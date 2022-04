Test iQOO 9 SE – Tests GSMArena.com

Introduction

La série iQOO 9 a fait ses débuts en Chine en janvier avec le iQOO 9 Pro et le vanilla iQOO 9. Environ un mois plus tard, ceux-ci sont officiellement arrivés en Inde aux côtés du iQOO 9 SE. C’est la première fois qu’iQOO fait un modèle « SE », et conformément à la tradition, il se situe au bas de la gamme actuelle comme une sorte de version « réduite » de l’iQOO 9 régulier.

L’iQOO 9 SE tient clairement de ses frères et sœurs à bien des égards. Bien sûr, le style est légèrement différent. En fait, c’est le cas sur l’ensemble du trio iQOO 9, mais l’iQOO 9 SE n’est clairement pas un téléphone entièrement différent qui vient d’être ajouté à la famille iQOO 9. Bien qu’il ne s’agisse pas de la « crème de la crème » en termes de spécifications et de fonctionnalités, il est loin d’être votre « milieu de gamme » typique non plus. Ce qu’iQOO a fait à la place, c’est essentiellement de recréer un véritable produit phare d’il y a environ un an en termes de spécifications. Une décision qui a beaucoup de potentiel dans notre esprit puisque, le plus souvent, même une douzaine de mois plus tard, le matériel phare est toujours du « matériel phare », si cela a du sens.

De gauche à droite : iQOO 9 Pro • iQOO 9 • iQOO 9 SE

En comparant l’iQOO 9 SE à son frère iQOO 9 le plus proche, nous avons remarqué une légère baisse dans quelques domaines, mais honnêtement, rien de majeur. L’affichage sur l’iQOO 9 SE n’est pas 10 bits, mais plutôt une ancienne unité couleur 8 bits, mais reste un AMOLED. Un Super AMOLED, en fait, ce qui signifie que Samsung était impliqué. Il est toujours certifié FullHD +, 120 Hz, HDR10 + et a une luminosité maximale de 1200 nits, tout comme l’iQOO 9. Et en fait, il est légèrement plus grand à 6,62 pouces. Il en va de même pour l’ensemble de l’iQOO 9 SE. Bien que pas beaucoup. Le chipset a été rétrogradé d’un Snapdragon 888+ à un Snapdragon 888 standard, ce qui, honnêtement, n’est guère une rétrogradation, surtout si vous vous souciez d’un meilleur comportement thermique et de performances soutenues, ce que le Snapdragon 888 d’origine est honnêtement meilleur.

Spécifications iQOO 9 SE en un coup d’œil :

Corps: 163,2 x 76,4 x 8,4 mm, 196 g ; cadre et dos en plastique; Résistant aux éclaboussures et à la poussière.

163,2 x 76,4 x 8,4 mm, 196 g ; cadre et dos en plastique; Résistant aux éclaboussures et à la poussière. Affichage: 6,62″ Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 398ppi.

6,62″ Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 398ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) ; Adréno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) ; Adréno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Funtouch 12.

Android 12, Funtouch 12. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 25 mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 16 mm, 120 degrés, 1/3.1″, 1.12µm ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 48 MP, f/1.8, 25 mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 16 mm, 120 degrés, 1/3.1″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.0, (large), 1/3.0″, 1.0µm.

16 MP, f/2.0, (large), 1/3.0″, 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected] ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected], [email protected] ; : [email protected] Batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 66W, 50% en 14 min, 100% en 39 min (annoncé).

4500 mAh ; Charge rapide 66W, 50% en 14 min, 100% en 39 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC.

L’iQOO 9 SE est également un appareil photo court par rapport à la vanille. Il manque le téléobjectif 2x, ce qui est certainement une déception, mais l’appareil photo principal Quad-Bayer 48MP est toujours bon à des niveaux de zoom modérés. Il a été pratiquement inchangé, sans pour un simple système OIS sans cardan. Il manque également à l’iQOO 9 SE l’impressionnante charge de 120 W des iQOO 9 et iQOO 9 Pro. Au lieu de cela, il « se contente » d’une solution de charge de 66 W, qui promet une charge complète de la batterie en 39 minutes au lieu de 18. Honnêtement, pas une perte majeure dans notre livre. De plus, en raison de ses circuits de charge plus simples et de ses fonctions de sécurité et d’isolation de batterie moins agressives, l’iQOO 9 SE possède en fait une batterie légèrement plus grande que l’iQOO 9. Eh bien, c’est aussi un téléphone plus grand.

Et cela couvre à peu près toutes les rétrogradations avec lesquelles la SE doit vivre. Pas une mauvaise affaire du tout, si vous nous demandez. Cela dit, le diable est toujours dans les détails, et nous devons encore examiner minutieusement l’iQOO 9 SE et le mettre à l’épreuve pour voir s’il tient réellement la route.

Une dernière chose. Vous avez peut-être remarqué l’absence de vivo avant iQOO, et c’est parce que la filiale ex-vivo fonctionne désormais de manière indépendante. Eh bien, en quelque sorte. Vivo fabrique toujours tous les téléphones iQOO, et iQOO s’appuie toujours sur le lanceur Funtouch de vivo, mais toutes les conceptions et spécifications proviendraient de l’entité indépendante iQOO. Et maintenant que nous avons clarifié cela, explorons cet iQOO 9 SE très intéressant.

Déballage

Le package de vente au détail iQOO 9 SE rappelle en quelque sorte une époque révolue à plus d’un titre. Tout d’abord, le téléphone est livré dans une énorme boîte en deux parties (selon les normes actuelles).

L’iQOO 9 SE a besoin d’une énorme boîte pour contenir tous les accessoires qui l’accompagnent. Et c’est quelque chose dont nous ne pouvons pas du tout nous plaindre.

D’abord et probablement avant tout, un chargeur vivo FlashCharge 66W est dans la boîte. Il utilise toujours une prise de type A du côté du chargeur, ce que nous n’apprécions pas exactement car le câble de type A à type C également inclus est en quelque sorte propriétaire de nos jours, et vous devez le transporter. Ceci est massivement éclipsé par le fait que l’iQOO 9 SE est entièrement équipé pour se recharger à son plein taux de 66W. Le chargeur V6650H0A0 est conçu pour produire [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] ou [email protected] Chargement propriétaire, mais rapide.

Également dans la boîte de vente au détail – une belle coque en TPU épaisse et semi-transparente, pour que vous n’ayez pas à vous soucier de sonner votre nouveau téléphone dès le premier jour. En fait, l’iQOO 9 SE est également livré avec un protecteur d’écran pré-appliqué. Rien d’extraordinaire – juste du plastique, mais il est là et parfaitement appliqué. Et enfin, il y a aussi un dongle Type-C vers 3,5 mm dans la boîte.