Test du Yale Conexis L2 : une serrure intelligente télécommandée

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Déverrouillage automatique

Pas de frais pour les clés « virtuelles »

Facile à installer soi-même Les inconvénients Impossible de faire fonctionner DoorSense

L’accès récurrent offre des options limitées

Pas de clavier en option Notre avis Le Conexis L2 est un bon choix si vous recherchez une serrure intelligente pour une porte multipoint à verrouillage. Grâce à l’utilisation d’une application différente, il est bien meilleur que le L1 à utiliser, et grâce au Wi-Fi, vous pouvez recevoir des notifications et le déverrouiller à distance.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Au Royaume-Uni, la porte « à verrouillage multipoint » est un spectacle familier. C’est le type où vous devez soulever la poignée vers le haut pour engager le mécanisme de verrouillage, puis vous utilisez une clé pour le verrouiller en place.

Yale a été l’une des premières entreprises à produire une serrure intelligente pour ce type de porte, et elle a été la première à recevoir une marque de kitemark BSI IoT, offrant l’assurance que non seulement elle était mécaniquement sécurisée, mais qu’elle avait également été testée contre le piratage via un logiciel.

Le problème – au moins l’un des problèmes – était qu’il n’y avait aucun moyen de contrôler la serrure à distance en raison d’un manque de Wi-Fi. Il y avait une solution : installer le module Z-wave pour 49,99 £ et le coupler avec un système domotique tel que Samsung SmartThings.

Maintenant, cependant, Yale a lancé le Conexis L2 qui est livré avec le nouveau module d’accès Yale et le pont de connexion Wi-Fi, de sorte que vous obtenez un accès à distance prêt à l’emploi.

Cependant, la serrure intelligente elle-même est la même, vous pouvez donc mettre à niveau un L1 pour en faire un L2 en achetant le kit Module and Bridge, que Yale vend seul pour 99,98 £.

Comme la serrure intelligente elle-même n’a pas changé, vous pouvez lire ma revue Conexis L1 pour savoir ce que c’est que d’installer et plus sur le matériel lui-même.

Il est disponible dans la même gamme de finitions : blanc, noir, chrome, nickel satiné et laiton poli.

Ici, je me concentrerai uniquement sur l’utilisation du L2, ses fonctionnalités et l’application Yale Access. La seule différence en termes d’installation est que vous installerez le module d’accès dans la fente spéciale de la serrure avant d’insérer les quatre piles AA.

Jim Martin / Fonderie

Il n’y a toujours pas de prise en charge de HomeKit, bien que si Yale ajoute la prise en charge de Matter avec une mise à jour du micrologiciel, cela pourrait résoudre le problème pour ceux qui préfèrent les appareils domestiques intelligents pour prendre en charge HomeKit.

Application Yale Access

L’autre grande différence est que le Conexis L2 utilise l’application Yale Access, qui remplace l’application Conexis L1.

Ce sera une excellente nouvelle pour quiconque met à jour son verrou L1 car l’application n’avait pas beaucoup de fans.

Une fois le verrou installé, vous finirez de tout configurer en installant l’application sur votre iPhone ou votre téléphone Android. La première étape consiste à créer une maison, à la nommer, puis à choisir l’emplacement d’installation de votre serrure intelligente, en saisissant un nom personnalisé si vous le souhaitez.

Ensuite, vous scannez le code QR sur le module d’accès et suivez les instructions de l’application pour le coupler avec la serrure.

Ensuite, vous scannez un autre code QR à l’arrière du Connect Bridge, branchez-le sur le secteur et suivez les instructions pour le coupler avec le module d’accès et le connecter à votre Wi-Fi domestique.

Enfin, et en option, vous pouvez coller l’aimant DoorSense sur le cadre de votre porte à côté de la serrure si vous souhaitez recevoir des notifications lorsqu’il est laissé entrouvert accidentellement. Il est livré avec un couvercle en plastique blanc pour l’aider à se fondre. C’est très bien si vous avez une porte en PVC blanc comme moi, mais vous voudrez peut-être la peindre si votre cadre n’est pas blanc.

Encore une fois, dans l’application, vous pouvez configurer cela dans les paramètres de la serrure où il vous guidera à travers le calibrage de DoorSense avec la porte fermée, ouverte en grand puis entrouverte. Vous pouvez personnaliser la durée pendant laquelle la porte doit rester ouverte avant de recevoir une notification.

