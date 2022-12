Test du Zinc Velocity Plus : un scooter électrique sportif et sécurisé

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performances impressionnantes du moteur 500W

Fonctionnalités innovantes axées sur la sécurité

Commandes de frein doubles Les inconvénients La sirène est du côté calme

Le garde-boue arrière peut cliqueter sur des surfaces inégales Notre avis Le Zinc Velocity Plus est un scooter électrique qui offre non seulement des performances de haut niveau grâce à son moteur de 500 W, mais avec un câble antivol intégré et un système de verrouillage basé sur NFC, il est également sécurisé.

Prix ​​lors de l’examen

841 $

Alors que nous nous rapprochons de la possibilité de la légalisation des scooters électriques privés dans les rues du Royaume-Uni, les marques britanniques commencent à prendre au sérieux la révolution e-Scooter. L’un de ces fabricants est Zinc, avec une gamme de scooters électriques adaptés aux réglementations britanniques potentielles.

Le roi de la collection est le 500W Zinc Velocity Plus, un scooter électrique de 700 £ qui offre non seulement des performances impressionnantes, mais aussi quelques fonctionnalités axées sur la sécurité qui ne sont pas présentes sur de nombreux scooters électriques moins chers. La question est, cela justifie-t-il le prix élevé? Hé bien…

Caractéristiques de conception

Assez lourd à 22 kg

Câble antivol intégré

Système de verrouillage unique basé sur NFC

Le Zinc Velocity Plus est un beau scooter électrique avec un design largement épuré, dépourvu de câbles de frein visibles qui descendent le long de la potence. Là où les câbles sont visibles, la coloration noire les aide à disparaître dans le corps largement noir du scooter. Le design est complet avec la marque Silver Zinc sur la potence, ajoutant à l’aspect haut de gamme général du scooter.

Lewis Peintre / Fondeur

Le pont est assez long et large, et le motif texturé adhérent vous aide à rester en toute sécurité sur le scooter même lorsque vous roulez dans des conditions humides. Ce n’est pas le plus grand du marché – ce titre revient à l’Inokim Ox Super d’après mon expérience – mais il est toujours assez facile pour moi et mes tailles 11 britanniques de tenir un pied devant l’autre.

Une chose à noter est qu’il ne se vante officiellement d’aucune sorte de résistance à l’eau. J’ai conduit le scooter dans des conditions humides sans effets indésirables, mais j’éviterais les flaques d’eau et je roulerais pendant qu’il pleut pour être du bon côté.

Comme la plupart des trottinettes, le Zinc Velocity Plus se replie en quelques secondes, idéal pour le transport et le rangement. Bien qu’il mesure 1164 x 550 x 1185 mm déplié, il peut facilement se replier en un format plus compact de 1164 x 550 x 575 mm. La potence pliée se fixe à la planche via un petit loquet, vous permettant de transporter la trottinette pliée par la potence.

Lewis Peintre / Fondeur

Gardez à l’esprit qu’à 22 kg, ce n’est certainement pas l’un des scooters les plus légers à trimballer à la main, mais il reste gérable.

Le guidon est confortable à tenir, doté de freins doubles (dont je parlerai plus tard), d’un accélérateur au pouce, de commandes d’indicateurs, d’une cloche et d’un écran monté au centre. L’écran est très lumineux pour une utilisation dans des conditions extérieures, affichant des informations clés telles que la vitesse actuelle, la durée de vie de la batterie et le mode que vous utilisez actuellement.

Lewis Peintre / Fondeur

Le bouton d’alimentation contrôle également la lumière LED intégrée qui aide à éclairer le sol devant vous lorsque vous roulez dans l’obscurité, et il y a des réflecteurs à l’avant et sur les côtés ainsi qu’un feu stop pour vous rendre plus visible la nuit.

Bien que tout cela soit assez standard pour un scooter électrique, là où le Zinc Velocity Plus se démarque vraiment, c’est dans le service de sécurité.

