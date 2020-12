introduction

La famille ZTE Axon a une longue histoire de premières dans l’industrie. Maintenant, ils nous apportent le premier appareil disponible dans le commerce au monde avec une caméra selfie sous écran, l’Axon 20 5G. C’est quelque chose que nous attendons depuis l’arrivée des premiers téléphones à encoche.

On pourrait s’attendre à ce qu’une telle fonctionnalité révolutionnaire soit associée à un matériel de premier ordre. Cependant, ZTE veut jouer la sécurité cette fois-ci, et la caméra sous-écran a été associée à un mélange de matériel haut de gamme et de milieu de gamme. Mais le principal argument de vente ici est clairement l’affichage. Si vous supprimez les découpes, il est logique d’utiliser également un affichage approprié.

Caractéristiques techniques du ZTE Axon 20 5G en un coup d’œil:

Corps: 172,1 x 77,9 x 8,0 mm, 198 g; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium.

172,1 x 77,9 x 8,0 mm, 198 g; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium. Afficher: OLED 6,92 « , couleurs 1B, 90 Hz, résolution de 1 080 x 2 460 pixels, format d’image 20,5: 9, 388 ppp; affichage permanent.

OLED 6,92 « , couleurs 1B, 90 Hz, résolution de 1 080 x 2 460 pixels, format d’image 20,5: 9, 388 ppp; affichage permanent. Chipset: Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620.

Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé, jusqu’à 2 To).

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé, jusqu’à 2 To). OS / logiciel: Android 10, MiFavor 10.5.

Android 10, MiFavor 10.5. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 25 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 16 mm; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 25 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 16 mm; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 32 MP, f / 2.0, (large), sous écran.

32 MP, f / 2.0, (large), sous écran. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS, HDR, vidéo 10 bits; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS, HDR, vidéo 10 bits; : 1080p à 30 ips. Batterie: 4220mAh; Charge rapide 30W, Charge rapide 4+.

4220mAh; Charge rapide 30W, Charge rapide 4+. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; Son sur écran, caméra selfie sous écran; seulement 8 Go / 128 Go disponibles en Europe.

Le panneau plein écran coche toutes les cases – HRR jusqu’à 90 Hz, prise en charge HDR, OLED et profondeur de couleur 10 bits. Et c’est aussi l’un des plus grands de la ville. L’écran mesure 6,92 pouces en diagonale, ce qui rend le téléphone un peu lourd, même pour les utilisateurs avec des mains de taille moyenne.

La partie milieu de gamme de ce téléphone, cependant, est le chipset. Le Snapdragon 765G offre une connectivité 5G et des performances plus que suffisantes, et il est associé à 128 Go de stockage interne en tant que configuration de base. La configuration de la caméra laisse également à désirer car elle n’offre pas de téléobjectif et l’unité ultra-large ne mesure que 8MP. En outre, pas de haut-parleurs stéréo.

Est-ce donc le produit typique de première génération avec ses propres bizarreries qui doivent être corrigées, et les gens paieront le prix d’une adoption précoce, ou il y a beaucoup plus qu’un écran énorme et sans découpe? On verra.

Déballage du ZTE Axon 20 5G

Le combiné est livré dans une boîte standard contenant le chargeur approprié avec le câble USB-A vers USB-C utilisé pour le chargement et le transfert de données. En prime, ZTE a inclus un étui en silicone transparent et un dongle 3,5 mm vers USB-C car le téléphone n’a pas de prise casque.