Test du Xiaomi Robot Vacuum Cleaner X10 : cette machine ne vous fera pas de mal

Même s’ils existent depuis un certain temps, les aspirateurs robots ont finalement eu leur véritable moment de gloire pendant la pandémie.

Certes, nous sommes encore loin de Rosey, le robot ménager imaginé par les Jetson au siècle dernier, mais la plupart des aspirateurs robots parviennent à maintenir un niveau de propreté de base avec pratiquement aucune intervention humaine. Le dernier aspirateur robot de Xiaomi, le X10 ( ₹Le modèle 29 999 va encore plus loin, en se nettoyant lui-même grâce à une station d’accueil autonettoyante, une fonctionnalité que l’on trouve généralement dans les offres plus chères. Est-ce l’avenir sans tracas qu’on nous avait promis ?

Conception Le segment des aspirateurs robots s’est, dans l’ensemble, concentré sur une conception largement similaire : un trois-roues circulaire avec des pare-chocs pour un impact mineur, ainsi qu’un capteur de navigation laser sur le dessus.

Le RVC X10 ne s’éloigne cependant pas trop de cette approche. Contrairement à certains aspirateurs à sec encore vendus en Inde (je pense à toi, iRobot), le RVC X10 est équipé d’un support de balai à clip avec un réservoir d’eau et un chiffon de nettoyage amovible et lavable. La station d’accueil de plus de 30 cm de haut qui l’accompagne ne sert pas seulement à alimenter l’aspirateur. Elle est dotée d’un sac à poussière intégré et d’un système d’aspiration pour vider le bac à poussière du X10, pour un maximum de 60 nettoyages complets.

Vous devrez réfléchir à l’avance à l’emplacement de la station d’accueil, car elle nécessite une prise de courant de 16 A au lieu de la prise de courant de 6 A que l’on trouve plus couramment. À part cela, l’ensemble du processus, du déballage à l’ajout réussi du X10 dans l’application Xiaomi/Mi Home sur iOS/Android, prend moins de cinq minutes.

Cartographie et nettoyage Une fois ajouté, le X10 se met à cartographier la maison, en utilisant la navigation laser LDS pour tirer des lasers invisibles et en mesurant le temps nécessaire pour recevoir la lumière réfléchie afin de déterminer la position relative de la limite/des murs.

Après un premier essai rapide, le X10 a largement mesuré les dimensions de la pièce et la position des meubles, tout en faisant du bon travail de détection et d’évitement des obstacles, bien qu’en raison du module laser, il ait du mal à s’insérer dans des endroits où d’autres robots moins avancés peuvent accéder.

Vous pouvez bien sûr configurer des murs virtuels pour éviter d’entrer dans des zones à éviter, ou des zones sans serpillère pour ne pas abîmer les tapis, et même des plans de nettoyage détaillés sur la fréquence et les pièces à nettoyer, y compris les niveaux d’aspiration et l’intensité de nettoyage. De plus, il existe des options sur la fréquence à laquelle le bac à poussière de l’aspirateur doit être vidé dans la station de base. Mais vous devrez penser à garder un œil sur le sac à poussière jetable et à le remplacer lorsqu’il est plein. Un paquet de 5 sacs à poussière jetables vous coûtera environ ₹2 499. Certes, ce ne sont pas des sacs à poussière ordinaires, mais c’est quand même un prix élevé à payer pour un consommable.

Bien que les aspirateurs robots fonctionnent mieux selon un programme, vous pouvez effectuer un nettoyage localisé via l’application et même relier l’aspirateur à Amazon Alexa ou Google Assistant pour activer le processus de nettoyage par la voix. Les propriétaires de maisons plus grandes et à plusieurs niveaux peuvent également configurer une cartographie multi-étages si vous êtes prêt à transporter l’appareil de 3,3 kg dans les escaliers et à le poser pour nettoyer. Je n’ai eu aucun incident de robots qui se sont déchaînés et sont tombés dans les escaliers, même après quelques semaines d’utilisation.

À l’intérieur du X10 bat un moteur brushless à grande vitesse avec une puissance d’aspiration maximale de 4000 Pascals.

Résultats À l’intérieur du X10 bat un moteur sans balai à grande vitesse avec une puissance d’aspiration maximale de 4000 Pascals, et bien que le X10 fonctionne rarement à plein régime (à moins qu’il ne soit intentionnellement utilisé en mode Turbo), il fait du bon travail pour nettoyer la poussière et les débris du quotidien et les dégâts étranges de la cuisine.

Après avoir laissé tomber de longues mèches de cheveux et un assortiment de légumineuses et de farine à travers la maison, le X10 s’est mis en ville pour nettoyer le désordre, essuyant complètement toute trace de poussière et laissant les coins et les surfaces difficiles à atteindre beaucoup plus propres que prévu.

Cela dit, les tapis et moquettes peuvent parfois poser problème. Les niveaux de bruit ne sont pas trop mauvais en mode standard, et il existe un mode silencieux si vous vivez dans des zones moins poussiéreuses et que vous pouvez travailler avec des niveaux d’aspiration réduits. Comme prévu, le mode Turbo est bruyant et il est préférable de le réserver lorsque vous n’êtes pas là.

Le nettoyage est basique, sans fonction de détection automatique de surface pour éviter automatiquement de passer la serpillère ou pour soulever la serpillère hors du chemin (bien que vous puissiez utiliser les zones susmentionnées pour éviter de passer la serpillère), mais le réservoir intégré de 200 ml est suffisamment grand pour nettoyer tout le sol en un seul cycle. Contrairement au bac à poussière, l’eau du réservoir devra être remplacée, nous n’avons donc pas encore atteint une approche totalement sans intervention. Il convient également de noter que vous ne pouvez pas ajouter de liquide de nettoyage dans le réservoir, donc si vous voulez cette fraîcheur familière du nettoyant pour sol, vous devrez le vaporiser manuellement avant de lancer un cycle de nettoyage.

Verdict Après chaque course, le RVC X10 retourne à sa station d’accueil et commence à charger sa batterie de 5 200 mAh et, s’il est configuré pour le faire, vide son contenu dans le bac avec un cycle d’auto-nettoyage terriblement bruyant (17 000 Pascals de puissance d’aspiration au travail) mais heureusement court.

L’autonomie de la batterie est bien supérieure à celle de certains modèles de base, ce qui vous permet d’effectuer un cycle de nettoyage complet d’un espace de 1800 pieds carrés en mode Turbo avec environ 30 % de batterie restante à la fin du cycle. Ce qui prend un peu de temps, c’est la charge, qui est plutôt lente et nécessite un peu moins de six heures pour se charger complètement.

Avec le Xiaomi RVC X10, vous bénéficiez d’une avancée significative par rapport aux modèles précédents de Xiaomi, tant en termes de fonctionnalités que de performances, sans augmentation de prix aussi importante. Sa facilité d’utilisation et son ensemble de fonctionnalités étendues permettent une recommandation assez facile et sans réserve.