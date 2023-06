Test multisport H2O Audio Tri Pro : submersion audio

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Audio décent dans l’eau

Bonne autonomie

Peut stocker une large gamme de chansons et de podcasts Les inconvénients Contrôles délicats

Plus d’instructions nécessaires dans l’application

Légèrement inconfortable après de longues périodes d’usure

Problèmes techniques Notre avis Les écouteurs Tri Pro Multi-Sport de H2O Audio sont sécurisés dans l’eau et produisent un son percutant via les services de diffusion de musique, Bluetooth et le chargement de pistes MP3 – mais certains problèmes doivent être résolus.

159 $

159,99 $

Bien que de nombreux écouteurs soient dotés d’un certain degré de résistance à l’eau, peu d’entre eux conviendront à un bon plongeon dans la piscine. Pour cela, vous aurez besoin d’un équipement audio dédié à la natation, comme le H2O Audio Tri Pro Multi-Sport.

Ces écouteurs prennent en charge à la fois l’écoute hors ligne des services de diffusion de musique et des pistes MP3 ainsi que la connectivité Bluetooth, bien que cette dernière ne soit pas facile à nager. Néanmoins, vous pouvez également les utiliser pour d’autres formes d’exercices tels que la course à pied et le cyclisme, comme le suggère « Multi-Sport ».

Concevoir et construire

Conception de la conduction osseuse

Indice IPX8 avec immersion jusqu’à 12 pieds

Convient pour les piscines, l’eau douce et la mer

Le H2O Audio Tri Pro Multi-Sport a une conception à conduction osseuse, une construction commune pour les équipements audio basés sur le sport tels que les écouteurs de Shokz.

Cela signifie que les bras du casque s’accrochent à vos oreilles, les haut-parleurs étant pressés contre vos pommettes afin que la musique vibre jusqu’à votre conduit auditif. Vos oreilles sont laissées libres, vous pouvez donc rester conscient de votre environnement. Naturellement, cela diminue quelque peu la qualité du son par rapport aux types d’écouteurs traditionnels.

Il y a une paire de bouchons d’oreilles fournis si vous voulez bloquer le bruit extérieur lorsque vous êtes dans la piscine, bien que cela signifie que vous ne serez pas aussi conscient d’entendre les nageurs en colère que vous pourriez accidentellement gêner (désolé, Bob).

Dans l’ensemble, la qualité de construction est solide et robuste. Ils ne se sentent pas premium comme une paire d’écouteurs sans fil ou d’écouteurs supra-auriculaires, mais ils sont assez discrets et peuvent supporter quelques coups ou chutes, s’ils surviennent.

Vous avez probablement deviné que ces écouteurs ont une étanchéité solide, avec un indice IPX8 et la possibilité d’être immergés jusqu’à 12 pieds. Ils peuvent également être utilisés en eau douce et en eau salée, si vous préférez la natation sauvage à votre piscine locale ou si vous souhaitez les utiliser pour d’autres sports nautiques tels que le surf.

Les commandes du H2O Audio Tri Pro Multi-Sport sont limitées à seulement trois boutons sur le côté droit. L’un est pour l’alimentation, la lecture/pause et la commutation du mode entre la lecture hors ligne et le mode Bluetooth. Les deux autres sont pour le volume, le saut entre les pistes et des fonctions supplémentaires telles que le chargement de musique et le saut de dossiers.

Ces boutons sont petits et parfois difficiles à appuyer, ce qui signifie que vous devez creuser fort pour changer le volume ou mettre votre piste en pause, ce qui peut être ennuyeux si vous êtes en plein entraînement.

Cette section comprend également un voyant LED, qui indique l’état et le mode de la batterie – devenant bleu lorsque la connexion Bluetooth est activée et blanc lorsque la lecture hors ligne est en cours.

Il y a 8 Go de stockage sur l’appareil, ce qui vous donne beaucoup d’espace pour les chansons et le contenu long.

Confort et ajustement

Sécurisé pour plusieurs coups

Légèrement inconfortable après de longues périodes

Peut être porté avec un bonnet de bain et des lunettes

Les H2O Audio Tri Pro Multi-Sport pèsent 32 g, de sorte qu’ils ne se sentent jamais lourds pendant l’utilisation. Cependant, après de longues périodes de temps, les haut-parleurs ont laissé les côtés de mon visage un peu douloureux.

Dans l’eau, j’ai testé ces écouteurs avec la brasse, le crawl et le dos avec et sans bonnet de bain, et les écouteurs sont restés bien en place. Sans capuchon, les écouteurs ont brièvement glissé lorsque je suis parti assez vigoureusement, mais un petit ajustement a résolu le problème.

