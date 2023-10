Test Ezviz DB2 : Sonnette vidéo alimentée par batterie

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Module carillon inclus

Abonnement gratuit si vous enregistrez une vidéo localement

Autonomie de quatre mois Les inconvénients Aucune détection de colis

Pas de reconnaissance faciale

Non compatible avec HomeKit Notre verdict Ce n’est peut-être pas la plus belle ni la plus fine, mais la sonnette à batterie Ezviz DB2 pourrait bien avoir toutes les fonctionnalités que vous recherchez – pour un prix meilleur que ce à quoi vous vous attendiez.

Prix ​​une fois examiné

119 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Ezviz DB2

119,99 $

Ezviz n’est pas la marque la plus connue en matière de sonnettes intelligentes, mais elle mérite d’en faire partie. L’entreprise possède une longue expérience dans le domaine des appareils de sécurité pour la maison intelligente, avec une spécialisation dans les caméras de sécurité.

La DB2 est la suite de la sonnette intelligente DB1 originale d’Ezviz que nous avons examinée en 2020. Elle n’est pas nouvellement lancée : j’ai en fait installé la DB2 il y a un an, donc même si l’on peut dire que cet examen a été plutôt retardé, je préfère considérez-le comme un test à long terme qui donne un aperçu encore meilleur des performances de la sonnette après de nombreuses utilisations dans le monde réel.

Caractéristiques et conception

Installation DIY

Alimenté par pile

Carillon intérieur / Extendeur Wi-Fi

L’Ezviz DB2 est livré dans un kit avec tout ce dont vous avez besoin pour l’installer. Il y a la sonnette elle-même, ainsi qu’un carillon – un boîtier de 100 × 55 × 35 mm avec deux antennes qui se branchent directement sur une prise secteur et font office de carillon de sonnette, d’extension Wi-Fi et de récepteur vidéo (nous en parlerons plus tard). ).

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Si vous avez une grande maison, vous pouvez ajouter davantage de ces carillons dans la maison partout où vous avez une prise de courant, afin de ne pas manquer le son de la sonnette.

Vous recevez également trois jeux de plaques de montage pour la sonnette, un jeu de vis avec tournevis, un gabarit de perçage, des guides d’installation et un câble d’alimentation USB pour le chargement.

Lors de son installation, vous devrez être prudent car la sonnette est dotée d’une alarme anti-sabotage. Et si vous le déclenchez accidentellement comme je l’ai fait, vous découvrirez qu’il est extrêmement bruyant. J’espère que vous l’entendrez si quelqu’un a déjà essayé de retirer le DB2 de votre cadre de porte.

Avant l’installation, la première chose à faire est de charger la batterie à l’aide du câble USB fourni. Ezviz n’inclut pas de chargeur USB mais vous en aurez forcément un qui traîne.

Après le chargement, il s’agissait simplement d’utiliser le gabarit de perçage fourni pour percer deux trous là où vous allez monter le DB2. Ensuite, vous fixez l’une des plaques de montage avec les vis et chevilles fournies et vous cliquez simplement sur la sonnette dans la plaque de montage qui la maintient solidement.

En une année entière d’utilisation, je n’ai dû le recharger que deux fois.

La grande batterie signifie que l’appareil est assez volumineux (150 mm x 32 mm x 58 mm), mais tant que l’espace n’est pas restreint, vous apprécierez vraiment la fréquence à laquelle vous devez retirer la sonnette pour la charger.

En une année entière d’utilisation, je n’ai dû le recharger que deux fois. Cela représente trois fois au total, y compris la charge initiale, ce qui signifie que cela a duré exactement quatre mois. Et c’est ce que Ezviz prétend que la durée de vie de la batterie devrait être, mais il est toujours surprenant de l’obtenir dans le monde réel. Il existe plusieurs modes différents que vous pouvez sélectionner pour obtenir une meilleure qualité d’image ou économiser de l’énergie et la faire durer encore plus longtemps.

Vous pouvez, si vous le souhaitez vraiment, câbler le DB2 afin de ne jamais avoir besoin de le charger. Mais cela va plutôt à l’encontre de l’intérêt d’acheter une sonnette encombrante alimentée par batterie en premier lieu.

La configuration du DB2 dans l’application Ezviz est également assez simple. Le guide de démarrage rapide vous demande de télécharger l’application pour Android ou iOS, et après avoir créé un compte, il vous suffit de suivre les instructions à l’écran.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe une intégration avec Amazon Alexa, l’assistant Google et IFTTT. Malheureusement, même si ce n’est pas surprenant à ce prix, il n’y a pas de support HomeKit, donc le DB2 ne sera pas reconnu dans l’application Apple Home. Bien sûr, si vous avez d’autres appareils Ezviz dans votre maison, comme la caméra extérieure BC1C, ils peuvent tous être contrôlés et automatisés à l’aide uniquement de l’application Ezviz.

L’application est facile à utiliser et dispose d’un bon nombre de fonctionnalités et de paramètres que vous pouvez personnaliser. Il y a également eu des mises à jour fréquentes du micrologiciel, qui ont introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations depuis que j’ai commencé à utiliser l’appareil. Comme vous vous en doutez, ceux-ci sont diffusés par liaison radio, vous n’avez donc pas besoin de toucher la sonnette ou le carillon pour effectuer la mise à jour. Tout se fait via l’application.

S’il y a un inconvénient, c’est que l’application est quelque peu boguée. Il se bloque parfois lorsque vous essayez de lire des séquences enregistrées un jour ou quelques jours plus tôt, affichant un message d’erreur « Échec du chargement ». Ce n’est tout simplement pas aussi simple que la charmante application de Ring ou même l’application Home de Google.

