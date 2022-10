Test du Xiaomi Smart Band 7 Pro

Introduction

La frontière entre les smartwatches et les smartbands est plus mince que jamais en 2022. Cela se résume généralement à la possibilité d’exécuter des applications tierces, de passer et de prendre des appels et d’avoir des données mobiles. Xiaomi Smart Band 7 Pro est un smartband déguisé en smartwatch et il vise à brouiller davantage l’écart entre les facteurs de forme du groupe et de la montre.

Il se vend pour 100 €/120 £ qui est plus du double du prix actuel du Xiaomi Band 7 standard. Vous obtenez un écran plus large, un GPS bi-bande intégré, une batterie évaluée à 12 jours d’utilisation mixte et quelques autres extras. Le prix est-il justifiable et les fonctionnalités supplémentaires valent-elles la prime ou devriez-vous simplement aller de l’avant et obtenir un non-Pro Smart Band 7? Examinons.

Spécifications du Xiaomi Smart Band 7 Pro

Affichage: AMOLED couleur 1,64″, écran couleur 280 x 456 pixels, densité de pixels 326ppi, luminosité maximale de 500 nits, verre incurvé 2,5D

AMOLED couleur 1,64″, écran couleur 280 x 456 pixels, densité de pixels 326ppi, luminosité maximale de 500 nits, verre incurvé 2,5D Les bretelles: Sangles en silicone amovibles, largeur 22 mm, longueur réglable 130-205 mm

Sangles en silicone amovibles, largeur 22 mm, longueur réglable 130-205 mm Traits: 5ATM, moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, moniteur de niveau d’oxygène sanguin 24h/24 et 7j/7, suivi du sommeil, surveillance du stress, suivi des sports, VO2 Max, compteur de pas, méditation, notifications intelligentes, alerte d’inactivité, rappel de boisson, recherche de téléphone, prévisions météorologiques, Contrôle de la musique et de la caméra, assistant vocal Amazon Alexa

5ATM, moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, moniteur de niveau d’oxygène sanguin 24h/24 et 7j/7, suivi du sommeil, surveillance du stress, suivi des sports, VO2 Max, compteur de pas, méditation, notifications intelligentes, alerte d’inactivité, rappel de boisson, recherche de téléphone, prévisions météorologiques, Contrôle de la musique et de la caméra, assistant vocal Amazon Alexa Modes sportifs : Course en plein air, course en salle, marche en plein air, marche en salle, vélo en plein air, vélo en salle, musculation, football, yoga et cricket (100+ plus dans l’application Mi Fitness)

Course en plein air, course en salle, marche en plein air, marche en salle, vélo en plein air, vélo en salle, musculation, football, yoga et cricket (100+ plus dans l’application Mi Fitness) Capteurs : Capteur de fréquence cardiaque optique PPG, capteur SpO2, accéléromètre 3 axes, moteur de vibration du rotor

Capteur de fréquence cardiaque optique PPG, capteur SpO2, accéléromètre 3 axes, moteur de vibration du rotor Connectivité : Bluetooth LE 5.2, GNSS bi-bande, compatible avec Android 6+ et iOS 12+

Bluetooth LE 5.2, GNSS bi-bande, compatible avec Android 6+ et iOS 12+ La batterie: 235 mAh

235 mAh Couleurs: Noir, Ivoire

Noir, Ivoire Dimensions: 44,7 x 28,8 x 11 mm

44,7 x 28,8 x 11 mm Lester: 20,5 grammes

Concevoir

Notre unité d’examen est disponible dans la couleur ivoire qui apporte une teinte blanc cassé. Il a l’air bien lorsqu’il est neuf, mais ramasse beaucoup de saleté après quelques jours d’utilisation, en particulier sur le dessous du boîtier. Le boîtier est entièrement en plastique, tandis que la moitié supérieure est dotée d’une lèvre en métal brillant autour de l’écran qui ajoute du style. Un ajout bienvenu sur le modèle Pro est le bracelet de montre plus large qui comporte également un mécanisme de boucle pour un ajustement plus sûr tandis que le Band 7 ordinaire a un fermoir à crochet qui est plus difficile à sécuriser et se détache avec le temps.

Le Band 7 Pro pèse 20,5 grammes, soit exactement 7 grammes de plus que le Smart Band 7, mais il reste très léger et nous l’avons trouvé confortable à porter toute la journée. Vous oubliez qu’il est sur votre poignet après quelques minutes, bien que le corps plus grand ait tendance à dépasser davantage lorsque vous portez des chemises à manches longues par rapport au Smart Band 7. Alors que le boîtier du groupe 7 Pro est plus grand, Xiaomi a décidé de ne pas ajouter de boutons physiques qui nous estimons que c’est une occasion manquée.

Il y a un écran AMOLED plus grand de 1,64 pouces sur Band 7 Pro avec une résolution de 280 x 456 pixels, une luminosité maximale de 500 nits et un verre incurvé 2,5D. L’écran 326ppi est très net et dispose de 40% d’espace d’écran horizontal en plus par rapport à la bande 7. L’écran plus large est particulièrement utile sur les cadrans de montre car vous pouvez avoir des complications pour à peu près tous les appareils et mesures de santé notables et vous obtenez également plus facile à -lire les notifications.