Le premier est un verrou de sécurité intégré, niché dans la potence du scooter, vous permettant de le verrouiller rapidement sans avoir à transporter un verrou séparé. C’est certainement pratique lorsque vous vous rendez rapidement au magasin, bien qu’avec un câble relativement fin, il ne faudrait pas trop de temps à un voleur déterminé pour se casser.

Lewis Peintre / Fondeur

Tout aussi impressionnante est une fonction de verrouillage basée sur NFC qui vous oblige à taper une carte NFC ou un accessoire porte-clés sur l’écran pour déverrouiller le scooter. Si vous ne le faites pas, vous constaterez que le scooter ne fournira aucune accélération et qu’il émettra constamment un bip pour attirer l’attention sur lui.

Ce dernier est particulièrement intéressant, même si j’aurais aimé que le bip soit un peu plus fort – c’est à peine audible sur une route très fréquentée. Un verrouillage automatique des freins aurait également été une bonne idée car vous pouvez toujours pousser le scooter sans aucune résistance lorsqu’il est verrouillé.

Lewis Peintre / Fondeur

Pourtant, c’est une belle idée que j’aimerais voir développée davantage.

Performance

Performances rapides du moteur 500W

Les freins doubles offrent un excellent contrôle sur la décélération

Cahoteux sur des surfaces inégales

Dans le Zinc Velocity Plus se trouve un puissant moteur de 500 W – plus que le populaire Turboant V8 et le Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi – qui, comme vous pouvez vous y attendre, se traduit par une expérience de conduite plutôt rapide.

En fait, il est clair en cours d’utilisation que le Zinc Velocity Plus est capable de dépasser la vitesse maximale de 15,5 mph, avec une accélération rapide vous amenant à la vitesse maximale avant que vous ne sentiez le scooter ralentir, éventuellement avec un système de freinage automatisé. Il aurait été bien d’enlever le limiteur pour une utilisation sur terrain privé pour voir juste à quelle vitesse le Velocity Plus peut aller, mais ce n’est pas possible.

Lewis Peintre / Fondeur

Cela dépend de la loi britannique, avec des scooters électriques de location et des vélos électriques limités à 15,5 mph, et il est largement admis que ce sera également le cas avec les scooters privés s’ils sont légalisés.

Cela dit, les performances offertes par le Velocity Plus sont impressionnantes. Cette accélération rapide signifie qu’il est rapide de décoller au feu vert, et le moteur puissant permet de travailler rapidement sur des pentes allant jusqu’à 15 degrés. Pas une seule fois pendant mes tests, je n’ai senti que le Velocity Plus manquait de puissance pour m’amener là où j’allais.

Comme avec la plupart des scooters, vous avez le choix entre trois modes de conduite. Le mode Eco limite la vitesse à 6,2 mph et ralentit l’accélération, mais offre en retour la meilleure autonomie possible depuis le scooter. Vous pouvez l’augmenter jusqu’à 12,4 mph en mode Drive, ou si vous êtes comme moi et que vous voulez les meilleures performances possibles au sacrifice de la durée de vie de la batterie, le mode Sport offre une accélération rapide et des vitesses maximales de 15,5 mph.

En fait, il ne manque vraiment que le régulateur de vitesse, qui permet de lever le doigt sur l’accélérateur après quelques secondes de conduite à la même vitesse. C’est une petite omission certes, mais qui se remarque sur les longs trajets.

La puissance de freinage est tout aussi importante que l’accélération, et le Velocity Plus ne déçoit pas là non plus. Plutôt que d’offrir une commande de frein unique comme de nombreuses options populaires, il est doté de commandes de frein doubles que vous trouverez sur les vélos standard.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est une bien meilleure option qu’un système de freinage unique qui ne fournit pas vraiment beaucoup de contrôle sur le freinage, ce qui rend plus difficile de s’arrêter en toute sécurité. Les doubles commandes, quant à elles, permettent de contrôler indépendamment les freins avant et arrière pour un meilleur contrôle aussi bien lors des décélérations que lors des arrêts d’urgence.