La boîte comprend un élastique si vous souhaitez fixer les écouteurs à vos lunettes.

La société vous conseille de porter votre casquette avec vos oreilles principalement visibles, afin que les écouteurs soient libres. N’essayez pas de les porter sous le bonnet de bain, sinon les écouteurs s’enfonceront dans votre crâne.

En dehors de la natation, ces écouteurs sont toujours sécurisés. J’ai pu les utiliser lors d’un entraînement HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité) et ils sont restés en place même lorsque je sautais dans la pièce.

Qualité sonore et performances

La qualité à son meilleur avec des bouchons d’oreille

Basse percutante

Volume nécessaire à des niveaux plus élevés principalement

Bien que vous n’obteniez pas la même qualité qu’avec des écouteurs sans fil intra-auriculaires ou des écouteurs intra-auriculaires, le son du H2O Audio Tri Pro Multi-Sport est largement clair. La basse est particulièrement percutante, et bien que ce soit idéal pour les airs pop et indie, avoir le volume au maximum sonne écrasant sur les pistes plus lourdes.

Les médiums et les voix sont également clairs, bien que certains aigus et détails plus fins soient perdus, et j’ai dû maintenir le volume augmenté sur certaines pistes plus douces pour la meilleure qualité. Bien sûr, c’est à prévoir avec des écouteurs avec ce type de design.

Entrer et sortir de l’eau, il y a une différence dans l’audio. Je ne m’attendais pas à ce que les chansons soient encore plus puissantes sous l’eau. Sur terre, l’audio est très noyé, en particulier dans les environnements bruyants comme le métro, donc je ne recommanderais pas de les utiliser comme casque principal.

Si vous souhaitez une expérience plus ininterrompue, vous devez enfiler les bouchons d’oreille étanches fournis, car ils améliorent considérablement la clarté et la puissance de l’audio. Bien que je sois plus qu’heureux de les équiper pour un plongeon, je ne suis pas fan d’avoir des bouchons d’oreilles ainsi que des écouteurs lorsque je me promène dans la ville.

Le Bluetooth ne fonctionnera pas correctement lorsque vous nagez. Ce n’est pas un problème avec le produit, mais plutôt la physique. Ce type de connexion ne fonctionne pas si vous êtes immergé dans l’eau et que votre smartphone est au bord de la piscine. Sinon, la portée terrestre de 10 m signifie qu’il convient parfaitement à une utilisation à différents étages de votre maison.

H2O Audio vend un clip pour votre Apple Watch que vous pouvez attacher à votre bonnet de bain, de sorte que vous pourriez en théorie diffuser de la musique et des podcasts hors ligne qui sont chargés sur votre portable. Cependant, je ne serais pas à l’aise de nager avec une montre connectée très chère attachée à ma caboche.

Application et convivialité

Application d’accompagnement pour la musique chargée

Connectivité Bluetooth

MP3 et Playlist+ pour une écoute hors ligne

Vous pouvez charger des pistes sur Playlist+ et des téléchargements MP3 à l’aide de l’application H2O Audio fournie. L’application affiche le niveau de batterie du H2O Audio Tri Pro Multi-Sport, ainsi que toute la musique que vous avez chargée sur l’appareil.

La principale différence entre ce produit et le casque Tri Multi-Sport est qu’il inclut la fonction Playlist+. Cela signifie que vous pouvez stocker de la musique et des podcasts de Spotify, Apple Music et plus encore sur vos écouteurs et les utiliser pour une lecture hors ligne, plutôt que de simplement compter sur ce que vous avez acheté sous forme de fichier MP3.

Ceci est particulièrement utile pour des choses comme les podcasts de longue durée, que j’écoute traditionnellement uniquement via Spotify.

Selon H2O Audio, si les utilisateurs ont reçu leur musique via une application de streaming pour laquelle ils ont payé, cela ne pose pas de problème de droit d’auteur, à condition qu’ils écoutent simplement des chansons à des fins non commerciales ou personnelles. Le même sentiment s’applique à l’audio MP3, c’est-à-dire aux chansons que les utilisateurs ont achetées.

Pour charger de la musique, vous devez d’abord jouer quelque chose tout au long et l’avoir au volume que vous voulez écouter, car l’appareil enregistre essentiellement les chansons/podcasts que vous écoutez. Vous pouvez ensuite nommer vos fichiers dans l’application et les ajouter à vos listes de lecture.

C’est long, je vous recommande donc de laisser le casque se charger pendant que vous travaillez afin de ne pas avoir à écouter les choses plusieurs fois.

