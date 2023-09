Test Eufy X9 Pro : performances impressionnantes à double usage

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Excellentes performances d’aspiration

Le système de vadrouille rotative élimine facilement les saletés et les taches

Auto nettoie et sèche ses tampons de vadrouille Les inconvénients Pas de poubelle à vidange automatique

Station de base grande et encombrante Notre verdict Superbe nettoyeur de sol hybride qui accorde la même attention à l’aspiration et au nettoyage, l’Eufy Clean X9 Pro est un nettoyant efficace et polyvalent qui devrait être une aide bienvenue dans la plupart des maisons. Dommage cependant qu’il n’y ait pas de poubelle à vidage automatique.

Les robots aspirateurs laveurs excèdent souvent l’une de ces tâches au détriment de l’autre. Le X9 Pro d’Eufy est l’un des rares à aller à l’encontre de cette tendance.

Avec une forte aspiration supérieure de 5 500 Pa et une paire de têtes de vadrouille rotatives qui nettoient la saleté comme des machines de nettoyage de sol de qualité professionnelle, ce robot hybride est un véritable nettoyeur à double usage. Le X9 Pro présente cependant un inconvénient majeur : l’absence de bac à vidange automatique.

Conception et configuration

Disons-le d’emblée : le X9 Pro est un peu un gourmand en espace. Sa station de nettoyage automatique mesure un peu plus de 17 pouces de haut et 16 pouces de large. Cette circonférence est principalement destinée à accueillir une paire de réservoirs d’eau logés à l’intérieur : un réservoir de 4,1 L pour l’eau douce et un réservoir de 3,6 L pour l’eau sale. Ceux-ci sont facilement accessibles depuis un couvercle au sommet de la station.

Le nettoyage complet efficace de l’Eufy X9 Pro serait le bienvenu dans presque n’importe quelle maison.

Le robot mesure 4,5 pouces de haut. C’est environ un pouce de plus que la plupart des robots aspirateurs que j’ai utilisés, et il peut avoir du mal à passer sous les canapés et les lits à profil bas. L’extrémité avant est légèrement carrée pour mieux atteindre les coins avec sa brosse de bord. Une paire de vadrouilles rotatives situées à l’arrière s’occupe du nettoyage humide des surfaces dures comme le bois et le linoléum. Comme la plupart des robots de nettoyage de nos jours, le X9 Pro comprend une multitude de technologies pour nettoyer plus efficacement avec moins de collisions, notamment la navigation laser, une caméra AI, une cartographie intelligente et l’évitement d’obstacles.

Une paire de tampons de vadrouille tourne à 180 rotations par minute tout en appliquant une pression vers le bas d’environ 2 livres pour détacher et éliminer la saleté. Michael Ansaldo/Fonderie

La configuration guidée par l’application est simple. L’application Eufy Clean a immédiatement reconnu le X9 Pro et m’a invité à suivre quelques étapes pour connecter le robot à mon Wi-Fi.

Ma première tâche consistait à exécuter une session de cartographie rapide, au cours de laquelle le robot patrouillait et scannait toutes les zones accessibles de mon niveau inférieur pour créer une carte. Cela a pris moins de 10 minutes et a généré une carte précise qui a divisé le plan d’étage en trois pièces distinctes (salon, cuisine et entrée) et l’a parsemé d’icônes représentant les obstacles reconnus, tels que des chaussures et des câbles. Vous pouvez modifier la carte pour rendre la disposition plus précise, renommer les pièces et ajouter des zones interdites que vous souhaitez que le robot évite.

L’application permet de nombreuses personnalisations, vous permettant d’aspirer et de nettoyer séparément ou en tandem, ainsi que de choisir parmi plusieurs niveaux d’aspiration et d’eau. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de nettoyage pour chaque pièce, qui sont appliqués que vous nettoyiez l’intégralité de votre plan d’étage cartographié ou uniquement des pièces spécifiques. L’application présente clairement toutes les options afin que vous puissiez y naviguer même si vous n’avez jamais utilisé de robot aspirateur auparavant.

