Test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Présentation du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Avec cinq nouveaux téléphones, Redmi aborde la nouvelle année de la meilleure façon possible, offrant aux utilisateurs un groupe de champions du rapport qualité-prix avec la série Note 13.

Cette revue particulière s’adresse à l’enfant du milieu de cette famille de cinq personnes, le Redmi Note 13 Pro. Notez l’absence de 5G dans le nom et dans l’ensemble des fonctionnalités, mais notez également qu’il s’agit d’un téléphone « Pro ». Pour cette série particulière, la série Pro indique un capteur d’appareil photo principal amélioré de 200 MP et une puce plus rapide à l’intérieur du téléphone.

Pour tout le reste, le Redmi Note 13 Pro est un gros téléphone doté d’un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz et il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh, tout comme les cinq téléphones de la série.

Vous pouvez retrouver ci-dessous nos tests pour les autres modèles de la série Redmi Note 13 :

Quoi de neuf sur le Redmi Note 13 Pro

Écran AMOLED de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Puce Helio G99 de milieu de gamme avec 8 Go de RAM

Appareil photo principal de 200 MP avec zoom de recadrage par capteur

Appareil photo ultra-large 8MP, mais pas de téléobjectif

Batterie de 5 000 mAh

Charge rapide de 67 W, mais pas de charge sans fil

Table des matières:

Spécifications du Redmi Note 13 Pro

L’appareil photo principal de 200 MP est la star du spectacle

Avant de plonger dans notre expérience, voici un aperçu des spécifications du Redmi Note 13 Pro :

Conception du Redmi Note 13 Pro Un design épuré avec une utilisation intelligente des couleurs

Le Redmi Note 13 Pro présente un design épuré avec des côtés plats et des cadres relativement minces, tandis que pour la décoration de l’appareil photo, chaque objectif se trouve dans son propre îlot séparé et Redmi a choisi des teintes légèrement différentes pour les sections de l’appareil photo.

L’appareil semble bien assemblé et il a ses touches d’alimentation et de volume à droite, son port USB-C et son haut-parleur en bas, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm et un blaster IR en haut. Avoir une prise casque ET un blaster IR est génial, et nous trouvons tellement étrange que les téléphones économiques comme celui-ci offrent bien plus d’options de connectivité que les produits phares.

Redmi Note 13 Pro est disponible dans un choix de trois couleurs :

Minuit Noir

Forêt verte

Violet lavande





Déballage du Redmi Note 13 Pro

Un étui et un protecteur d’écran pré-appliqué et même un chargeur ! Téléphones phares, faites attention !

Voici ce que vous pouvez trouver dans la boîte :

Téléphone Redmi Note 13 Pro avec protecteur d’écran en plastique pré-appliqué

Brique de chargement de 67 W avec sortie USB-A

Câble de chargement (USB-A vers USB-C)

Coque en silicone

Outil SIM

Manuels d’utilisation

Comme vous pouvez le voir, c’est tout un ensemble, comprenant un chargeur, un étui et un protecteur d’écran pré-appliqué, vous pouvez donc commencer à utiliser le téléphone immédiatement. Nous aimons vraiment qu’un étui soit également inclus et nous souhaitons que davantage de fabricants de téléphones le fassent.

Écran Redmi Note 13 Pro



Le Redmi Note 13 Pro dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz avec une résolution de 1080p, ce qui est agréable à voir sur un téléphone de milieu de gamme. Nous avons effectué nos mesures habituelles en laboratoire pour vous donner une meilleure idée de la qualité de cet écran. Mesures d’affichage :

L’écran atteint une luminosité maximale impressionnante de 1 036 nits lorsqu’il est testé sur une page entièrement blanche, ce qui est idéal pour une utilisation en extérieur. La luminosité minimale de 1,9 nits est correcte, mais nous souhaitons que l’écran devienne encore plus sombre pour une utilisation plus confortable la nuit.

L’empreinte digitale ici est une empreinte optique intégrée à l’écran. Cela fonctionne bien, n’oubliez pas que la nuit, il s’éclairera plus fort pour lire votre empreinte digitale, ce que certaines personnes trouvent un peu dérangeant.

Caméra Redmi Note 13 Pro L’appareil photo 200MP fonctionne bien la nuit Il a trois caméras à l’arrière, mais celle macro n’est pas d’une grande utilité Avec un capteur de caméra principale de 200 MP, le Redmi Note 13 Pro offre plus que les versions non Pro de la famille. Grâce à ce capteur plus grand, vous disposez de très bonnes performances en basse lumière et vous disposez également d’un zoom de haute qualité à 2X et 4X. Ce n’est pas tout à fait un remplacement pour un téléobjectif dédié (vous n’en avez pas ici), mais c’est la meilleure chose à faire. Vous bénéficiez également d’un appareil photo ultra-large de 8 MP d’une qualité correcte. Cependant, la caméra macro 2MP a une résolution trop basse et les images manquent de détails.

Échantillons de photos

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la qualité d’image de la caméra principale est excellente de jour comme en basse lumière. Les photos ont une bonne plage dynamique, il n’y a pas de zones avec des reflets brûlés, l’exposition est généralement parfaite et les couleurs semblent assez réalistes.

La caméra ultra-large, cependant, n’est pas aussi performante. Il fait du bon travail sous un bon éclairage, mais même dans ce cas, il n’y a pas assez de détails et, dans des conditions de faible luminosité, il y a tout simplement trop de bruit. De même, la caméra selfie fonctionne bien sous un bon éclairage, mais dans des conditions légèrement sombres, les images deviennent très bruyantes.

Qualité vidéo

Étonnamment, le Redmi Note 13 Pro ne prend PAS en charge l’enregistrement vidéo 4K, nous avons donc filmé en 1080p, ce qui est moins détaillé.

