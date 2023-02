Test OnePlus 11 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Le OnePlus 11 cette année est livré sans modèle Pro, donc la vanille a du mal à supporter le poids de deux appareils. Après tout, il doit convaincre les anciens utilisateurs de OnePlus 9, par exemple, et ceux qui utilisent le Pro. Et il semble que la société ait pu fusionner les deux versions en une seule.

Nous voyons le OnePlus 11 comme un étrange mélange entre le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 10T de l’année dernière. Comparé au Pro, il a quelques déclassements notables, mais dans le contexte du 10T, il offre une mise à niveau substantielle. Par exemple, le OnePlus 11 est désormais équipé d’un écran OLED LTPO de troisième génération avec prise en charge de Dolby Vision et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il augmente également la résolution en QHD +.

Bien sûr, le dernier et le meilleur Snapdragon 8 Gen 2 exécute tous ces pixels et est associé à jusqu’à 16 Go de RAM. Le département de la caméra bénéficie également d’une mise à niveau solide – caméra téléobjectif 2x avec un grand capteur 32MP et l’ultra large est maintenant de 48MP avec prise en charge de la mise au point automatique. De plus, le 11 est désormais équipé du calibrage des couleurs Hasselblad, qui n’était pas présent dans le 10T de l’année dernière. Oh, et le curseur d’alerte est de retour !

Caractéristiques du OnePlus 11 en un coup d’œil :

Corps: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm, 205 g ; Avant Gorilla Glass Victus, arrière Gorilla Glass 5, cadre en métal.

163,1 x 74,1 x 8,5 mm, 205 g ; Avant Gorilla Glass Victus, arrière Gorilla Glass 5, cadre en métal. Afficher: 6,70″ LTPO3 AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak), résolution 1440x3216px, rapport d’aspect 20.1:9, 525ppi ; Affichage permanent.

6,70″ LTPO3 AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak), résolution 1440x3216px, rapport d’aspect 20.1:9, 525ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 16 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 4.0.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 16 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, OxygenOS 13 (International), ColorOS 13 (Chine).

Android 13, OxygenOS 13 (International), ColorOS 13 (Chine). Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 32 MP, f/2.0, 48 mm, 1/1.56″, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 48 MP, f/2.2, 1/2.0″, 115˚, AF.

: 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 32 MP, f/2.0, 48 mm, 1/1.56″, PDAF, zoom optique 2x ; : 48 MP, f/2.2, 1/2.0″, 115˚, AF. Caméra frontale: 16 MP, f/2.4,, 25mm, 1.0µm (large).

16 MP, f/2.4,, 25mm, 1.0µm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR automatique, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR automatique, gyro-EIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS. Batterie: 5000 mAh ; 100W filaire, PD, 1-50% en 10 min, 1-100% en 25 min (annoncé) – International, 80W filaire, PD – USA.

5000 mAh ; 100W filaire, PD, 1-50% en 10 min, 1-100% en 25 min (annoncé) – International, 80W filaire, PD – USA. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

La charge sans fil n’est pas au menu cette année, mais nous obtenons une charge rapide de 100 W presque partout sauf aux États-Unis où elle est de 80 W, ce qui est une mise à niveau bienvenue sur les deux marchés. Il devrait remplir la batterie de vide à pleine en seulement 25 minutes.

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons le matériel de refroidissement avancé, l’affichage et les haut-parleurs réglés Dolby Vision et Dolby Atmos, respectivement. Cela devrait permettre une expérience multimédia et de jeu immersive en déplacement. Bien sûr, nous mettons cela à l’épreuve dans les pages suivantes, alors assurez-vous de rester dans les parages et de savoir si le téléphone OnePlus de cette année vaut votre argent durement gagné.

Déballage du OnePlus 11

Le OnePlus 11 est livré dans une grande boîte rouge standard de style OnePlus contenant tous les éléments habituels tels que les manuels d’utilisation, le câble USB-A vers USB-C pour le chargement et le chargeur approprié de 100 W. Chose intéressante, le OnePlus 10 Pro est venu l’année dernière avec un câble USB-C vers USB-C, mais OnePlus a déclaré qu’en raison des commentaires des utilisateurs, ils ont décidé de revenir à l’USB-A car la plupart des prises et des PC ont toujours l’ancienne norme. en leur donnant plus de flexibilité.

Il n’y a pas d’étui de protection cette fois-ci. Seuls les clients chinois bénéficient d’une caisse supplémentaire.