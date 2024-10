Test du Xiaomi Smart Band 9

Le Mi Band original de Xiaomi a été un catalyseur pour les trackers de fitness abordables. Au départ, la gamme n’avait même pas d’écran (elle en a eu un en 2016 avec le Mi Band 2), ni de capteur de fréquence cardiaque – elle était aussi simple que possible.

Maintenant dans sa 9e génération, le Xiaomi Smart Band 9 dispose d’un écran de 1 200 nits avec fonctionnalité Always-On, d’un capteur de fréquence cardiaque de qualité (qui, selon Xiaomi, est 16 % plus précis que dans la version 8) et d’un nouveau moteur de vibration linéaire pour une meilleure haptique. Par rapport à la série 8, le nouveau groupe dispose d’une batterie plus grosse et d’un écran plus lumineux.

Qu’est-ce qui manque ? GPS intégré. Pour cela, vous obtiendrez généralement un modèle Pro avec un écran plus grand, mais Xiaomi n’a pas encore annoncé la version de 9e génération – probablement bientôt.

Le Xiaomi Smart Band 9 est disponible en quatre couleurs – rose, noir, blanc et bleu – et coûte 40 € pour le modèle non NFC. Il est livré avec son propre câble de chargement magnétique exclusif

Vous pouvez acheter le clip de course Smrt Band 9 supplémentaire (10 €) et le bracelet en cuir bicolore (25 €). Gardez à l’esprit que si vous possédez un Xiaomi Smart Band 8 avec un clip en cours d’exécution et que vous passez au Smart Band 9, vous devrez également vous procurer le nouveau clip en cours d’exécution en raison de légères différences de dimensions entre les deux trackers.

Nous avons testé la course à pied avec le Smart Band 9 attaché à notre chaussure et à notre poignet et avons constaté un écart inférieur à 5 %. Cependant, ne pas avoir le bracelet au poignet pour vérifier périodiquement votre fréquence cardiaque et votre rythme n’était pas idéal.











Bracelet en cuir et clip de course

Xiaomi vend un certain nombre de bracelets différents selon le marché : vous pouvez opter pour du silicone, du cuir, du métal ou même du magnétique. Ou vous pouvez trouver une option tierce en ligne – vous n’avez vraiment que l’embarras du choix.

Qualité de conception et de construction. afficher

Le Xiaomi Smart Band 9 est fabriqué en métal (bien qu’il existe également une version spéciale en céramique) et ne pèse que 15,8 g, sans bretelles. Il est évalué pour une résistance à l’eau de 5 ATM (50 mètres).

Le design n’a pas du tout changé par rapport à la version précédente et vous obtenez la même diagonale d’écran de 1,62 pouces avec une résolution de 192 x 490 px, bien que le panneau soit deux fois plus lumineux à 1 200 nits.

C’est une amélioration bienvenue : le panneau est facile à lire en plein soleil pendant la journée et constitue une lampe de poche beaucoup plus utile dans l’obscurité.

Il y a un capteur de fréquence cardiaque optique à l’arrière du Smart Band 9 qui, selon Xiaomi, est 16 % plus précis que son prédécesseur. Il peut surveiller la SpO2 (c’est-à-dire la saturation en oxygène du sang), ainsi que le stress grâce à des exercices de respiration. Il existe également un accéléromètre et un gyroscope pour le suivi des mouvements et un capteur de lumière ambiante pour l’affichage.

La sangle en TPU se fixe facilement : il suffit de la pousser pour la mettre en place. Pour le retirer, appuyez sur le levier de déverrouillage situé sous le bracelet.

Le bracelet n’est pas le plus facile à fixer sur votre poignet et ne tient bien que lorsqu’il est bien attaché. Le fait de le lâcher signifie que le bracelet se déplacera sur votre poignet, ce qui n’est pas l’expérience la plus confortable.

L’affichage est très bon. Nous l’avons laissé sur la luminosité automatique et il a réussi à rester toujours lisible dans toutes les conditions d’éclairage. Il ne dispose d’aucun revêtement antireflet, mais est suffisamment lumineux pour être facilement visible à l’extérieur.

Vous avez le choix entre 11 cadrans de montre préchargés et un catalogue infini de cadrans tiers à télécharger. Malgré son aspect étroit et haut, vous trouverez facilement un visage adapté à vos besoins. Cet éditeur souhaitait une grande horloge, la date et l’indication de la batterie et ne manquait pas d’options.

Il existe un mode d’affichage permanent, personnalisé pour chaque cadran de montre que nous avons testé. Par défaut, il est réglé sur Smart, ce qui désactivera l’AOD lorsque vous ne portez pas le bracelet ou que vous dormez.

Fonctionnalités, suivi de la condition physique et du sommeil

Le Xiaomi Smart Band 9 utilise l’application Mi Fitness. Le « Mi » est un étrange vestige de la vie passée de Xiaomi : de nos jours, tous les produits de la société abandonnent le surnom de Mi.