Il y a une intégration avec Alexa et Google Home, qui vous permet de vérifier l’état (verrouillé ou déverrouillé) et de le déverrouiller.

Verrouillage et déverrouillage

Un fait crucial à comprendre à propos du Conexis L2 (et de toute serrure intelligente qui fonctionne sur les portes multipoints) est qu’il ne peut pas verrouiller la porte pour vous, que ce soit en personne ou à distance. Cela s’explique par le fonctionnement des portes à verrouillage par levage : la poignée doit être soulevée par une personne.

Lorsque la poignée est levée, le moteur démarre automatiquement et actionne l’actionneur, qui est la pièce qui remplace votre ancien Eurocylindre. C’est l’équivalent du moment où vous aviez l’habitude de tourner la clé pour verrouiller la porte.

De même, lorsque vous utilisez l’une des méthodes de déverrouillage, le moteur tourne l’actionneur pour déverrouiller la porte, à quel point vous pouvez abaisser la poignée pour ouvrir la porte.

Il existe trois façons de déverrouiller le Conexis L2.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Tout d’abord, vous pouvez taper dessus l’une des cartes RFID incluses et elle se déverrouillera immédiatement. C’est peut-être la méthode que la plupart des gens utiliseront, mais ce n’est pas si différent de l’utilisation d’une clé. Si vous oubliez de prendre la carte ou le porte-clés avec vous, vous ne pourrez pas rentrer.

Deuxièmement, utilisez votre téléphone. Sur l’écran d’accueil de l’application Access, vous appuyez simplement sur et le cercle rouge brisé s’animera en un cercle vert brisé pendant que le L2 se déverrouille.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La beauté de ceci est que cela fonctionne que vous soyez près de la porte ou dans un autre pays. Évidemment, vous devez faire attention à ne pas le déverrouiller à distance s’il n’y a personne pour le verrouiller à nouveau.

Mais c’est une bonne méthode si vous devez laisser entrer un visiteur à distance.

Si vous essayez de le verrouiller sans soulever la poignée, vous verrez cette erreur :

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le troisième est peut-être le plus pratique : le déverrouillage automatique. Une fois configuré dans la partie Paramètres de verrouillage de l’application, le Conexis L2 passe en mode « absent » lorsque votre téléphone se déplace à une distance prédéfinie de la maison, et vous définissez à la fois l’emplacement précis de la maison ainsi que la distance à laquelle vous devez être avant que cela n’arrive.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ensuite, lorsque vous reviendrez et que votre téléphone sera détecté à quelques mètres de la serrure, il se déverrouillera automatiquement.

La raison de la barrière géographique « loin de chez vous » est d’empêcher les déverrouillages accidentels lorsque vous vous déplacez dans votre maison : vous ne voulez pas qu’elle se déverrouille chaque fois que vous vous approchez de la porte avec votre téléphone.

Invités

Tout comme le Conexis L1, vous pouvez configurer d’autres personnes ayant accès, que ce soit des membres de la famille, des amis, le nettoyeur, etc.

Pour chaque personne, vous pouvez choisir si elle dispose d’un accès à l’application ou d’une clé sans contact uniquement. Si vous attribuez le premier, vous pouvez ensuite enregistrer une clé sans contact sur son compte.

Contrairement à Conexis L1, vous pouvez distribuer un accès illimité aux applications sans payer pour les « clés virtuelles », ce qui est agréable à voir.

Lorsque vous envoyez une invitation à quelqu’un, soit en saisissant son numéro de téléphone portable, soit en le choisissant dans la liste de contacts de votre téléphone, vous pouvez sélectionner s’il a un accès « toujours », « récurrent » ou « temporaire ».

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La récurrence est une étape vers le bas, vous permettant de choisir une seule période de temps entre laquelle ils peuvent utiliser l’application pour accéder à votre maison. Vous pouvez ensuite définir les jours de la semaine auxquels cette période s’applique.

C’est dommage qu’il ne soit pas plus personnalisable, car vous ne pouvez pas définir plusieurs périodes ou définir des heures différentes à des jours différents.

Enfin, il y a Temporaire, qui pourrait être une solution de contournement pour cette limitation, car vous pouvez définir une date et une heure de début, ainsi qu’une date et une heure de fin. Dans les deux cas, vous pouvez régler les heures à la minute près.

Il convient de noter que si vous avez enregistré une clé sans contact pour un utilisateur, vous ne pouvez pas également configurer un accès programmé : sa clé lui donnera un accès à tout moment.

