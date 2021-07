Test Moto G50 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

D’abord, c’était le Moto G 5G Plus il y a environ un an, et maintenant c’est le Moto G50. Qu’est-ce qu’ils ont en commun? Eh bien, ce sont tous deux des tentatives de Motorola pour saper les offres 5G de la concurrence.

Moto G50 arrive avec un prix de lancement d’environ 210 € car il se positionne dans un nouveau segment abordable qui est régi par des appareils bon marché avec une connectivité à jour.

Le Moto G50 est presque une version 5G du Moto G10. La connectivité 5G a été activée via le chipset Snapdragon 480 (par opposition au SD460 sur G10). Mais la caméra ultra-large devait disparaître pour atteindre le prix de lancement relativement bas.

Caractéristiques du Motorola Moto G50 en un coup d’œil :

Corps: 164,9 x 74,9 x 9,0 mm, 192 g ; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique; Conception hydrofuge.

164,9 x 74,9 x 9,0 mm, 192 g ; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique; Conception hydrofuge. Afficher: Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, résolution 720x1600px, format 20:9, 269ppi.

Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, résolution 720x1600px, format 20:9, 269ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) : Octa-core (2×2,0 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460) ; Adreno 619.

Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) : Octa-core (2×2,0 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460) ; Adreno 619. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 11.

Android 11. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1,7, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; Macro : 5 MP, f/2,4, 1/5,0″, 1,12 µm; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 48 MP, f/1,7, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; : 5 MP, f/2,4, 1/5,0″, 1,12 µm; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 13 MP, f/2,2, (large), 1/3,1″, 1,12 µm.

13 MP, f/2,2, (large), 1/3,1″, 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30/60fps ; Caméra frontale : 1080p@30/60fps.

: 1080p@30/60fps ; : 1080p@30/60fps. Batterie: 5000mAh; Charge rapide 15W (chargeur 10W dans la boite).

5000mAh; Charge rapide 15W (chargeur 10W dans la boite). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté à l’arrière); NFC ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

D’un autre côté, nous nous attendons à un meilleur appareil photo 13MP à l’avant et à une charge plus rapide grâce à la prise en charge de la charge 15W au lieu de la charge plus lente de 10W sur le G10. Et peut-être plus important encore, l’affichage apparemment identique du G50 gagne un taux de rafraîchissement plus rapide à 90 Hz, ce qui rend l’expérience utilisateur dans son ensemble un peu plus fluide.

En plus d’offrir la 5G à bas prix, le Moto G50 apporte également une expérience Android sans fardeau avec une pincée de fonctionnalités spécifiques à Motorola sans ruiner la sensation Android vanille. Une généreuse batterie de 5 000 mAh combinée au Snapdragon 480 5G (le premier téléphone en Europe à l’avoir) devrait également offrir une excellente autonomie. La conception hydrofuge, le combo mémoire de base 4 Go/64 Go et la résolution plus élevée que d’habitude de la caméra macro sont des bonus bien accueillis à ce prix.

Voyons donc ce que le Moto G50 nous réserve d’autre que la fiche technique ne peut pas refléter.

Déballage du Motorola Moto G50

Le Moto G50 est livré dans une boîte standard contenant les manuels d’utilisation habituels, une brique de charge et un câble USB-A vers USB-C. Motorola a également inclus un étui en silicone transparent pratique qui enveloppe l’appareil.

Cependant, le chargeur est évalué à seulement 10 W tandis que le combiné lui-même prend en charge jusqu’à 15 W de charge filaire. Et le câble USB-A vers USB-C est une variété moins chère qui ne peut être utilisée que pour le chargement et ne fonctionne pas pour le transfert de données. Nous l’avons vu avec d’autres appareils Motorola, et c’est assez décevant.