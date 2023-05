Test OnePlus Pad – Tests GSMArena.com

Introduction

Le OnePlus Pad est la première tablette de l’entreprise en neuf ans d’existence. Il est identique au Oppo Pad 2, avec lequel il partage tout sauf le nom.

Le OnePlus Pad est un appareil dont le prix et les spécifications sont intéressants. À 479 $, il se situe dans un segment largement dépourvu de concurrence importante, la plupart des tablettes Android étant moins chères et les bons iPad étant plus chers. C’est un appareil semi-premium avec un curieux assortiment de choix qui composent sa fiche technique.

La chose qui devrait attirer le plus l’attention est probablement l’écran, qui bénéficie d’un rapport d’aspect unique de 7: 5 et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pourtant, l’affichage utilise un panneau LCD standard. De même, vous obtenez des fonctionnalités telles que Dolby Vision et Dolby Atmos ainsi qu’une charge rapide de 67 W, mais il n’y a pas de connectivité cellulaire et le chipset est un MediaTek Dimensity 9000. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de concessions ici et finalement, il va se résument à ce que vous appréciez le plus dans votre tablette.

Voici une liste complète des fonctionnalités et spécifications trouvées sur le OnePlus Pad.

Caractéristiques du OnePlus Pad en un coup d’œil :

Corps: 258,0 x 189,4 x 6,5 mm, 552 g ; Façade en verre, cadre en aluminium; Prise en charge du stylet.

Afficher: LCD IPS 11,61″, couleurs 1B, Dolby Vision, HDR10+, 144Hz, 500 nits (typ), résolution 2000x2800px, format d'image 7:5, 296ppi.

Jeu de puces : Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm) : Octa-core (1×3,05 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10.

Mémoire: 128 Go de RAM LPDDRX5 de 8 Go, 256 Go de RAM LPDDRX5 de 12 Go; UFS 3.1.

Système d'exploitation/logiciel : Android 13, OxygenOS 13.1.

Caméra arrière: 13 MP, f/2.2, 23 mm (large).

Caméra frontale: 8 MP, f/2.3, (large), 1/4″, 1.12µm.

Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected], gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected]

Batterie: 9510 mAh ; 67W filaire.

Connectivité : Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.3, aptX HD.

Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.3, aptX HD. Divers : Accéléromètre, gyroscope, boussole, haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs).

Déballage du OnePlus Pad

Le OnePlus Pad est livré avec un emballage assez standard. À l’intérieur, vous obtenez la tablette et un câble USB-C avec prise en charge USB 2.0. Dans certaines régions, vous obtenez également un chargeur rapide de 80 W et dans d’autres, c’est un supplément payant.

OnePlus vend également trois accessoires pour le OnePlus Pad. Ceux-ci incluent le OnePlus Stylo, le clavier magnétique et l’étui Folio. L’étui Folio est fourni avec l’appareil dans certaines régions pour une période limitée.