Évaluation des performances de l’Eufy X9 Pro

Les fabricants d’aspirateurs robots ont récemment augmenté la puissance d’aspiration, et le X9 Pro emboîte le pas. Ses 5 500 Pa d’aspiration sont environ le double de ce qui était courant, et les résultats étaient immédiatement apparents lors de mes tests.

L’aspirateur a éliminé plus de saleté, de débris et de poils d’animaux que la plupart des autres robots aspirateurs que j’ai testés, mais il a également aspiré des stylos et d’autres petits objets sur lesquels d’autres robots ont simplement roulé. Cela signifiait que je passais plus de temps à retirer les objets égarés de sa brosse à rouleau en caoutchouc. La morale ici est de vous assurer de désencombrer soigneusement votre sol avant de lâcher le X9 Pro.

La base de nettoyage automatique du X9 Pro abrite des réservoirs d’eau propre et sale. Michael Ansaldo/Fonderie

Le robot dispose d’un bac à poussière relativement petit de 410 ml, qui se remplit rapidement si vos sols contiennent beaucoup d’excréments d’animaux pelucheux. Étant donné que la station de base du X9 Pro n’inclut pas de bac à vidange automatique (le principal inconvénient de sa conception), vous devez être prêt à éliminer manuellement le contenu du bac à poussière plusieurs fois par travail de nettoyage si vous avez une grande maison.

Cet inconvénient mineur est plus que compensé par le nettoyage du X9 Pro. La plupart des robots nettoyeurs double mode passent un chiffon humide sur le sol pour un nettoyage humide, ce qui est acceptable pour éliminer la saleté de surface, mais pas assez vigoureux pour nettoyer les objets collants et les taches. Le X9 Pro adopte une approche similaire à celle utilisée par les nettoyeurs de sols commerciaux, utilisant deux vadrouilles circulaires qui tournent à 180 rotations par minute tout en appliquant un peu plus de 2 livres de pression vers le bas. Ceux-ci fournissent « l’huile de coude » pour desserrer et éliminer toute trace de crasse.

Que faire si vous avez de la moquette ou des carpettes chez vous ? Dans le passé, il fallait créer une barrière physique ou virtuelle pour éloigner un robot laveur de ces surfaces. Le X9 Pro, cependant, détecte les tapis et soulève son tampon de nettoyage de 12 millimètres pour qu’ils ne soient pas trempés.

L’application Eufy Clean vous permet de personnaliser les modes et les paramètres de nettoyage. Michael Ansaldo/Fonderie

Une fois le travail de nettoyage terminé, le robot retourne à sa station de base où ses tampons de vadrouille sont nettoyés à l’aide de l’eau du réservoir d’eau douce, puis séchés avec de l’air à 104 degrés F pendant quelques heures pour empêcher les bactéries et les odeurs de se développer. Bien que cela vous évite d’avoir à manipuler des têtes de vadrouille sales, vous devez quand même vider et nettoyer le réservoir d’eau sale après chaque vadrouille pour éviter il de développer une odeur.

Devriez-vous acheter un Eufy X9 Pro ?

L’Eufy X9 Pro coûte 899 $/899 £. Les lecteurs américains peuvent l’acheter auprès d’Eufy et Amazon, tandis que les lecteurs britanniques peuvent l’obtenir auprès d’Eufy, Amazon et Très. Vous pouvez consulter notre tableau des meilleurs aspirateurs robots pour plus d’options.

Étant donné que le X9 Pro met l’accent sur le nettoyage, c’est une évidence pour les maisons comportant de nombreuses surfaces de sol dures. Mais en réalité, son nettoyage efficace et complet serait le bienvenu dans presque toutes les maisons. Cela dit, le manque de nouveauté du X9 Pro de rigueur la poubelle à vidange automatique est un peu décevante.

Si vous ne pouvez pas vivre sans bac à vidange automatique, découvrez le DreameBot L10s Ultra. Le prix catalogue du L10s Ultra est quelques centaines de dollars de plus que celui de l’Eufy, mais il est fréquemment en vente et fait à peu près tout ce que fait le X9 Pro, en plus il peut vider automatiquement le contenu de la poubelle.