Si vous pouvez vivre avec cela, vous trouverez une stabilisation vidéo et une reproduction des couleurs assez correctes des séquences 1080p. Vous pouvez également zoomer jusqu’à 6X en numérique, mais comme il s’agit uniquement d’un zoom numérique, la qualité diminue très rapidement.

En basse lumière, il y a du bruit dans les enregistrements vidéo, ils ne sont donc pas aussi propres que nous le souhaiterions, mais nous ne qualifierions pas la qualité de mauvaise du tout et la stabilisation vidéo est encore une fois assez correcte.

Performances et références du Redmi Note 13 Pro La puce Helio G99 à l’intérieur convient parfaitement aux tâches quotidiennes, mais plus lente que ses concurrents Sous le capot, vous trouverez ici la puce MediaTek Helio-G99 couplée à 8 Go de RAM. Pour les tâches quotidiennes, cela semble très bien, avec une expérience plutôt fluide. Cependant, par rapport à la concurrence, cette puce n’est pas aussi rapide et vous le ressentirez avec des tâches plus intenses. Vous trouverez ci-dessous quelques points de repère afin que vous puissiez voir la différence exacte :

Repères de performances :

Les performances de jeu sont particulièrement mauvaises puisque le Redmi Note 13 a un tiers de la puissance de feu d’un Galaxy A54 5G et un quart de celle d’un Motorola Edge 40. Les joueurs et les gros utilisateurs feraient mieux d’utiliser l’un de ces téléphones à la place.

Nous apprécions cependant les généreux 256 Go de stockage intégré, et il est agréable de voir également la prise en charge de la carte microSD pour un stockage extensible.

Logiciel Redmi Note 13 Pro

Nous avons Android 13 ici avec MIUI 14 en plus, ce qui est en retard sur le temps ( Android 14 et le nouvel HyperOS de Xiaomi sont ce que vous obtenez sur des téléphones plus premium).

Nous ne pensons pas que cet ancien logiciel soit en aucun cas un facteur décisif, mais il existe une fonctionnalité particulière dont vous devez être averti.

Vous pourriez rencontrer des problèmes avec les notifications sur ce téléphone. Cela a été le cas avec les téléphones Xiaomi pendant la majeure partie de la dernière décennie et cela a tout à voir avec le fait que MIUI tue de manière agressive les applications en arrière-plan. Ceci est évidemment fait pour améliorer la durée de vie de la batterie, mais cela signifie également que certaines applications ne vous enverront tout simplement pas de notifications push à temps, un gros problème pour les applications de messagerie par exemple.

Redmi limite par défaut toutes les nouvelles applications, et vous pouvez essayer de désactiver ces limitations, mais cela ne garantit pas que vous recevrez des notifications en temps opportun. Bien sûr, ce problème n’existe pas sur les téléphones grand public comme les téléphones Galaxies ou Pixel, alors soyez averti à ce sujet sur les téléphones Xiaomi/Redmi. Pour tout le reste, ce logiciel fonctionne très bien avec des animations et des transitions fluides.

Xiaomi promet 3 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité pour les modèles Pro de la série Redmi Note 13, y compris ce téléphone. Cela signifie qu’il recevra :

Batterie Redmi Note 13 Pro Grosse batterie, logiciel économe Avec une batterie de 5 000 mAh intégrée, vous avez ce qu’il faut pour obtenir une excellente autonomie.

Ajoutez à cela le MIUI frugal.

Nous avons effectué nos tests de batterie indépendants et voici ce que nous avons obtenu.

Résultats des tests de batterie PhoneArena :

Avec un score de 9 heures et demie, le Redmi Note 13 Pro bat facilement la concurrence sur notre test de streaming vidéo YouTube, et si vous aimez regarder beaucoup de vidéos, c’est définitivement un avantage à considérer.

Dans le même temps, lors de notre test de navigation Web plus léger, les téléphones concurrents ont fait un meilleur travail que le Redmi.

Vitesses de chargement du Redmi Note 13 Pro Le Note 13 Pro est livré avec un chargeur de 67 watts dans la boîte, une vitesse impressionnante pour un téléphone milieu de gamme (et presque deux fois plus rapide que les versions non Pro Redmi).

Voici les vitesses de charge réelles que nous avons mesurées :

Vous obtenez une charge de près de 70 % en seulement 30 minutes, tandis qu’une recharge complète s’effectue en seulement 51 minutes. C’est vraiment cool d’avoir la possibilité de recharger votre téléphone si rapidement.

Il n’y a pas de support de chargement sans fil, mais nous pouvons facilement l’oublier avec une charge filaire aussi rapide. Oh, et les téléphones Galaxy et iPhones ne peuvent que rêver de telles vitesses !

Qualité audio et haptique du Redmi Note 13 Pro Les haut-parleurs du Redmi sont assez corrects et deviennent assez bruyants, mais le plus important pour beaucoup est probablement que vous disposez d’une prise casque 3,5 mm que vous pouvez utiliser pour brancher vos bons vieux écouteurs. Contrairement aux écouteurs sans fil, vous n’avez pas besoin de charger ces écouteurs traditionnels, ce qui constitue également un gros avantage. L’haptique est ici assez moyenne, elle fait le travail, mais n’est pas aussi précise et nette que sur des appareils plus chers.

Concurrents du Redmi Note 13 Pro Le Redmi Note 13 Pro est répertorié au prix de 350 euros, il se trouve donc juste à côté de concurrents très populaires.

Le grand nom ici est le Samsung Galaxy A54 5G. Son prix officiel est de 490 euros, mais il est actuellement régulièrement vendu autour de 360 ​​euros, et le Motorola Edge 40, avec un prix officiel de 600 euros, est également désormais disponible à environ 360 euros.

En savoir plus ici: