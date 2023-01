Test d’Ultimate Ears Wonderboom 3 : Boum Boum Boum

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellent son

Conception durable et écologique

Bonne autonomie Les inconvénients Chargement micro-USB vieillissant

Impossible de coupler avec le (identique) Wonderboom 2 Notre avis Peu de choses ont changé dans le Wonderboom 3, mais vous bénéficiez d’un excellent son, d’une longue durée de vie de la batterie et d’un design durable – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Eh bien, le port Micro-USB pour un, mais sinon cela reste un excellent achat.

Le Wonderboom 2 d’Ultimate Ears était un merveilleux kit, vous ne pouvez donc pas trop reprocher à l’entreprise d’avoir apporté des modifications minimes à la troisième génération.

La centrale électrique portable a le même aspect, sonne de la même manière et utilise même le même ancien port micro-USB. En fait, tout ce qui est nouveau, c’est une heure d’autonomie supplémentaire, une portée Bluetooth légèrement meilleure et l’utilisation de matériaux plus respectueux de l’environnement.

Cela rend le Wonderboom 3 un peu plus difficile à enthousiasmer, en particulier pour quiconque possède le dernier modèle. Mais cela ne peut pas changer le fait qu’il s’agit encore une fois d’une excellente option pour un haut-parleur Bluetooth compact, portable et étanche qui peut prendre des coups de pied et continuer à fonctionner.

Concevoir et construire

Design épais et coloré

Étanche – et flotte même

Matériaux écologiques

Le Wonderboom 3 semble identique au Wonderboom 2. Vraiment, identique – il n’a pas changé le moins du monde, à l’exception d’un léger rafraîchissement de la gamme de couleurs vives et percutantes dans lesquelles il se présente.

Dominic Preston / Fonderie

Ce n’est pas vraiment une plainte cependant – Ultimate Ears l’a cloué la première fois, et ce petit haut-parleur rond est tout aussi charmant que jamais. Il est suffisamment compact pour être jeté dans un sac à dos sans hésiter, suffisamment léger pour être transporté toute la journée et suffisamment solide pour survivre à l’expérience.

Les plus courageux peuvent le jeter dans un bain ou une piscine.

Il est également convivial à utiliser, avec seulement quelques boutons simples sur le dessus pour le Bluetooth, l’alimentation et la lecture, et deux énormes boutons de volume sur le côté que vous ne pouvez vraiment pas manquer, ce qui signifie que n’importe qui à une fête peut le saisir et comprendre ce qu’il faut faire.

Il est aussi robuste qu’avant, avec un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP67, ce qui signifie qu’il peut survivre aux éclaboussures et aux immersions courtes. Il est même conçu pour flotter, ce qui signifie que les plus courageux peuvent le jeter dans un bain ou une piscine, même si je dois admettre que je n’ai pas tout à fait osé.

Dominic Preston / Fonderie

Le seul vrai changement cette année est que Ultimate Ears a peaufiné les matériaux sous la surface. Il utilise désormais un minimum de 31 % de plastique recyclé post-consommation et est enveloppé dans un tissu durable composé à 100 % de polyester recyclé. Même l’emballage est certifié FSC (Forest Stewardship Council).

Qualité sonore et fonctionnalités

Son puissant et bien équilibré

‘Mode extérieur’ en option

Appairage stéréo avec un autre Wonderboom 3 (mais pas 2)

Si le Wonderboom 3 regards semblable au 2, c’est des sons encore plus ressemblant. En termes simples, Ultimate Ears n’a pas du tout changé le son de ce haut-parleur.

Encore une fois cependant, il peut s’en tirer parce qu’il a à peu près cloué les choses la dernière fois. Le Wonderboom 3 offre un son clair et bien équilibré qui est adapté à la plupart des genres. Il y a suffisamment de basses pour ajouter de la profondeur et de la chaleur sans être trop puissants, des médiums arrondis et des aigus légèrement fins, mais cela suffit pour faire le travail.

