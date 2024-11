Test Khadas Mind : le mini PC de poche que vous pouvez mettre à niveau en quelques secondes

Le Khadas Mind est un mini PC extrêmement portable et modulaire qui ressemble plus à un disque dur externe qu’à un ordinateur. Il arbore une élégante finition en aluminium anodisé et est toujours livré avec des ports pleine taille malgré sa petite taille. Le Khadas Mind est un mini PC performant à lui seul, mais vous pouvez ajouter plus de ports, des fonctionnalités supplémentaires et même une carte graphique de type ordinateur de bureau avec l’une des stations d’accueil de la société.

J’ai été intrigué par le Khadas Mind lors de sa première annonce, mais après avoir testé l’appareil au cours des derniers mois, j’ai vraiment l’impression que c’est l’avenir. Non seulement vous pouvez le connecter, mais vous pouvez également le glisser dans votre poche, le brancher ailleurs et revenir directement à ce que vous faisiez grâce à sa batterie intégrée de 5,5 Wh qui est annoncée pour durer jusqu’à 25 heures lorsque le l’appareil est en mode veille.

Ma revue Khadas Mind vous aidera à décider si cette nouvelle approche de l’informatique n’est qu’un gadget ou si cet ordinateur de poche est l’un des meilleurs. meilleurs mini PC vous pouvez l’obtenir aujourd’hui.

Khadas Mind : Aide-mémoire

Qu’est-ce que c’est? Un petit mini PC de forme rectangulaire, suffisamment petit pour tenir dans votre poche.

Un petit mini PC de forme rectangulaire, suffisamment petit pour tenir dans votre poche. C’est pour qui ? Les personnes recherchant un mini PC très portable qu’ils peuvent emporter avec eux et utiliser à la maison comme au bureau.

Les personnes recherchant un mini PC très portable qu’ils peuvent emporter avec eux et utiliser à la maison comme au bureau. Qu’est-ce que ça coûte ? L’esprit Khadas standard coûte 649 $ tandis que la version premium coûte 899 $ .

L’esprit Khadas standard tandis que la version premium . Qu’est-ce qu’on aime ? Son design élégant et spatial, sa petite taille, la batterie intégrée pour le remplacement à chaud, l’emplacement SSD M.2 de rechange en bas et la manière dont vous pouvez ajouter plus de ports et renforcer ses capacités en utilisant soit le standard ou le dock graphique.

Son design élégant et spatial, sa petite taille, la batterie intégrée pour le remplacement à chaud, l’emplacement SSD M.2 de rechange en bas et la manière dont vous pouvez ajouter plus de ports et renforcer ses capacités en utilisant soit le standard ou le dock graphique. Qu’est-ce qu’on n’aime pas ? Son prix est légèrement plus élevé que celui des autres mini PC en raison de sa conception et de sa portabilité, et les accessoires en option sont également plus chers.

Esprit Khadas : spécifications

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cellule d’en-tête – Colonne 0 Norme mentale de Khadas Khadas Mind Premium (tel que testé) Prix 649 $ 899 $ Processeur Intel Core i5-1340P Intel Core i7-1360P GPU Graphiques Intel Iris Xe Graphiques Intel Iris Xe BÉLIER 16 Go LPDDR5 32 Go LPDDR5 Stockage SSD de 512 Go (prend en charge jusqu’à 2 To via l’emplacement SSD M.2 2330 NVMe) SSD de 1 To (prend en charge jusqu’à 2 To via l’emplacement SSD M.2 2330 NVMe) Ports 2x USB-C (un pour l’alimentation), 2x USB-A, 1x HDMI 2.0 2x USB-C (un pour l’alimentation), 2x USB-A, 1x HDMI 2.0 Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Batterie Batterie de secours intégrée de 5,55 Wh Batterie de secours intégrée de 5,55 Wh Taille 5,75 x 4,13 x 0,79 pouces 5,75 x 4,13 x 0,79 pouces Poids 1 livre (450 grammes) 1 livre (450 grammes)

Khadas Mind : les hauts

De sa conception élégante et modulaire au fait qu’il est alimenté par USB-C au lieu d’un connecteur à port cylindrique, il y a beaucoup de choses à apprécier dans le Khadas Mind seul. Cependant, ce mini PC devient encore plus performant lorsqu’il est attaché magnétiquement au Mind Dock ou au Dock Mind Graphics de Khadas.