Performance

La caméra intégrée enregistre en résolution 2K, ce qui, à mon avis, constitue un bon équilibre entre une vidéo de bonne qualité et des tailles de fichiers raisonnables.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Vous pouvez zoomer un peu sur un objet particulier dans le cadre pour voir plus de détails. Le mode nuit est moins performant : l’image est assez floue lorsqu’une personne bouge.

Cela aide si vous avez une lumière extérieure allumée ou qui s’allume lorsqu’un mouvement est détecté, car il n’y a pas de lumière intégrée au DB2 : il utilise des LED infrarouges pour voir la nuit. Gardez cela à l’esprit si la zone devant votre porte n’est pas éclairée la nuit.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe deux manières de demander à l’Ezviz DB2 d’enregistrer des images. Utilisez soit le stockage CloudPlay, qui est un service d’abonnement, soit une carte microSD (jusqu’à 256 Go), que vous insérez dans le boîtier Chime, et non dans la sonnette elle-même, afin que les enregistrements soient protégés même si un chiffon s’écoule avec votre DB2, l’alarme anti-sabotage résonne à leurs oreilles.

La meilleure chose à propos de l’enregistrement local est que vous n’avez pas à payer pour le service CloudPlay si vous ne le souhaitez pas.

Bien sûr, la meilleure chose à propos de l’enregistrement local est que vous n’avez pas à payer pour le service CloudPlay si vous ne le souhaitez pas, mais vous enregistrez toujours les séquences en toute sécurité avec cryptage (en utilisant un mot de passe de votre choix). De plus, si vous achetez une carte de 256 Go, cela représente énormément de séquences avant qu’elles ne commencent à être écrasées.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe de nombreux paramètres pour des éléments tels que les notifications, qui peuvent vous informer sur votre téléphone lorsqu’une personne est détectée, lorsque quelqu’un sonne ou modifie l’appareil.

Les paramètres audio vous permettent de choisir entre 20 tonalités de sonnette différentes, ainsi que de désactiver complètement le carillon. Vous pouvez même changer le ton de votre voix lorsque vous répondez à la sonnette via l’application, pour des pré-saisons de sécurité (ou simplement pour effrayer votre mère lorsqu’elle appelle).

Les paramètres d’image vous permettent de définir les modes jour et nuit, ou simplement de le laisser sur Auto comme le feront la plupart des gens, afin que l’appareil photo choisisse le mode le plus approprié. Fait intéressant, il existe un paramètre de détection intelligente, avec un choix de PIR (infrarouge) ou de « détection de forme humaine » qui utilise la caméra.

J’ai découvert que le PIR serait déclenché par le passage d’humains, d’animaux et de voitures, tandis que la détection de forme humaine était meilleure pour simplement enregistrer les personnes. Avec la sensibilité réglée sur moyenne, il n’a pas toujours capté toutes les personnes, à moins qu’elles ne soient face à la caméra.

Si vous possédez un haut-parleur intelligent Amazon Echo ou Google, vous pouvez également le configurer pour qu’il soit utilisé pour communiquer lorsqu’une personne sonne à l’extérieur. Aucune de mes enceintes Sonos ne possède de microphone intégré, je n’ai donc malheureusement pas pu tester cette fonctionnalité.

Ce que je pouvais faire, bien sûr, c’était parler et voir les gens qui utilisaient l’application téléphonique, que je sois à la maison ou à l’extérieur.

Prix ​​et disponibilité

Alors que certaines sonnettes des sociétés bien connues que j’ai mentionnées au début coûtent un joli centime, l’Ezviz DB2 est moins chère que prévu. C’est seulement 69,99 £ au Royaume-Uni, directement depuis Ezviz, mais c’est une réduction par rapport aux 109,99 £ habituels, ce qu’il en coûte à partir de Currys. Il est également disponible sur Amazon pour 85 £.

Si vous êtes aux États-Unis, c’est 119 $ sur Amazon. Vous ne pouvez pas l’acheter chez Ezviz pour une raison quelconque.

Bien sûr, ce n’est pas la seule sonnette intelligente abordable avec l’option d’enregistrement local. Vous aimerez peut-être également lire notre critique de la sonnette vidéo Blink qui peut être achetée avec le module de synchronisation 2 pour à peu près le même prix.

Cependant, il n’est pas rechargeable et a une résolution inférieure de 1080p. De plus, le module de synchronisation ne fait pas office de carillon.

Vous trouverez d’autres alternatives dans notre tour d’horizon des meilleures sonnettes vidéo.

Dois-je acheter l’Ezviz DB2 ?

Dans l’ensemble, le DB2 est bon pour le prix et possède de nombreuses fonctionnalités ainsi qu’une bonne autonomie de batterie. De plus, la possibilité d’enregistrer des vidéos localement sans payer d’abonnement pour le stockage dans le Cloud sera un atout pour certains.

La qualité vidéo est bonne le jour mais peine un peu la nuit – tout comme la plupart des concurrents à des prix similaires. L’application n’est pas non plus la meilleure, surtout si vous souhaitez revoir d’anciennes séquences. Mais elle vous dira quand quelqu’un est à la porte et vous permettra de lui parler à distance, deux des tâches clés de toute sonnette intelligente.

Oui, vous pouvez obtenir plus de fonctionnalités et une meilleure qualité si vous êtes prêt à payer plus. Mais si vous n’avez pas besoin des fonctionnalités sophistiquées de la reconnaissance faciale et de la détection des paquets, le DB2 offre un excellent rapport qualité-prix et est facile à recommander.