L’affaire, développée par l’American Civil Liberties Union, ouvre un nouveau front dans un affrontement toujours non résolu entre la portée des droits individuels et les mesures de sécurité collective après les attentats du 11 septembre 2001: la pratique du gouvernement de placer des personnes sur des listes de surveillance sur la base de soupçons de liens avec le terrorisme.

L’inclusion de personnes dans ces bases de données peut conduire à un contrôle accru dans les aéroports et lors de rencontres avec la police, leur refuser des avantages ou des contrats gouvernementaux et – dans le cas de la liste d’interdiction de vol – leur interdire d’embarquer ou de voyager dans l’espace aérien américain en avion. qui a décollé à l’étranger.

Mais sa tentative d’obtenir des informations sur sa désignation afin qu’il puisse la contester via le programme d’enquête sur les réparations des voyageurs du Department of Homeland Security, selon la plainte, a été infructueuse. Il cherche des informations depuis 2018, a-t-il déclaré, sans succès.

Le statut de M. Chebli peut avoir changé ou basculé entre différentes restrictions. À d’autres occasions, il a finalement été autorisé à voler, mais a d’abord été soumis à un examen et à un interrogatoire approfondis, ce qui l’a amené à rater son vol et à en réserver un autre.

Le gouvernement tient à jour diverses listes de surveillance liées au terrorisme qu’il utilise à des fins différentes, une pratique qui a connu une croissance extraordinaire au cours des deux dernières décennies. Les libertaires civils ont critiqué les listes, y compris les normes opaques et les justifications pour l’ajout de noms et l’adéquation des procédures de recours pour ceux qui protestent contre leur ajout.

«Pendant plus de deux ans, j’ai essayé de me retirer de la liste d’interdiction de vol, mais le gouvernement ne me donnera même pas la raison pour laquelle je me suis inscrit sur la liste ou un processus équitable pour effacer mon nom et retrouver mes droits» M. Chebli a déclaré dans un communiqué publié par l’ACLU: « Personne ne devrait souffrir ce que ma famille et moi avons dû souffrir. »

Le ministère de la Justice n’a pas eu de réponse immédiate au procès. Mais il a défendu la légalité des listes de surveillance du terrorisme du gouvernement et ses pratiques connexes dans les litiges au cours de la dernière décennie, arguant que les procédures sont légales et raisonnables compte tenu des intérêts de sécurité nationale en jeu.

Le cas de M. Chebli est une suite de un procès majeur de l’ACLU sous l’administration Obama, qui a contesté les procédures gouvernementales visant à déterminer s’il était approprié de mettre le nom d’une personne sur la liste d’interdiction de vol. En 2014, un juge fédéral de l’Oregon a jugé que ces réglementations étaient inadéquates et violaient le droit des Américains au cinquième amendement à une procédure régulière.

En réponse, le gouvernement a promis de réviser le programme d’enquête sur la réparation des voyageurs pour s’assurer que les Américains seraient informés s’ils figuraient sur la liste et auraient une occasion significative de contester la décision. (Il a également retiré sept des 13 plaignants initiaux dans cette affaire de la liste d’interdiction de vol. Plusieurs plaignants restants ont insisté, mais ce juge, et plus tard la cour d’appel de San Francisco, a confirmé les procédures révisées tel qu’appliqué à eux.)

Citant l’incapacité de M. Chebli d’obtenir des informations sur la preuve du gouvernement à son sujet ou de la contester lors d’une audience devant un décideur neutre, la nouvelle poursuite a déclaré que les procédures révisées sont à la fois inconstitutionnelles et qu’elles enfreignent la loi statutaire, y compris une loi fédérale protège la liberté religieuse, la loi de 1993 sur la restauration de la liberté religieuse, car il ne peut pas se rendre à La Mecque pour le pèlerinage musulman requis.

« Il y a plus de deux ans, M. Chebli a déposé une requête administrative pour réparation, mais le gouvernement n’a fourni aucune raison pour le placer sur la liste d’interdiction de vol ou un processus équitable pour contester ce placement », a-t-il déclaré. «En conséquence, M. Chebli a été soumis à des retards déraisonnables et longs et à un processus de recours opaque qui l’a empêché de blanchir son nom.»

Au-delà de l’affaire de l’Oregon, le nouveau procès prend sa place parmi une constellation de litiges connexes qui ont testé les limites des pouvoirs de surveillance du terrorisme du gouvernement et des droits individuels.