Introduction

OnePlus Open – le premier smartphone pliable de la société est arrivé. L’Open présente un design incroyablement épuré, deux superbes écrans Dolby Vision OLED et trois caméras améliorées Hasselblad à l’arrière. Et ce n’est que le début. Rencontrons le OnePlus Open !

Le OnePlus Open impressionne dès le départ avec un design épuré et élégant, qui rappelle un appareil photo numérique portable d’il y a quelque temps. Il présente toutes sortes de subtilités telles qu’un panneau Ceramic Guard, un dos en cuir végétalien, un cadre en métal fin et une conception de charnière exclusive avec moins de complexité et une plus grande durabilité. Le téléphone est classé IPX4 pour la résistance aux éclaboussures.

Naturellement, tout sur l’Open tourne autour de ses deux écrans. Le principal est un AMOLED Flexi-Fluid LTPO3 de 7,82 pouces avec une haute résolution, une profondeur de couleur de 10 bits, un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et de nombreuses autres spécifications haut de gamme. L’écran de couverture est un AMOLED LTPO3 Super Fluid à part entière de 6,31 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20:9, une profondeur de couleur de 10 bits, un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une protection Ceramic Guard.

Le OnePlus Open utilise le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, et il devrait être l’un des derniers téléphones haut de gamme à l’utiliser avant l’arrivée du Gen 3 dans quelques semaines. L’Open sera disponible dans une seule configuration avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS4.

OnePlus commercialise l’Open comme un téléphone avec appareil photo haut de gamme, et il possède certainement le matériel pour en être un. Il y a trois appareils photo Hasselblad à l’arrière : un primaire OIS 48MP avec un nouveau capteur Sony « Pixel Stacked », un téléobjectif OIS 64MP avec zoom optique 3x et 6x intégré au capteur, et un appareil photo ultra-large 48MP pour les prises de vue panoramiques et macro. .

Il y a deux, appelons-les des caméras selfie, toutes deux trouvées à l’intérieur de petits trous percés dans les deux écrans. Le premier est une caméra 32MP à l’intérieur de l’écran de couverture et l’autre est un jeu de tir 20MP à l’intérieur de l’écran pliable.

Le OnePlus Open dispose de trois puissants haut-parleurs Dolby Atmos, de toutes sortes de fonctionnalités de connectivité et du dernier OxygenOS 13.2 avec une expérience améliorée pliable.

À propos, le OnePlus Open est présenté côte à côte avec l’Oppo Find N3, deux pliables pratiquement identiques à l’exception des couleurs et de la résistance aux éclaboussures, mais l’Open est destiné aux marchés mondiaux, tandis que le Find N3 devrait se limiter à quelques-uns seulement. de pays. De plus, le OnePlus et son Open devraient devenir le premier concurrent mondial de la série Fold de Samsung.

Spécifications OnePlus Open en un coup d’œil :

Corps: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm, 239 g ; Façade en verre Ceramic Guard (fermée), façade en plastique (ouverte), dos en cuir végétalien, cadre en métal ; IPX4.

153,4 x 143,1 x 5,8 mm, 239 g ; Façade en verre Ceramic Guard (fermée), façade en plastique (ouverte), dos en cuir végétalien, cadre en métal ; IPX4. Afficher: OLED LTPO3 pliable de 7,82 pouces, couleurs 1B, Dolby Vision, 120 Hz, 1 400 nits (HBM), 2 800 nits (crête), résolution de 2 440 x 2 268 px, rapport d’aspect de 1,076 : 1, 426 ppp ; écran de couverture : , 6,31 pouces LTPO3 OLED, couleurs 1B, Dolby Vision , 120 Hz, 1 400 nits (HBM), 2 800 nits (crête), résolution 2 484 x 1 116 px, rapport hauteur/largeur 20:9, 431 ppi, verre de protection en céramique.

OLED LTPO3 pliable de 7,82 pouces, couleurs 1B, Dolby Vision, 120 Hz, 1 400 nits (HBM), 2 800 nits (crête), résolution de 2 440 x 2 268 px, rapport d’aspect de 1,076 : 1, 426 ppp ; écran de couverture : , 6,31 pouces LTPO3 OLED, couleurs 1B, Dolby Vision , 120 Hz, 1 400 nits (HBM), 2 800 nits (crête), résolution 2 484 x 1 116 px, rapport hauteur/largeur 20:9, 431 ppi, verre de protection en céramique. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,36 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,36 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) ; Adréno 740. Mémoire: 512 Go de RAM LPDDR5X de 16 Go ; UFS4.0.

512 Go de RAM LPDDR5X de 16 Go ; UFS4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, OxygèneOS 13.2.

Android 13, OxygèneOS 13.2. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.43″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 64 MP, f/2.6, 70 mm, 1/2″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x, zoom intégré au capteur 6x ; Ultra grand angle : 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2″, 0,8µm, PDAF.

: 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.43″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS ; : 64 MP, f/2.6, 70 mm, 1/2″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x, zoom intégré au capteur 6x ; : 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2″, 0,8µm, PDAF. Caméras frontales : Interne : 20MP, f/2.2, 20mm, 1/4″, 0,7µm ; Couverture : 32MP, f/2.4, 22mm, 1/3.14″, 0.7µm.

: 20MP, f/2.2, 20mm, 1/4″, 0,7µm ; : 32MP, f/2.4, 22mm, 1/3.14″, 0.7µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision ; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS.

: 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision ; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS. Batterie: 4805 mAh ; 67W filaire.

4805 mAh ; 67W filaire. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.3, aptX HD ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.3, aptX HD ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

On dirait qu’il ne manque rien sur le OnePlus Open. Oui, nous pouvons discuter des caméras selfie Quad-Bayer obsolètes, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un smartphone pliable et que vous pouvez utiliser la triple configuration principale pour les photos d’identité. Et c’est pourquoi nous laisserons cela passer. Peut-être qu’ils nous surprendront même cette fois, qui sait.

L’Open n’est pas classé IPX8 comme le Fold5, ce qui signifie qu’il ne doit pas être immergé dans l’eau. Mais il peut supporter des jets d’eau, de la pluie, même des averses – des choses qui devraient suffire à la plupart des utilisateurs.

Déballage du OnePlus Open

Le OnePlus Open arrive emballé dans une boîte en papier rouge signature, plutôt grande. Et c’est plein de goodies ! Vous recevez le téléphone, naturellement. Bien que nous ayons reçu la version noire, il convient de noter que l’UE, et éventuellement d’autres marchés, n’obtiendront que le modèle vert.

A l’intérieur de la boîte, vous trouverez un chargeur SuperVOOC – 67W pour l’Europe et 80W pour tous les autres marchés. Il est livré avec un câble USB-A-vers-C classé 8A peint dans la couleur rouge caractéristique de OnePlus.

OnePlus propose également un étui en plastique pour les deux moitiés du téléphone. Le dos a une couleur assortie et une finition semblable au cuir, vous ne perdrez donc pas le look haut de gamme si vous décidez de l’utiliser.

Enfin, l’Open dispose d’un fin film protecteur appliqué sur son écran de couverture. C’est idéal comme protection contre les rayures, mais c’est aussi un énorme aimant anti-taches sur le nouveau verre d’écran Ceramic Guard, déjà très durable, nous avons donc retiré le protecteur rapidement.