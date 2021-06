test nubia Red Magic 6R

introduction

Cela ne fait que trois mois depuis le lancement de nubia Red Magic 6, et nous obtenons déjà une autre version du produit phare centré sur le jeu – nubia Red Magic 6R. Ce nouveau modèle (R)acing est censé être la version grand public avec un look plus élégant, un corps plus petit et léger et une meilleure caméra selfie. Le Red Magic 6R devrait conserver l’impressionnant kit de jeu proposé par le modèle original, nous savons donc que nous allons nous régaler.

La première chose que tout le monde remarquerait à propos de la nubia Red Magic 6R est la conception plus facile pour les yeux. Les couleurs flashy ont disparu, remplacées par une élégante peinture argentée ou noire avec le strict minimum d’éléments décoratifs. Fini le ventilateur intégré, ce qui rend le corps plus fin et plus léger. Espérons que le système de refroidissement passif amélioré sera à la hauteur.

L’écran a un peu rétréci – sa diagonale est maintenant de 6,67 pouces, contre 6,8″. Et bien qu’il s’agisse toujours d’un AMOLED avec prise en charge des couleurs 10 bits, son taux de rafraîchissement atteint un maximum de 144 Hz, contre 165 Hz. Nous ne sommes pas sûrs de peut considérer cela comme une perte, car une poignée de jeux prennent de toute façon en charge le taux de rafraîchissement très élevé.

Le Red Magic 6R a conservé la même puce Snapdragon 888 5G. Les déclencheurs sensibles à la pression à 400 Hz sont là pour rester. Malheureusement, le Red Magic 6R a perdu son haut-parleur supérieur et il n’a pas de prise audio 3,5 mm.

Les caméras primaires 64MP et ultra-larges 8MP restent identiques à celles du Red Magic 6, mais elles ont reçu comme compagnons une meilleure macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra selfie a également reçu un coup de pouce ; il est maintenant de 16MP, contre 8MP.

Enfin, le corps plus petit du Red Magic 6R accueille une batterie plus petite – il s’agit désormais d’une cellule de 4 200 mAh avec une charge de 30 W pour les unités globales et une charge de 55 W pour la version chinoise. Le Red Magic 6 avait une batterie de 5 050 mAh avec une charge rapide de 66 W. Nous les explorerons davantage dans nos chapitres sur la batterie et la charge, bien sûr.

Caractéristiques du ZTE nubia Red Magic 6R en un coup d’œil :

Corps: 163,0×75,3×7,8mm, 186g; Face avant Gorilla Glass 3, cadre en aluminium, dos en verre; Zones sensibles à la pression (capteur tactile 400 Hz).

163,0×75,3×7,8mm, 186g; Face avant Gorilla Glass 3, cadre en aluminium, dos en verre; Zones sensibles à la pression (capteur tactile 400 Hz). Affichage: AMOLED 6,67″, 1B couleurs, 144Hz, 770 nits (pic), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi.

AMOLED 6,67″, 1B couleurs, 144Hz, 770 nits (pic), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) ; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) ; Adreno 660. Mémoire: 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 11, Redmagic 4.0.

Android 11, Redmagic 4.0. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,0, 120˚, 13 mm, 1/4,0″, 1,12 µm; Macro : 5 MP ; Profondeur : 2 MP.

: 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF ; : 8 MP, f/2,0, 120˚, 13 mm, 1/4,0″, 1,12 µm; : 5 MP ; : 2 MP. Caméra frontale: 16 MP, f/1.8, (large).

16 MP, f/1.8, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; : 1080p@30fps. La batterie: 4200mAh; Charge rapide 55W – Chine, Charge rapide 30W – Global, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.

4200mAh; Charge rapide 55W – Chine, Charge rapide 30W – Global, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique).

Tout comme le Red Magic 6, le 6R n’est pas étanche. Et il n’offre pas de fente pour carte microSD.

Selon le site officiel, le Red Magic 6R devrait être compatible avec le refroidisseur Ice Dock RGB et la poignée E-Sports, ce qui est une bonne chose si vous voulez tirer le maximum de votre téléphone de jeu.

Déballage du nubia Red Magic 6R

Le Red Magic 6R est emballé dans une belle boîte noire. Il contient le téléphone, un câble USB rouge, un bloc d’alimentation de 30 W et un adaptateur rouge 3,5 mm vers USB-C.

Le compartiment papier contient un étui en silicone transparent et quelques papiers.