L’enregistrement ne divise pas automatiquement les pistes, donc si vous voulez que ces fichiers soient tous séparés (comme en lecture aléatoire), vous devrez démarrer et arrêter le chargement manuellement. L’application ne vous permet pas de modifier les enregistrements chargés.

Les fichiers MP3 sont plus rapides à ajouter au casque – il vous suffit de le connecter à votre PC à l’aide du câble de chargement USB fourni lorsque l’appareil est éteint, puis de faire glisser et déposer vos fichiers dans la mémoire des appareils.

Malheureusement, ma première unité d’examen n’a pas réussi à se connecter à des PC ou des ordinateurs portables via USB, bien que j’aie suivi les guides de dépannage. H2O Audio a fourni un remplacement qui a fonctionné avec succès, mais certaines recherches dans des critiques en ligne montrent que ce problème s’est produit sur d’autres produits de la marque.

Dans l’ensemble, l’application n’est pas la plus intuitive. Certains des dossiers prêtent à confusion, sans aucune explication de ce qu’ils sont. Les manuels et le site Web expliquent comment utiliser les écouteurs, plus de détails et d’informations dans l’application ne feraient pas de mal.

Autonomie et charge de la batterie

Cinq heures de lecture

Environ une heure pour charger de plat à plein

Les écouteurs sont censés durer environ cinq heures de lecture, une affirmation que j’ai trouvée en grande partie vraie. C’est amplement suffisant pour plusieurs sessions dans la piscine (à condition que vous ne soyez pas un athlète d’élite ou que vous fassiez une traversée de canal).

Chaque fois que vous allumez les écouteurs, la voix vous indique la quantité de jus restante. Cependant, il ne donne que le niveau de la batterie par incréments de 25 % – si vous voulez une lecture plus précise, connectez l’appareil à votre téléphone et vérifiez-le via vos appareils couplés.

Les écouteurs utilisent un câble de charge à broches personnalisé, qui peut les charger de plat à complet en environ une heure.

Si vous laissez les écouteurs en pause pendant plus de cinq minutes, ils s’éteindront automatiquement.

Prix ​​et disponibilité

Le H2O Audio Tri Pro Multi-Sport est au prix de 159 $ / 148 £, bien qu’ils soient actuellement réduits au moment de la rédaction. Vous pouvez les acheter sur le site Web H2O Audio et Amazon dans le NOUS.

Comparativement, ce prix est bon par rapport à ses rivaux. Les écouteurs Shokz Openswim se vendent 149 $ / 169 £, mais ils n’offrent aucune lecture Bluetooth – uniquement des téléchargements MP3. Pour un prix plus proche (et avec Bluetooth), il existe également les écouteurs Naenka Runner Diver pour 149,99 $ / 119 £, mais ceux-ci sont légèrement plus gros et n’offrent pas Playlist +.

Si vous voulez économiser de l’argent, vous pouvez également opter pour la version Tri Multi-Sport pour 149 $ / 124 £ (également à prix réduit au moment de la rédaction).

Celui-ci offre le même niveau d’étanchéité que le modèle Pro, ainsi que la connectivité Bluetooth et les téléchargements MP3. Cependant, ceux-ci n’ont pas la fonction Playlist+ et ont une construction légèrement plus épaisse et des haut-parleurs plus anciens.

Les problèmes techniques que j’ai rencontrés avec le casque et le câble lors du chargement des pistes MP3 sont dommage – bien que la société offre une garantie d’un an pour votre tranquillité d’esprit. Si vous prévoyez uniquement d’utiliser Playlist + pour charger votre musique, les problèmes que j’ai rencontrés n’auront pas trop d’importance.

Vous pouvez également lire nos meilleurs écouteurs pour courir et les meilleurs écouteurs en général.

Verdict

Les H2O Audio Tri Pro Multi-Sport ont été un ajout bienvenu à mes séances de natation. Le son est assez impressionnant dans l’eau, surtout lorsque vous utilisez les bouchons d’oreille fournis, et l’autonomie de la batterie devrait vous permettre de passer plusieurs séances dans la piscine.

Il y a des défauts cependant. L’audio n’est vraiment adapté qu’à l’exercice, les commandes sont délicates et les écouteurs peuvent être légèrement inconfortables après de longues périodes d’utilisation. L’application qui l’accompagne pourrait également faire l’objet d’une copie et d’instructions plus claires pour les utilisateurs.

Cependant, pour quelque chose qui offre une connexion Bluetooth, peut télécharger des fichiers MP3 et la possibilité de lire du contenu à partir de Spotify et d’Apple Music également hors ligne, c’est un bon prix – à condition que vous n’ayez aucun problème technique.

Spécifications