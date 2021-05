Test du ZTE Axon 30 Ultra 5G

introduction

200 millions de pixels! C’est ce que les caméras à l’arrière du ZTE Axon 30 Ultra 5G ajoutent. Et comme plus c’est mieux, l’Axon doit être le téléphone portable ultime, non? Eh bien, c’est ce que nous sommes ici pour découvrir.

Tous ces mégapixels sont répartis entre quatre caméras et les décisions inhabituelles de ZTE ne manquent pas. L’unité principale est de 64 MP et est associée à un objectif de 26 mm – rien d’extraordinaire. Les choses deviennent intéressantes avec le prochain capteur 64MP doté d’une optique 35 mm – ZTE appelle cela l’objectif portrait. Il y a encore un long chemin à parcourir jusqu’à 200, et un troisième capteur 64MP aide, celui-ci avec un verre ultra-large et nous ne pensons pas qu’il y ait une autre caméra UW 64MP? Ensuite, il y a le téléobjectif périscope 8MP pour compléter l’image. Là vous l’avez – 200.

Avec de telles côtelettes d’imagerie, il est logique que l’Axon 30 Ultra intègre du matériel haut de gamme dans d’autres domaines, et c’est effectivement le cas. Le Snapdragon 888 est aussi performant que possible pour la puissance de calcul, l’écran AMOLED 144 Hz est 24 Hz en avance sur le grand public et vous pouvez obtenir l’Axon avec jusqu’à un téraoctet de stockage. Voici un bref aperçu des chiffres.

Caractéristiques du ZTE Axon 30 Ultra 5G en un coup d’œil:

Corps: 161,5×73,0x8,0 mm, 188 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5).

161,5×73,0x8,0 mm, 188 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5). Affichage: AMOLED 6,67 « , couleurs 1B, 144 Hz, HDR10 +, résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi.

AMOLED 6,67 « , couleurs 1B, 144 Hz, HDR10 +, résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 1 To 16 Go de RAM; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 1 To 16 Go de RAM; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, MyOS 11.

Android 11, MyOS 11. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,6, 26 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF, AF laser, OIS; Standard : 64 MP, f / 1,9, 35 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 64 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚, 1 / 1,97 « , 0,7 µm; Téléobjectif : 8 MP, f / 3.4, 123 mm, 1 / 4.0 « , PDAF, OIS, zoom optique 5x.

: 64 MP, f / 1,6, 26 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF, AF laser, OIS; : 64 MP, f / 1,9, 35 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; : 64 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚, 1 / 1,97 « , 0,7 µm; : 8 MP, f / 3.4, 123 mm, 1 / 4.0 « , PDAF, OIS, zoom optique 5x. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,5.

16 MP, f / 2,5. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS, HDR10, vidéo 10 bits; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips.

: 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS, HDR10, vidéo 10 bits; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips. La batterie: 4600mAh; Charge rapide 65 W, Quick Charge 4+, USB Power Delivery 3.0 avec PPS.

4600mAh; Charge rapide 65 W, Quick Charge 4+, USB Power Delivery 3.0 avec PPS. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC.

La seule omission notable dans cette fiche technique est une classification IP – les produits phares ont généralement une protection contre la poussière et l’eau, mais pas l’Axon, malheureusement. Avec toutes ces caméras et un prix de départ de 750 $ / 750 €, quelque chose devait donner et l’étanchéité certifiée contre les intempéries n’a pas réussi. Là encore, ZTE ne fait normalement pas de classification IP sur les téléphones.

Déballage ZTE Axon 30 Ultra 5G

En revanche, il ne manque rien dans l’offre groupée de vente au détail. ZTE a fourni l’Axon 30 Ultra avec un couvercle à encliqueter en plastique dur transparent pour la protection, un dongle USB-C vers 3,5 mm et une paire d’écouteurs.

Il y a aussi un chargeur, bien sûr, et c’est l’un des éléments les plus excitants de l’Axon (cela en dit long sur nous, n’est-ce pas, les choses qui nous excitent). Vous voyez, il s’agit d’une unité USB Power Delivery 3.0 de 65 W avec prise en charge PPS, et c’est très probablement le plus petit adaptateur que nous ayons vu qui possède ces spécifications. Celui des États-Unis est encore plus compact. Le câble USB-C épais de 6 ampères est également une touche agréable et sera en mesure de fournir confortablement tous ces 65 watts à un ordinateur portable si vous le souhaitez.

Restons concentrés sur le téléphone, d’accord.