puissance dans cette confrontation, mais malgré le fait que l’iPhone soit apparemment suréquipé, l’iDevice a conquis le cœur des participants.

Samsung Galaxy S24 Ultra (à gauche), iPhone 15 Pro Max (à droite)

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

Bien que le Galaxy S24 Ultra fasse un meilleur travail pour garder les reflets à distance et maintenir la définition nerveuse des arbres, l’iPhone 15 Pro Max a surpassé l’appareil Samsung en capturant les détails altérés sur les marches du monument. Les couleurs du téléphone Apple sont également plus riches. Cela ne reflète pas nécessairement les teintes naturelles de la scène, moins frappantes dans la vraie vie, mais les tons plus riches ont retenu l’attention des participants.

Gagnant: iPhone 15 Pro Max

Gâteau Columbus Circle Globe et Magnolia Bakery (téléobjectif 3x)

L’iPhone 15 Pro Max dispose d’un téléobjectif de 12 MP, idéal pour les portraits et les prises de vue zoomées, avec un zoom optique jusqu’à 5x.

Cependant, le petit nouveau du quartier, le Galaxy S24 Ultra, a deux caméras téléobjectifs; l’un est un nouveau téléobjectif 50MP avec zoom 5x et l’autre reste le même (c’est-à-dire 10MP avec zoom 3x).

Le téléphone Samsung de dernière génération, le Galaxy S23 Ultra, disposait également de deux téléobjectifs, dotés d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom 10x et d’un autre téléobjectif de 10 MP avec zoom 3x.

Samsung Galaxy S24 Ultra (à gauche), iPhone 15 Pro Max (à droite)

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

Certains fans se sont insurgés à l’idée que Samsung « rétrograde » le zoom 10x en zoom 5x, mais Samsung a laissé entendre que le nouvel objectif 50MP devrait compenser la « rétrogradation » de la plage de zoom optique.

Samsung Galaxy S24 Ultra (à gauche), iPhone 15 Pro Max (à droite)

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

Avec un zoom 3x, j’ai pris des photos du globe emblématique de Columbus Circle et d’un gâteau présenté à l’intérieur de Magnolia Bakery, près de Central Park South.

Les participants ont encore une fois préféré le cliché de l’iPhone 15 Pro Max. Il est plus net, plus net, plus riche et préserve davantage la couleur. La photo du globe est particulièrement frappante ; l’iPhone 15 Pro Max semble meilleur pour le rendu des textures. Vous pouvez presque sentir les petites empreintes qui apparaissent sur la photo de l’iPhone 15 Pro Max.

Gagnant: iPhone 15 Pro Max

Fleurs (zoom 10x)

Par miracle, je suis tombé sur des fleurs au cœur de l’hiver new-yorkais. Cependant, j’ai dû entrer dans une pizzeria de Manhattan pour les trouver.

J’ai décidé de tester les capacités des deux téléphones à gérer le zoom 10x. Gardez à l’esprit que le zoom optique du Galaxy S24 Ultra atteint un maximum de 10x avant que le logiciel n’intervienne. Pour l’iPhone 15 Pro Max, le plafond est de 5x.

Samsung Galaxy S24 Ultra (à gauche), iPhone 15 Pro Max (à droite)

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

C’est ici que la fortune du Samsung Galaxy S24 Ultra commence à s’améliorer. Les participants à ce blind test ont préféré ici le Galaxy S24 Ultra. Et je ne leur en veux pas. La prise de vue zoomée est plus nette et plus détaillée, produisant moins de bruit. Le logiciel de l’iPhone 15 Pro Max surcompense, faisant des fleurs aussi rose.

Gagnant: Samsung Galaxy S24 Ultra

Dernières pensées

Les participants propriétaires d’iPhone à ce test ont préféré l’iPhone 15 Pro Max, ce qui en fait le champion de ce blind test.

Cependant, lorsqu’il s’agit de zoomer très procheles personnes interrogées ont préféré le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Quinze collègues, collègues et amis possédant un iPhone ont participé à ce test à l’aveugle, mais seuls 10 étaient valides, cinq n’ayant pas voté pour le test. tous cinq photos.