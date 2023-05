Test du Yamaha SR-C30A : un son compact mais complet

7.9 Yamaha SR-C30A Vous recevez des alertes de prix pour Yamaha SR-C30A Comme Le subwoofer est idéal pour les jeux et les films

Qualité sonore agréable

Beaucoup de connectivité

Compact N’aime pas Le film 3D et le mode dialogue sont décevants

Pas aussi convaincant avec la musique

Pas de diffusion

Yamaha propose une gamme de barres de son compactes qui culmine avec le SR-C30A, un haut-parleur sympathique et facile à utiliser qui possède de véritables qualités de home cinéma. Son haut-parleur principal mesure moins de deux pieds de large, ce qui, avec l’inclusion du subwoofer mince mais capable, le rend adapté aux téléviseurs plus petits ou à une configuration de jeu.

Pour une prime de 100 $, le C30A comble les lacunes du C20A moins cher, notamment en ajoutant le sous-marin, ce qui lui donne une puissance supplémentaire pour tout, des sessions Fortnite prolongées à une frénésie de films à succès. La connectivité du C30A est également un point fort pour une barre de son de moins de 300 $ avec deux ports optiques exceptionnellement généreux, HDMI et Bluetooth.

Le C30A est un combo de barre de son accompli, avec un son particulièrement adapté aux films et à la télévision. Mais il est éclipsé par des concurrents plus talentueux, dont le propre YAS-209 de Yamaha, actuellement en vente pour 230 $, qui dispose également d’un assistant vocal et d’un streaming musical. Ensuite, il y a la barre de son à battre à ce prix : la Klipsch Cinema 400. Si sa plus grande taille ne vous dérange pas, l’élégante Klipsch est plus performante. Si l’espace est un problème, cependant, le talentueux Yamaha SR-C30A offre beaucoup dans un boîtier attrayant et compact.

Qu’est-ce que c’est?

Ty Pendlebury/Crumpe

Le SR-C30A est une barre de son 2.1 canaux, qui comprend la connectivité Bluetooth et un caisson de basses sans fil. La barre de son principale est compacte à 23,6 pouces de large et 3,8 pouces de profondeur, et à seulement 2,5 pouces de haut, elle ne devrait pas gêner le port de contrôle IR de votre téléviseur. Alors que la barre de son est assez petite, le subwoofer sans fil est un peu plus grand à 13,3 pouces de haut et 14,4 pouces de profondeur. Pourtant, comme il ne mesure que 6,3 pouces de large, il se glissera facilement à côté d’un canapé ou d’un meuble TV.

Bien que le C30 partage de nombreuses similitudes avec le C20, il existe une différence principale. Étant donné que le C30 dispose d’un caisson de basses sans fil, il n’y a pas besoin du sous-marin « intégré » de 3 pouces dans le C20. Au lieu de cela, la barre principale se compose d’une paire stéréo de haut-parleurs à cône de 1,8 pouces. Le subwoofer à évent comprend un plus grand woofer de 5,1 pouces monté sur le côté du boîtier.

Le panneau supérieur du SR-C30A. Ty Pendlebury/Crumpe

L’avant de l’unité principale est recouvert d’une grille en tissu attrayante et affiche le mode actuel et l’entrée via un ensemble de LED. Pendant ce temps, les commandes sur le dessus comprennent un sélecteur d’entrée, le volume et la puissance. Le sous-marin est recouvert discrètement d’une pellicule de vinyle noir.

Malgré sa compacité, le C30 parvient à embarquer dans un port HDMI ARC, deux connexions optiques, analogique 3,5 mm et Bluetooth.

Les entrées comprennent deux numériques optiques et HDMI. Ty Pendlebury/Crumpe

Pour le prix, vous ne devriez pas vous attendre à un son immersif et vous ne l’obtenez pas ici non plus, juste du Dolby Digital à la vanille. Contrairement au SR-B20A, il n’y a même pas de DTS Virtual:X à bord. Au lieu de cela, le système propose un mode appelé Film 3D (qui n’est pas sur le C20A) en plus de préréglages tels que Stéréo, Jeu, Film et la voix claire améliorant le dialogue.

