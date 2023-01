Test Oppo Find N2 – Tests GSMArena.com

Introduction

Le seul pliable qui est si différent de la norme du facteur de forme, l’Oppo Find N de fin 2021, vient d’être remplacé sous la forme du Find N2. Un an plus tard, presque jour pour jour, le N2 défie à nouveau les normes de dimensions et de proportions dans l’espace téléphone-tablette “pleine grandeur”. Voyons ce qui a changé.

Le plus notable, sinon nécessairement évident, est la réduction de poids – le Find N (1) était peut-être petit, mais il était dense et aussi lourd que les grands. Le nouveau modèle est désormais plus léger qu’un iPhone 14 Pro Max. Les différences minuscules dans les dimensions sont pour la plupart immatérielles, mais ce qui est finalement important, c’est que le Find N2 est un téléphone bien compact avec un rapport d’aspect sensible lorsqu’il est plié, et une petite tablette au format paysage lorsqu’il est déplié – vous ne pouvez pas obtenir cela ailleurs.

Un autre développement important concerne le système de caméra. Par nécessité, pas tout à fait à la pointe de la technologie à cet égard, les pliables font généralement des compromis en fonction de la taille, et le Find N avait une configuration plutôt meh sans AF sur l’ultra large et une télécaméra assez basique. Le Find N2 élève cela à un statut plus « correct » sur le papier, apportant des capteurs plus grands à l’ultra large et au télé, et ajoutant l’AF sur le premier. Ce n’est pas encore un “caméraphone”, mais certainement un pas en avant.

Le N2 reçoit également une mise à jour du chipset, comme d’habitude, mais c’est le Snapdragon 8+ Gen 1 et non le Gen 2 – une autre année où le Find pliable sera en décalage avec les produits phares de la journée. Quelques développements de charge complètent la liste des changements « majeurs » cette année – un passage bienvenu de la charge de 33 W à 67 W, contré par une mise au rebut malheureuse mais compréhensible de la bobine de charge sans fil (la finesse et la légèreté étaient une priorité plus élevée).

Les spécifications du Oppo Find N2 en un coup d’œil :

Corps: 132,2 x 140,5 x 7,4 mm, 233 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass Victus) ou dos en cuir écologique, cadre en aluminium.

Afficher: 7,1″ AMOLED LTPO pliable, 120 Hz, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 1 550 nits (crête), résolution de 1 792 x 1 920 px, format d'image 8,4:9, 370 ppi ; écran de couverture :, AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus, 5,54 pouces, 1 080 x 2120 pixels, format 18:9, 1000 nits (HBM), 1350 nits (pic).

Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510); Adréno 730.

Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM ; UFS 3.1.

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, ColorOS 13.

Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; Ultra grand angle : 48 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, 1/2″, 0.8µm, AF; Téléobjectif : 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74″, 0.8µm, zoom optique 2x, PDAF.

Caméra frontale: Couverture : 32 MP, f/2.4, 22 mm, 1/3.14″ ; Interne : 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/3.14″.

Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

Batterie: 4520 mAh ; 67W filaire, 10W filaire inversé.

4520 mAh ; 67W filaire, 10W filaire inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo (prise en charge de Dolby) ; prise en charge du stylet.

Ce qui n’a pas changé et ce que la fiche technique ne vous dira pas, c’est que le Find N2 restera exclusif à son marché domestique. Le Find N2 Flip est aussi proche que possible d’un Oppo pliable en dehors de la Chine (peut être).

Déballage du Oppo Find N2

Le Find N2 est livré dans une boîte similaire à celle de la génération précédente – c’est le même design cinétique où l’ouverture du couvercle soulève le compartiment du téléphone vers vous. Ce n’est pas tout noir cette fois – le dessus est peint en gris bleuté clair. Et même si le combiné a peut-être rétréci en taille et perdu du poids, son emballage a en fait augmenté dans les trois directions – totalisant une augmentation de 30 % en volume. Hmm. Pour ce que ça vaut, cependant, il y a plus aussi.

Le chargeur est plus costaud – dans les spécifications, au moins, sinon tellement en taille physique (67W contre 33W). Un câble est également inclus (USB-A-to-C).

Mais il y a un cas cette fois-ci, un accessoire qui manquait sur le Find N. Il s’agit d’une conception en deux parties avec la partie d’affichage en forme de cadre qui dépend fortement des bandes adhésives (bien qu’elle reste toujours en place sans les appliquer), tandis que le la moitié qui couvre le dos est un type à encliquetage uniquement. Le dos est recouvert de similicuir dans une teinte verdâtre pour aller avec la palette de couleurs du téléphone.

Une autre touche agréable pour cette génération est le chiffon en microfibre inclus. Ça vaut des sous, bien sûr, mais c’est le geste qui compte.