Néanmoins, l’application fonctionne bien. Il englobe vos informations de santé et de forme physique ainsi que votre menu et vos paramètres portables intelligents.

Pour contourner l’interface utilisateur, vous glissez. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher vos différents widgets – Alarme, Minuterie, Fréquence cardiaque, Météo, Musique – faites glisser votre doigt vers le bas sur l’écran d’accueil pour vérifier les notifications et vers le haut pour ouvrir le menu des entraînements. Vous pouvez créer des widgets personnalisés avec les fonctions de votre choix, ce qui est pratique.

Les notifications constituent un élément important des appareils portables intelligents. Vous pouvez choisir quelles applications peuvent vous envoyer des notifications et configurer un mode Ne pas déranger, mais vous ne pouvez pas répondre aux notifications sur le bracelet.

Le Smart Band 9 prend en charge plus de 150 modes de remise en forme, bien que nous n’ayons pas trouvé de mode « Football » – bien sûr, vous pouvez utiliser « Freestyle », mais il n’affiche pas spécifiquement votre nombre de pas ou la distance parcourue après le match, vous’ Je devrai les récupérer indépendamment dans le menu des étapes.









Personnalisation du Smart Band 9

Nous avons utilisé le Xiaomi smart Band 9 pour différentes séances d’entraînement au cours de nos quelques semaines de test de l’appareil. L’écran d’entraînement vous montre votre fréquence cardiaque et votre zone cardiaque pendant une séance. Vous ne pouvez pas dire à l’écran de rester toujours allumé, ce qui est décevant, mais il répond rapidement lorsque vous tournez votre poignet. Quitter une séance d’entraînement est intelligemment effectué – vous devez maintenir le bouton Fin enfoncé pendant quelques secondes – de cette façon, vous ne terminerez pas accidentellement une séance au milieu de celle-ci.

En raison du manque de GPS, le Xiaomi Smart Band 9 doit se connecter à votre téléphone pour trouver les données de localisation. Vous pouvez toujours utiliser le tracker sans téléphone, mais vous n’obtiendrez pas de données de localisation lors de vos entraînements.









Suivi de la condition physique

Le suivi du sommeil sur le Xiaomi Smart Band 9 n’était pas particulièrement bien surveillé. Vous pouvez obtenir une analyse détaillée de votre sommeil dans l’application Mi Fitness, mais sur le Smart Band 9 lui-même, nos phases de sommeil étaient affichées en pourcentages, et non en heures ou minutes. Il n’y a aucun moyen de changer cela et nous avons trouvé cela très limitatif.

Ensuite, il y a la lecture du sommeil profond, qui est exagérée. Cet éditeur prend environ 30 minutes à une heure par nuit, selon la montre intelligente Huawei et la Galaxy Watch qu’il utilise. La lecture de Xiaomi de plus de 3 heures est malheureusement inexacte.









Suivi du sommeil

Autonomie de la batterie

Le Xiaomi Smart Band 9 dispose d’une batterie de 233 mAh, qui, selon Xiaomi, peut effectuer jusqu’à 21 jours d’utilisation typique et jusqu’à 9 jours avec AOD sur une seule charge. Il se recharge complètement en 1 heure environ.

Nous avons testé le Smart Band 9 avec un affichage permanent activé, des notifications activées, un suivi du sommeil toute la nuit et environ trois à quatre séances d’entraînement d’une heure par semaine, ce qui est une utilisation assez rigoureuse. À notre grand étonnement, le Smart Band 9 a duré 7 jours complets avec une charge. C’est une durée d’exécution impressionnante.

Conclusion

Le Xiaomi Smart Band 9 est une évidence si vous avez besoin d’un portable intelligent pour suivre vos paramètres de base de condition physique et vous donner l’heure et les notifications. Dans la version 9, ce n’est pas une mauvaise mise à niveau par rapport à son prédécesseur avec un écran beaucoup plus lumineux et une batterie plus grosse.

L’endurance du Xiaomi Smart Band 9 inspire confiance et vous êtes plus susceptible d’oublier la dernière fois que vous avez chargé l’objet au lieu de souffrir d’anxiété liée à la batterie à cause de cela.

Le petit facteur de forme est également le meilleur si vous êtes sérieux au sujet du suivi du sommeil – le Smart Band 9 est vraiment discret.

Les coureurs sérieux devraient probablement chercher ailleurs en raison du manque de GPS – Xiaomi lancera un Smart Band 9 Pro compatible GPS, qui devrait être mieux adapté à cela.

Avantages

Très abordable

Bien construit et solide

Écran lumineux avec mode toujours actif

Logiciel fonctionnel, beaucoup de personnalisation

Autonomie exceptionnelle de la batterie

Une solide suite de fonctionnalités de remise en forme et de santé

Inconvénients