Test nubia Red Magic 7S Pro

Présentation et spécifications

Avec le Nubia Red Magic 7S Pro sorti en Chine, la société vient de lancer le combiné pour le marché mondial en tant que successeur du 7 Pro il y a quelques mois. Mais comme c’est généralement le cas avec les mises à jour semestrielles, le 7S Pro n’est pas un successeur à part entière. C’est plus un rafraîchissement. En effet, bon nombre des fonctionnalités et du matériel du 7 Pro se trouvent également sur le 7S Pro.

Cependant, certaines mises à niveau clés vous donneraient envie d’obtenir le 7S Pro au lieu du 7 Pro si vous êtes à la recherche d’un smartphone centré sur les jeux.

Le plus évident et probablement le plus important est le chipset. Le 7S Pro fonctionne sur le Snapdragon 8+ Gen 1 mis à jour, qui est fabriqué selon le processus de fabrication 4 nm de TSMC. Le SD 8 Gen 1 standard était l’œuvre de Samsung, et maintenant, Qualcomm revendique une efficacité améliorée d’environ 30 % par rapport au SoC d’origine grâce au meilleur nœud de TSMC. Il sera intéressant de comparer les résultats des tests entre le 7 Pro et le 7S Pro puisque les deux combinés partagent essentiellement le même matériel, à l’exception du chipset.

Spécifications du ZTE nubia Red Magic 7S Pro en un coup d’œil :

Corps: 166,3 x 77,1 x 10,0 mm, 235 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz), ventilateur de refroidissement intégré, cadre central en aluminium aviation.

166,3 x 77,1 x 10,0 mm, 235 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz), ventilateur de refroidissement intégré, cadre central en aluminium aviation. Affichage: AMOLED 6,80″, couleurs 1B, 120Hz, 600 nits, résolution 1080x2400px, format 20:9, 387ppi.

AMOLED 6,80″, couleurs 1B, 120Hz, 600 nits, résolution 1080x2400px, format 20:9, 387ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go, 512 Go de RAM 18 Go, 1 To de RAM 18 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go, 512 Go de RAM 18 Go, 1 To de RAM 18 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Redmagic 5.5.

Android 12, Redmagic 5.5. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, (large), sous écran.

16 MP, (large), sous écran. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; Caméra frontale : 1080p@30/60fps.

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; : 1080p@30/60fps. La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 135W, 50% en 5 min, 100% en 15 min (annoncé), Power Delivery 3.0.

5000 mAh ; Charge rapide 135W, 50% en 5 min, 100% en 15 min (annoncé), Power Delivery 3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

Et quand nous disons principalement, nous entendons à peu près tout le reste. À l’exception des nouveaux travaux de peinture, peu de choses distinguent le 7S Pro et le 7 Pro. La bonne nouvelle est que la mise à niveau marginale n’entraîne pas de coût supplémentaire car le 7S Pro a le même prix que le 7 Pro.

Enfin, le 7S Pro bénéficie d’un nouveau système de refroidissement amélioré appelé ICE 10.0 Multi-Dimensional Cooling System. Tout à fait la bouchée, mais nous nous attendons à ce qu’il soit tout aussi efficace que la génération précédente. Tous les téléphones Red Magic que nous avons testés jusqu’à présent – à la petite exception du Red Magic 6R – ont réussi notre test de performance soutenu avec brio. Même sans recourir au ventilateur de refroidissement actif, les téléphones Red Magic ont utilisé tout le potentiel des SoC phares de Snapdragon.

Déballage du nubia Red Magic 7S Pro

La boîte est identique à celle contenant la version standard et contient les mêmes choses – les manuels d’utilisation, le chargeur 65W Power Delivery 3.0 et un câble USB-C vers USB-C correspondant.

L’étui en silicone transparent est également à portée de main, ce qui est bien car il ne dissimule pas complètement le design.