C’est une caractéristique que les consommateurs ont tendance à négliger, mais c’est tel un aspect important à considérer.

Ailleurs, la combinaison d’un pneu avant gonflé à l’air de 9,3 pouces et d’une suspension à double fourche aide à réduire le tremblement des surfaces de conduite inégales, mais avec une roue arrière solide dépourvue de tout type de suspension, ce n’est toujours pas la conduite la plus douce de tous les temps, en particulier sur le patchwork de goudron qui est les routes de Londres – et le garde-boue arrière peut parfois cliqueter sur les routes inégales.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est assez standard parmi la plupart des alternatives disponibles dans sa gamme de prix. En fait, vous devriez débourser presque le double sur les goûts de l’Inokim Ox Super à 1 650 $ / 1 299 £ pour une suspension de scooter électrique appropriée et une conduite ultra-douce.

Le moteur puissant proposé permet également aux cyclistes plus lourds jusqu’à 120 kg (environ 19 pierres) par rapport à la moyenne de 100 kg (environ 16 pierres) de la plupart des concurrents.

Autonomie et charge de la batterie

Jusqu’à 31 miles sur une charge

Charge complète en 6 heures environ

Cachée dans le pont du Zinc Velocity Plus se trouve la batterie lithium-ion 36v 13Ah (468Wh) qui aide à alimenter les performances réactives offertes par le scooter.

En ce qui concerne l’autonomie, vous devez vous attendre à ce que la batterie fournisse un maximum de 31 miles sur une charge – mais attendez-vous à moins si vous roulez à pleine vitesse, car l’estimation est basée sur l’utilisation du mode éco. Comme pour tous les scooters, cela dépendra également du poids du conducteur, de l’inclinaison de la route et même de la température, de sorte que le kilométrage peut – et va – varier.

Cela dit, c’est encore plus que suffisant pour se déplacer dans ma région sans se précipiter pour un chargeur, gérant confortablement environ 15 à 20 miles à des vitesses assez rapides. Si vous cherchez à obtenir la plus grande autonomie possible, le Turboant V8 de 50 miles et son système à double batterie pourraient être mieux adaptés.

Lewis Peintre / Fondeur

La charge est un peu lente à environ 6 heures en moyenne avec le kit fourni, même si elle devrait toujours passer de plate à pleine pendant une journée de travail standard si vous souhaitez utiliser le scooter pour vos déplacements. Le port de charge lui-même est caché au bas de la potence derrière un couvercle étanche, le gardant agréable et protégé lorsque vous roulez sur le mouillé.

Prix

Compte tenu de la combinaison de performances et de fonctionnalités proposées par le Zinc Velocity Plus, il se situe à un prix assez décent de 840 $ / 699,99 £. C’est encore cher, mais il y a certainement de la valeur à avoir ici.

Si vous êtes tenté, vous pouvez acheter le Zinc Velocity Plus directement auprès de Zinc aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que Currys et Amazone au Royaume-Uni.

Lewis Peintre / Fondeur

Verdict

Le Zinc Velocity Plus est un scooter électrique impressionnant qui fait tout ce que vous attendez d’un scooter électrique et plus encore. Le câble antivol intégré est une fonctionnalité pratique, mais le système de verrouillage basé sur NFC est mon préféré. Je souhaite juste que la sirène soit un peu plus forte pour dissuader les voleurs potentiels.

Mis à part les caractéristiques de sécurité, le moteur de 500 W offre une accélération rapide et des vitesses maximales de 15,5 mph, bien que je soupçonne que cela a été limité en vitesse et qu’il est capable d’atteindre des vitesses plus élevées. La portée de 31 miles est décente, la conduite est constante et les doubles freins vous permettent de contrôler totalement lorsque vous souhaitez vous arrêter.

Il peut être plus cher que certaines options populaires sur le marché, mais il y a beaucoup à aimer dans le Zinc Velocity Plus.