Assez fin pour votre poche

(Crédit image : Tom’s Guide)

Avec seulement 5,74 x 4,13 x 0,79 pouces, le Khadas Mind est un mini PC absolument minuscule qui parvient à contenir beaucoup de puissance et des ports pleine taille. En fait, il est encore plus petit, quoique légèrement plus large, que le nouveau modèle d’Apple. Mac mini M4 . De même, alors que le dernier Mac mini utilise toujours une prise secteur standard pour l’alimentation, le Khadas Mind est alimenté via USB-C. Il est livré avec un adaptateur secteur de 65 W, mais lors de mes tests, j’ai constaté qu’un Chargeur GaN fonctionne tout aussi bien.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Même si le Khadas Mind est littéralement assez petit pour se glisser dans votre poche, il est équipé de deux ports USB-A, de deux ports USB-C (un pour l’alimentation) et d’un port HDMI 2.0. Étonnamment, lorsque vous le retournez, il y a même un emplacement SSD M.2 NVMe 2230 gratuit au cas où vous souhaiteriez ajouter du stockage supplémentaire. Alors que le modèle Standard est livré avec un SSD de 512 Go, la version Premium dispose d’un SSD de 1 To.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Repères de performances Cellule d’en-tête – Colonne 0 Esprit Khadas Acémagique F2A Geekbench 6.3 monocœur 2596 2271 Geekbench 6.3 multicœur 9261 11170 Test de copie de fichiers de 25 Go (MB/s) 1706.42 1176.49 Frein à main (minutes : secondes) 7h23 4:41

Le Khadas Mind est équipé d’un processeur Intel Core i5-1340P ou Intel Core i7-1360P selon la version que vous obtenez. J’ai testé le modèle Premium et dans les tests ci-dessus, vous pouvez voir qu’il était capable de tenir tête (pour la plupart) aux modèles plus puissants. Acémagique F2A mini PC doté d’un processeur Intel Core Ultra 5 125H plus récent et d’un châssis plus grand de 5,79 x 5,79 x 2,05 pouces.

Un mini PC vraiment portable

(Crédit image : Tom’s Guide)

Le Khadas Mind est suffisamment petit pour être emporté avec vous, et il a un autre tour dans son sac qui pourrait vous inciter à le faire. Même s’il s’agit d’un mini PC et non d’un des meilleurs ordinateurs portables il dispose toujours d’une batterie intégrée de 5,5 Wh. Le Khadas Mind peut être utilisé avec un moniteur portable fonctionner pendant environ 20 minutes, mais ce n’est pas pour cela qu’il a une batterie. Au lieu de cela, la batterie intégrée est conçue pour lorsque l’appareil est en mode veille.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Bien que je travaille à domicile, j’ai plusieurs configurations de bureau réparties dans ma maison car en plus des mini PC, je teste et examine également les meilleurs bureaux debout . Grâce au Khadas Mind, j’ai pu travailler sur quelque chose dans mon bureau, le déconnecter puis le brancher sur mon ordinateur. Moniteur Samsung M5 dans une autre pièce et reprendre rapidement là où je m’étais arrêté. J’ai également pu faire tout cela avec un seul câble puisque ce moniteur fournit 65 W de puissance via USB-C.