Band 7 Pro apporte également un contrôle automatique de la luminosité, ce que vous ne trouvez pas sur Band 7. Le mode Always On Display (AOD) affiche l’heure et la date même lorsque l’écran est éteint au détriment de l’endurance de la batterie.

Le Band 7 Pro est étanche à 5 ATM, ce qui signifie que les séances de natation en piscine sont possibles. Le bracelet de la montre est en silicone et dispose d’un mécanisme de boucle exclusif. Xiaomi propose également davantage d’options de cuir végétalien de qualité supérieure. Il n’y a pas d’indice IP officiel pour l’eau ou la poussière. La boîte de vente au détail contient le Band 7 Pro et un chargeur magnétique propriétaire à deux broches qui se termine par un câble USB-A.

Fonctionnalités

Xiaomi a intégré toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique du Band 7 au Band 7 Pro, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que le suivi continu de la SpO2, la surveillance du sommeil et du stress. Le nouveau bit sur Band 7 Pro est le capteur GNSS double bande ajouté avec prise en charge du positionnement GPS, QZSS, BeiDou, Galileo et GLONASS qui vous permet de suivre les courses sans avoir besoin de votre téléphone jumelé.







Principales caractéristiques du Xiaomi Smart Band 7 Pro

Vous avez accès au suivi sportif pour plus de 110 activités, y compris des cours de course guidés sur l’appareil qui combinent la marche et le jogging à intervalles avec des instructions sur le bracelet. Malheureusement, il n’y a pas de recommandations de temps de récupération ou d’entraînements guidés pour les sports autres que la course à pied. L’application Mi Fitness peut stocker jusqu’à un mois de données de santé et d’entraînement que vous pouvez exporter pour partager avec des amis ou suivre vos progrès.

Mi Fitness de Xiaomi est votre arrêt incontournable pour coupler et gérer les paramètres, regarder les visages et tout le reste sur votre smartphone Android ou iOS couplé. L’application a une disposition soignée répartie sur quatre tableaux de bord – santé, entraînement, appareil et profil qui vous permet de basculer les paramètres et d’autres fonctionnalités sur le groupe.

Il n’y a pas de NFC sur notre unité internationale tandis que les unités chinoises prennent en charge le système sans contact pour les paiements et les cartes de transit. Vous ne pouvez pas non plus prendre d’appels ici, ce qui est une autre omission notable et quelque chose que les concurrents offrent à ce prix. Il y a un microphone intégré que vous ne pouvez utiliser que pour parler à Amazon Alexa, bien que vous deviez configurer l’application sur votre téléphone et établir une liaison avec Band 7 Pro au préalable. Une fois que vous êtes tous configurés, vous pouvez demander à Alexa de régler vos alarmes, de contrôler les appareils électroménagers et de vous montrer les prévisions météorologiques.

Xiaomi a une longue liste de cadrans de montre sur son application Mi Fitness et vous pouvez stocker jusqu’à 7 cadrans de montre à la fois sur le Band 7 Pro, mais les 5 préinstallés ne sont pas remplaçables, vous n’avez donc vraiment que deux cadrans de montre supplémentaires à un temps qui est assez limitatif.

Le moteur de vibration ici est puissant dans son état par défaut et peut être programmé pour un réglage de bourdonnement encore plus fort à partir des menus. Les diverses fonctionnalités incluent une alarme, une minuterie, un widget météo, des commandes musicales et Amazon Alexa ainsi qu’un obturateur de caméra pour votre téléphone couplé.

Performance

La navigation dans l’interface de Band 7 Pro se fait uniquement via des tapotements et des balayages, bien que je me sois d’abord retrouvé à la recherche d’un bouton physique, car la plupart des smartwatches que j’ai testées dans le passé avec ce facteur de forme ont généralement au moins un bouton pour les commandes. Il y a une bascule rapide des paramètres à gauche de l’écran de verrouillage, des notifications au-dessus et jusqu’à onze widgets sur le côté droit. Glisser vers le haut révèle la liste complète des applications qui peut être organisée en mode icône avec deux rangées d’icônes d’application côte à côte ou en mode liste avec des icônes plus grandes.

Le balayage des notifications est parfois retardé, surtout si vous avez plus de messages. Band 7 Pro stocke jusqu’à dix notifications avant que vous n’ayez besoin d’effacer la file d’attente. La gestion des notifications sur la bande était pour la plupart incohérente. Si mon téléphone était déverrouillé et proche du groupe, je serais immédiatement alerté, mais lorsque mon téléphone serait verrouillé, cela prendrait quelques minutes pour recevoir la notification sur le groupe.

Je devrais ouvrir l’application Mi Fitness sur mon téléphone et resynchroniser manuellement le groupe à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas répondre directement aux notifications du groupe et vous ne recevez pas non plus d’aperçus d’emoji qui sont les deux fonctions offertes sur d’autres groupes et montres à prix similaire.