Pour chaque personne, vous pouvez les désigner comme Invité, Propriétaire ou Aucun. En plus des invités réels, vous pouvez donner à vos enfants un accès invité car cela les empêche d’inviter ou de supprimer d’autres invités et propriétaires, d’ajuster les paramètres de verrouillage, et cela signifie également qu’ils ne peuvent pas voir le flux d’activités ou la liste des invités.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela signifie également qu’ils ne peuvent pas utiliser le déverrouillage automatique, qui est réservé aux propriétaires, tout comme ces autres fonctionnalités.

Performance

J’ai installé le Conexis L2 sur mes portes françaises où le modèle blanc ne correspondait pas trop mal à la poignée de la porte adjacente.

Comme vous pouvez le voir, il est considérablement plus grand dans l’ensemble, avec la partie interne encore plus grande. Contrairement à d’autres serrures intelligentes, elle n’est pas si encombrante que vous ne pouvez l’installer que sur des portes s’ouvrant vers l’intérieur. Je l’ai essayé sur deux portes à ouverture vers l’extérieur et cela a bien fonctionné sur les deux.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’application Access est bien meilleure que l’application Conexis L1, même s’il n’était pas immédiatement évident de savoir comment enregistrer une carte-clé ou un porte-clés, car cela se fait via la liste des invités. Vous sélectionnez une personne, puis vous pouvez lui attribuer une clé. Ceux qui viennent dans la boîte sont pré-jumelés, mais en jumeler un nouveau est un simple cas de tapotement sur le lecteur lorsque l’application vous y invite.

Étonnamment, le déverrouillage automatique a très bien fonctionné, déverrouillant la porte alors que je m’approchais de la maison. Une seule fois, il a été un peu lent et ne s’est déverrouillé que lorsque je me suis tenu devant la porte pendant quelques secondes.

Une fonctionnalité que je n’ai pas pu utiliser était DoorSense. J’ai suivi le processus d’étalonnage deux fois, et les deux fois, il a prétendu avoir réussi, mais j’ai pensé que la porte était ouverte en permanence. Cela signifiait que vous verriez des messages déroutants dans l’application tels que Ouvrir | Verrouillé, ce qui n’a aucun sens.

Une partie du problème est que l’application affiche le verrou intelligent connecté sans clé de Yale, et non le Conexis L2, et vous demande de faire pivoter le verrou dans le cadre du processus.

De plus, lorsque j’ai eu initialement des difficultés à coupler le pont Connect Wi-Fi, j’ai appuyé sur le bouton d’aide uniquement pour être dirigé vers le site Web d’août, qui était discordant.

Yale a acheté August il y a quelques années, et le pont (tout le kit Access, en fait) est simplement un appareil August rebadgé.

Prix ​​& disponibilité

Étant une serrure intelligente pour les portes britanniques, la Conexis L2 est vendue uniquement au Royaume-Uni. Il en coûte 289,99 £ de Yale, ou 400 £ si vous voulez que quelqu’un vienne l’installer pour vous.

Pour le contexte, le Conexis L1 d’origine coûte 199,99 £, et vous pouvez le transformer en L2 si vous achetez le module d’accès et le pont Wi-Fi Connect pour 99,98 £.

Cela signifie que le L2 offre une économie globale d’environ 10 £. C’est aussi 20 £ moins cher que l’Ultion Nuki (y compris le pont Nuki pour l’accès à distance). Le Nuki offre quelques avantages : il conserve votre poignée externe d’origine et vous permet toujours d’utiliser une clé, et offre également un clavier en option, qui permet un accès invité sans qu’il soit nécessaire de télécharger l’application et de créer un compte.

Origin Smart de Blusafe est une autre alternative, coûtant 299 £ avec son pont WiFi inclus. Celle-ci est dotée d’un capteur d’empreintes digitales et, à cause de cela, est la seule serrure pour portes multipoints qui vous permet de rentrer chez vous même si vous avez oublié vos clés, votre téléphone et votre porte-clés.

Verdict

Le Yale Conexis L2 est un bon verrou intelligent qui est bien amélioré par rapport au L1 simplement parce qu’il utilise une application différente et dispose désormais d’une connectivité Wi-Fi.

C’est toujours dommage que Yale n’ait pas mis à disposition un clavier, ce qui en ferait une perspective plus attrayante pour les propriétés Airbnb, mais pour les propriétaires qui veulent une serrure intelligente pour leur propre famille, c’est un choix décent.