À partir de là, j’ai installé les deux docks de Khadas sur des bureaux différents et j’ai fait exactement la même chose en amarrant et désamarrant magnétiquement l’esprit. Si votre travail vous permet d’apporter votre propre ordinateur ou si vous vous déplacez entre des maisons ou des appartements tout au long de la semaine, cette fonctionnalité à elle seule pourrait faire du Khadas Mind un meilleur choix par rapport aux autres mini PC.

Amarré et chargé

(Crédit image : Tom’s Guide)

Bien que vous puissiez tout à fait utiliser le Khadas Mind seul, ce mini PC est encore meilleur lorsqu’il est connecté. Maintenant, je ne parle pas de l’utiliser avec votre station d’accueil pour ordinateur portable ordinaire ou même avec une station d’accueil polyvalente comme la Station de recharge USB-C Anker 675 .

Khadas dispose de deux stations d’accueil différentes auxquelles vous pouvez le fixer magnétiquement : le Mind Dock standard avec plus de ports, un lecteur d’empreintes digitales, un lecteur de carte SD, un bouton de volume et la prise en charge de plusieurs écrans, ou le Mind Graphics Dock, beaucoup plus costaud, qui ajoute un Nvidia RTX. Carte graphique 4060 Ti, haut-parleurs intégrés et de nombreux ports supplémentaires à l’arrière.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Le Mind Dock ajoute un port USB-A supplémentaire, un lecteur de carte SD et une prise audio 3,5 mm à l’avant ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales sur la gauche pour Windows Bonjour et même un bouton de volume à droite. À l’arrière, vous disposez d’un autre port USB-C (pour l’alimentation), de deux ports USB-A, de deux ports HDMI et d’un port Ethernet. Outre les ports supplémentaires et la prise en charge de plusieurs écrans, j’ai vraiment aimé le lecteur d’empreintes digitales et le bouton de volume du Mind Dock, car ils facilitent tous deux l’interaction avec votre mini PC.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Si vous souhaitez dynamiser le Khadas Mind, alors le dock Mind Graphics est ce dont vous avez besoin. Il dispose d’un GPU de bureau Nvidia RTX 4060 Ti – avec 8 Go ou 16 Go de VRAM – et encore plus de ports que le Mind Dock, beaucoup plus petit.

Sur le devant, il y a une prise audio 3,5 mm, un port USB-C et un lecteur de carte SD ainsi qu’une touche d’éclairage RVB personnalisable juste au-dessus du logo. Sur le côté droit, il y a également un lecteur d’empreintes digitales et des commandes de volume pour son système à double haut-parleur intégré. Il dispose également d’un réseau de microphones à champ lointain intégré pour les moments où vous préférez parler à votre ordinateur plutôt que de taper.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Benchmarks de jeu (en FPS, @ 1080p) Cellule d’en-tête – Colonne 0 Esprit Khadas Khadas Mind avec Mind Graphics Civilization VI : Gathering Storm 23 141.710 Frontières 3 N / A 110,80 L’Ombre du Tomb Raider N / A 120 Guerre totale : Warhammer III N / A 95,6

(Crédit image : Tom’s Guide)

Avec le Khadas Mind attaché magnétiquement à la station d’accueil Mind Graphics, l’amélioration des performances de jeu est immédiatement apparente. Dans Civilization VI : Gathering Storm, où le mini PC ne gérait que 23 ips à lui seul, la fréquence d’images a bondi jusqu’à 141 ips lorsqu’il est connecté. Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider et les titres légèrement plus anciens tournaient bien au-dessus de 100 ips.

Même si vous n’envisagez pas de jouer à des jeux, la station d’accueil Mind Graphics pourrait être un accessoire utile si vous envisagez d’éditer des photos ou des vidéos ou d’effectuer d’autres tâches plus exigeantes nécessitant un GPU discret. Vous bénéficiez également de plus de ports à l’avant et à l’arrière et d’une alimentation supplémentaire car contrairement au Mind Dock, il utilise une prise secteur standard pour l’alimentation.