La télécommande est agréablement tactile, offre à la fois des commandes de volume principal et de volume du caisson de basses et également un accès aux nombreux modes de traitement du son.

Performance

Comme le Yamaha SR-C30A est essentiellement un C20 avec un subwoofer intégré, il n’était pas surprenant de constater que le C30 est capable de compenser certaines des lacunes du modèle précédent. J’ai comparé le Yamaha au choix actuel de moins de 300 $, le Klipsch Cinema 400, en utilisant à la fois de la musique et des films.

En regardant Blade Runner 2049 sur Blu-ray 4K, j’ai été immédiatement impressionné par le contrôle bas de gamme du subwoofer. Les scènes d’ouverture présentent un drone de basses profondes proéminent – ​​parce que l’avenir est à la fois inquiétant et effrayant – et le C30A a pu communiquer la bande-son menaçante de manière convaincante. De plus, la barre de son a pu remplir la pièce du bourdonnement des voitures volantes et du crépitement électronique des communicateurs.

En jouant les scènes d’ouverture à travers le Klipsch, j’ai trouvé que le Cinema 400 était plus perspicace avec un son encore plus gros. Avoir un subwoofer plus grand – l’un des plus grands que j’aie jamais vus sur une barre de son – signifiait que les basses du Klipsch étaient encore plus faciles. Il offrait également plus de niveaux de contrôle du subwoofer lorsque j’essayais d’ajuster son volume pour s’adapter à la salle de test CNET.

En passant aux scènes d’ouverture de Mad Max: Fury Road, l’impressionnante puissance de remplissage de la Yamaha s’est poursuivie en mode Standard et Stéréo. Le passage au film 3D, cependant, semblait un peu trop décousu car la scène sonore se divisait en extrême droite et gauche et le milieu semblait abandonner. L’ajout du sous-marin n’a pas aidé la scène de manière dynamique ; à la fois les sauts cinétiques qui mènent au rugissement du moteur du chargeur et la fin explosive de la voiture aux mains des War Boys en maraude, ont été laissés un peu en sourdine.

D’un autre côté, la nature facile mais dynamique du Klipsch a continué. La scène a pris vie et je suis certain que mes collègues de l’autre côté du mur de la salle d’essai n’ont pas autant apprécié que moi le grondement de la muscle car.

Si vous avez besoin d’une barre de son adaptée à l’amélioration du dialogue, la Yamaha SR-C20A à 179 $ est l’une des meilleures pour le prix. J’ai donc été intrigué d’entendre comment le C30A s’en est sorti. En comparaison avec le Klipsch, il était plus difficile de dire quand le mode Clear Voice du C30A était activé. C’est peut-être lié au sous-marin ? Les graves ont tendance à brouiller l’intelligibilité. Cependant, le Klipsch a pu donner un coup de pouce instantané à la compréhensibilité lorsque le contrôle du dialogue était activé.

Lorsque j’écoutais de la musique, la Yamaha manquait un peu de haut de gamme et favorisait un profil sonore plus chaud. Alors que la barre de son était agréable avec les basses ondulées de Cracker Island de Gorillaz, elle semblait tamisée par rapport à l’exubérant Klipsch.

Faut-il l’acheter ?

Le Klipsch Cinema 400 surpasse clairement le Yamaha à ce prix. Le principal avantage du Yamaha SR-C30A est sa taille plus petite, beaucoup plus petite. Le Klipsch est énorme et ferait bien avec un téléviseur de 65 pouces ou plus. Pour regarder des films et la télévision ou jouer sur un écran plus petit, le Yamaha est agréable et son subwoofer talentueux parvient à faire beaucoup avec un si petit boîtier. C’est amusant, facile à installer et un artiste sans fioritures. Pourtant, quand on compare directement la Yamaha aux meilleures au prix, il manque tout simplement un peu d’éclat.