La connexion GPS sur Band 7 Pro est solide et, comme les autres bracelets intelligents et montres, il faut une période rapide de 5 à 10 secondes au récepteur pour trouver votre position à l’extérieur. Une fois votre emplacement verrouillé, vous bénéficiez d’une couverture fiable qui fonctionne bien même dans les parcs avec de nombreux arbres autour. C’est bien d’avoir un GPS intégré sur votre poignet bien que les pistes enregistrées par le Band 7 Pro ne soient toujours pas aussi précises que sur n’importe quel smartphone récent ou smartwatches plus haut de gamme. Band 7 Pro montrait régulièrement ma position de l’autre côté de la rue où je marchais / courais.

Le suivi de la course, du cyclisme et de la natation bénéficie de mesures supplémentaires telles que les calories actives brûlées, la cadence, la longueur de la foulée et la fréquence cardiaque moyenne. Le suivi de la natation obtient un SWOLF moyen et des coups moyens pour un tour de piscine.

Les mesures de la fréquence cardiaque et de la SpO2 sont comparables à celles des autres trackers de fitness de l’année dernière, ce qui signifie qu’elles affichent une représentation précise du suivi de la santé, mais ne sont en aucun cas de qualité médicale. Le groupe ne prend que quelques secondes pour rassembler ces types de données, ce qui est mieux que certains concurrents qui vous obligent à attendre jusqu’à une minute ou qui nécessiteraient plusieurs lectures.

Le suivi du sommeil a montré des heures précises d’endormissement et de réveil et présente également des battements moyens par minute (BPM), des lectures moyennes de SpO2 et des mouvements oculaires rapides (REM) pour chaque session de sommeil. Vous pouvez lire vos métriques directement sur la montre, ce qui est un joli bonus.

Une chose étrange à noter est la lenteur du processus de mise à jour du firmware. Dès que j’ai configuré mon Band 7 Pro avec l’application Mi Health, j’ai reçu une mise à jour. Xiaomi a dit que la mise à jour pourrait prendre un certain temps, mais dans mon cas, il a fallu plus d’une heure pour télécharger et installer le micrologiciel, ce que je n’ai jamais eu sur aucun autre appareil portable à ce jour.

Vie de la batterie

Xiaomi affirme que la batterie de 235 mAh du Band 7 Pro peut durer jusqu’à 12 jours d’utilisation typique sur une seule charge. J’ai réussi 7 jours d’utilisation au cours de ma période de test de deux semaines qui comprenait toutes les fonctionnalités sauf l’affichage permanent activé avec au moins trois séances d’entraînement d’une heure par semaine. Le GPS et le suivi de la santé consomment à eux seuls entre 10 et 12 % par heure d’utilisation.

Une utilisation plus légère devrait atteindre les valeurs de 12 jours revendiquées, même si vous sacrifiez la plupart des fonctionnalités offertes par le Band 7 Pro. Pourtant, le Band 7 standard et ses prédécesseurs offrent régulièrement plus d’une semaine d’utilisation entre les charges, donc si vous voulez charger moins, vous devez vous en tenir à l’un de ces modèles. Une charge complète sur le Band 7 Pro avec le chargeur propriétaire à 2 broches inclus prend un peu moins de 60 minutes.

Verdict

Xiaomi Smart Band 7 Pro est un excellent tracker de fitness avec un grand écran et toutes les fonctionnalités que vous trouverez sur le plus petit Smart Band 7 ainsi que quelques améliorations notées comme un récepteur GNSS intégré. Vous bénéficiez d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, d’un suivi continu de la SpO2, d’une surveillance du stress et du sommeil ainsi que d’un suivi sportif pour plus de 110 activités. Le suivi de la santé est rapide et offre des données fiables tant que vous ne l’utilisez pas pour une analyse médicale, tandis que le suivi de la condition physique est à égalité avec les autres appareils portables que nous avons vus au cours de la dernière année.

L’écran AMOLED plus large et légèrement plus net ici est excellent et est plus agréable pour les yeux lors de la lecture des notifications et de la navigation dans le système d’exploitation par rapport aux entrées précédentes de la gamme de bandes intelligentes de Xiaomi.

Le Band 7 Pro est agréable à regarder et se sent bien sur votre poignet. Vous pourriez facilement la confondre avec une montre intelligente plus haut de gamme et les matériaux de construction légers et le joli bracelet de montre la rendent facile à porter pendant des jours. Un bouton physique ou un élément de couronne aurait été un excellent ajout pour naviguer dans l’interface utilisateur lorsque vous n’avez pas envie de toucher l’écran. Le suivi GNSS bi-bande intégré est une fonctionnalité intéressante à intégrer et il fait le travail bien que moins précisément que le récepteur de la plupart des smartphones.

Cependant, nous pensons que le prix du Band 7 Pro est trop élevé dans son état actuel et que la plupart des utilisateurs seront mieux lotis avec le Xiaomi Band 7 standard ou une smartwatch dans la gamme de 100 €. Nous pouvons nous attendre à ce que les prix baissent dans les mois à venir, ce qui ferait du Band 7 Pro une recommandation facile.

Avantages

Grand écran AMOLED avec AOD et luminosité automatique

GNSS bi-bande

Conception légère

Autonomie de la batterie Decenet

Les inconvénients