Khadas Mind : les bas

Le Khadas Mind est le mini PC le plus unique que j’ai jamais testé. Cependant, ce n’est pas sans inconvénients, comme son prix plus élevé par rapport à d’autres mini PC de spécifications similaires et le fait que les stations d’accueil Mind Dock et Mind Graphics utilisent le connecteur Mind Link propriétaire de Khadas, ce qui signifie que vous achetez dans un écosystème.

Payer une prime pour la portabilité

À 649 $ pour le modèle standard et 899 $ pour le modèle premium, le Khadas Mind est plus cher que les mini PC de spécifications similaires. Cela a du sens, car il s’agit d’un appareil beaucoup plus petit et l’approvisionnement en composants est probablement également plus difficile. Dans le même temps, le Khadas Mind présente également une finition en aluminium anodisé de qualité supérieure, tandis que de nombreux autres mini PC utilisent du plastique pour leurs boîtiers.

Si la portabilité et la modularité ne sont pas vos principales priorités, vous pouvez envisager l’Acemagic F2A ou même le Mac-mini si vous préférez macOS à Windows. De même, si vous avez le budget pour le Khadas Mind et le Mind Graphics Dock, vous pouvez obtenir soit le AtomMan G7 PT ou le AsusROG NUC 970 pour un peu plus.

Il convient également de noter que Khadas s’apprête à lancer le Esprit 2 après l’avoir révélé plus tôt cette année. Cette nouvelle version du PC de poche de la société est équipée des processeurs Intel Core Ultra et, en plus d’une version standard et premium, il existe également une configuration qui associe un Intel Core Ultra 7 à 64 Go de RAM.

Acheter dans un écosystème

(Crédit image : Tom’s Guide)

Si vous achetez une station d’accueil pour ordinateur portable standard comme la TBT4-UD5 enfichable ou le Ugreen Revodok Max 313 vous pourrez l’utiliser avec n’importe quel ordinateur portable ou mini PC. Cependant, on ne peut pas en dire autant des stations d’accueil de Khadas. Bien que vous puissiez utiliser la station d’accueil Mind Graphics avec n’importe quel ordinateur portable ou PC via Thunderbolt, on ne peut pas en dire autant du Mind Dock. En effet, il utilise le connecteur Mind Link propriétaire de Khadas et non USB-C.

Jusqu’à présent, Khadas est toujours aussi performant après son lancement en 2016, ce qui signifie que l’entreprise n’ira nulle part de si tôt. Cependant, si c’est le cas et que vous avez investi massivement dans l’écosystème Mind Family, vous pourriez vous retrouver avec des périphériques qui ne fonctionnent avec aucun de vos autres appareils. De même, vous pouvez créer vous-même quelque chose de similaire en termes de performances au dock Mind Graphics, mais cela n’aura pas l’air aussi bon. En fin de compte, le choix vous appartient, mais cela reste quelque chose à considérer.

Esprit Khadas : Verdict

Le Khadas Mind est vraiment un mini PC unique et, d’une certaine manière, il me rappelle le Ordinateur portable cadre . Bien qu’il s’agisse d’un petit ordinateur performant à lui seul, il est encore plus utile lorsqu’il est associé au Mind Dock ou au Mind Graphics Dock. Khadas travaille également sur une station d’accueil pour tablette dans laquelle vous pouvez glisser l’esprit et je ne serais pas surpris si nous voyions une version pour ordinateur portable plus tard. Si vous recherchez le mini PC le plus portable possible et souhaitez avoir la possibilité d’étendre ses capacités après coup, le Khadas Mind est une excellente option et le Mind 2 semble être encore meilleur – bien que plus cher – lors de son lancement. cette année.

Si la portabilité ou la taille ne sont pas si importantes pour vous, vous pouvez obtenir un mini PC plus puissant à moindre coût. Cependant, vous auriez du mal à en trouver un qui soit aussi beau que le Khadas Mind et qui utilise l’USB-C pour l’alimentation au lieu d’un connecteur à port cylindrique encombrant.