Dominic Preston / Fonderie

Le mode extérieur revient également, activé d’une simple pression sur un petit bouton qui est pour une raison quelconque caché sous le haut-parleur, avec une icône d’arbre pour le marquer. Cela réduit les basses et augmente les aigus, aidant le son à se propager plus loin dans de vastes espaces extérieurs et vous offrant une deuxième option sonore bienvenue.

L’audio n’est géré que par Bluetooth, maintenant amélioré avec une portée allant jusqu’à 40 m, et l’appairage est simple et rapide. Lorsque nous avons examiné le Wonderboom 2, nous avons déploré l’absence d’option filaire physique pour se connecter, et bien que cela manque toujours, cela ne semble plus être un tel problème — vous alliez utiliser Bluetooth de toute façon, non ?

Dominic Preston / Fonderie

Vous avez également la possibilité de prendre un deuxième Wonderboom 3 et de connecter les deux pour doubler le volume ou créer une paire stéréo. Le gros ennui ici est que malgré le son identique, vous ne peut pas associez-le à l’un des modèles plus anciens, une frustration inutile pour les propriétaires existants qui ne manquera pas de semer la confusion lorsque les gens prendront les haut-parleurs par ailleurs identiques et se demanderont pourquoi ils ne fonctionneront pas ensemble.

Batterie en charge

Jusqu’à 14 heures d’autonomie

Chargement micro-USB

La bonne nouvelle d’abord : Ultimate Ears a ajouté une heure supplémentaire à la durée de vie déjà impressionnante de la batterie du Wonderboom, il fera donc maintenant 14 heures sur une charge.

Cela signifie qu’il durera confortablement toute la nuit lors d’une fête et qu’il peut fonctionner pendant quelques jours d’utilisation occasionnelle au trot en voyage. Il n’y a cependant aucun moyen visuel immédiat d’identifier le niveau actuel de la batterie, vous voudrez donc la recharger de temps en temps si vous n’êtes pas sûr de la quantité restante dans le réservoir.

Dominic Preston / Fonderie

Maintenant, la mauvaise nouvelle : il se recharge via Micro-USB, pas l’USB-C plus moderne. C’est une autre gueule de bois du Wonderboom 2, mais qui à ce stade n’est absolument pas la bienvenue.

C’est simplement un inconvénient inutile.

Aucune des autres technologies que j’utilise au quotidien ne se charge plus par micro-USB, donc l’emmener en vacances signifie maintenant un câble supplémentaire dont je n’aurais pas à m’inquiéter autrement. À moins que vous n’utilisiez un appareil Android sérieusement obsolète, il est impossible que votre téléphone utilise le même port. C’est simplement un inconvénient inutile.

Prix ​​& disponibilité

Le Wonderboom 3 vous coûtera 99,99 $ / 89,99 £, ce qui est juste en dessous de ce que nous considérons comme un haut-parleur Bluetooth économique. Il y en a des plus abordables, mais comme toujours, vous en avez pour votre argent.

Vous pouvez le retirer de Amazone bien sûr, ainsi que les détaillants habituels comme Best Buy et Walmart aux États-Unis, ou Currys et John lewis au Royaume-Uni.

Dominic Preston / Fonderie

Consultez notre classement complet des meilleurs haut-parleurs Bluetooth bon marché que nous avons examinés pour plus d’options, y compris des options abordables comme le JBL Clip 4 et EarFun Uboom.

Verdict

Le Wonderboom 3 est un excellent haut-parleur Bluetooth portable, mais ne vous laissez pas tenter par le nom d’une mise à niveau à partir d’un modèle plus ancien – il s’agit d’un Wonderboom 2 dans presque tout sauf le nom.

Le passage à des matériaux respectueux de l’environnement est bien sûr le bienvenu, tout comme l’heure supplémentaire de batterie, mais la décision de s’en tenir au micro-USB est la plus proche d’un grave défaut, révélant à quel point le design est vraiment daté.

Les propriétaires actuels de Wonderboom seront frustrés par la nouvelle que malgré l’utilisation des mêmes sons, cela ne peut pas être associé à des modèles plus anciens, mais le reste d’entre nous peut profiter d’un petit haut-parleur Bluetooth qui claque.

Spécifications