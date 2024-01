Test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Présentation du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Il pleut de nouveaux téléphones Redmi en ce début d’année 2024 ! Nous avons cinq nouveaux téléphones, tous dans la série Redmi Note 13, tous offrant un excellent rapport qualité-prix, et celui-ci Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (une bouchée !) est le deuxième meilleur de cette famille de cinq.

Il mise sur un appareil photo principal performant de 200 MP, un processeur Snapdragon 7s Gen 2 rapide et un grand et net écran de 6,7 pouces.

En parlant de la taille de 6,7 pouces, cela fait partie de l’ADN commun de la série Redmi Note 13, et d’autres incluent une charge rapide et, bien sûr, le logiciel MIUI.

Quoi de neuf sur le Redmi Note 13 Pro 5G

Quoi de neuf sur le Redmi Note 13 Pro 5G

Écran AMOLED 1220p de 6,7 pouces avec 120 Hz

Appareil photo principal de 200 MP avec zoom de recadrage par capteur

Appareil photo ultra-large 8MP, mais pas de téléobjectif

Batterie de 5 100 mAh

Charge filaire de 67 W, pas de support de charge sans fil

Modèle 8/256 Go pour 400E

Table des matières:

Spécifications du Redmi Note 13 Pro 5G

Une fiche technique impressionnante pour le prix

Commençons par un aperçu des spécifications du Redmi Note 13 Pro 5G :

Conception du Redmi Note 13 Pro 5G Un design épuré et plus de ports et de prises que prévu

Avoir cinq téléphones différents, tous dotés d’une configuration d’appareil photo similaire, signifiait que Xiaomi devait faire preuve de créativité avec le décor de l’appareil photo.

Sur le Redmi Note 13 Pro 5G, les caméras sont placées sur un seul îlot, légèrement surélevé au-dessus de l’arrière du téléphone.

L’appareil semble bien assemblé, avec des boutons d’alimentation et de volume sur la droite, un côté gauche vierge, un port USB-C et un haut-parleur en bas, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm et un blaster IR en haut.

Vous disposez de la certification IP54, qui se traduit par « protection contre les éclaboussures », mais le téléphone ne doit pas être immergé sous l’eau.

Couleurs du Redmi Note 13 Pro 5G :

Minuit Noir

Aurore Violet

Sarcelle océan

Déballage du Redmi Note 13 Pro 5G

Voici ce que vous pouvez trouver dans la boîte :

Téléphone Redmi Note 13 Pro 5G avec protecteur d’écran en plastique pré-appliqué

Brique de chargement de 67 W avec sortie USB-A

Câble de chargement (USB-A vers USB-C)

Coque en silicone

Outil SIM

Manuels d’utilisation

Hé, un étui, un protecteur d’écran et un chargeur, le tout dans la boîte ? Nous souhaitons que davantage de compagnies de téléphone suivent l’exemple de Xiaomi ici.

Écran Redmi Note 13 Pro 5G Nous avons déjà mentionné que tous les nouveaux téléphones Redmi de cette famille disposent d’un grand écran de 6,7 pouces avec 120 Hz et technologie OLED. Le Redmi Note 13 Pro 5G, cependant, a une résolution de 1220p, il est donc encore plus net que les modèles moins chers de la famille. Il dispose également du nouveau Gorilla Glass Victus pour une meilleure protection contre les rayures et les chutes (les modèles Redmi Note 13 moins chers sont livrés avec Gorilla Glass 5 ou même 3). Nous disposons également de nos mesures en laboratoire d’affichage, afin que vous ayez une meilleure idée des caractéristiques de cet écran. Mesures d’affichage : La première chose qui ressort vraiment est la luminosité maximale très élevée de près de 1 200 nits. Nous mesurons cela à 100 % de blanc, ce qui rend ce chiffre encore plus impressionnant, de sorte que ce téléphone a un écran plus lumineux que même de nombreux produits phares. Cela le rend idéal pour une utilisation en extérieur car vous pouvez le voir facilement même sous la lumière directe du soleil. Pour la biométrie, vous disposez d’un lecteur d’empreintes digitales de type optique intégré à l’écran, qui est assez rapide et nous n’avons eu aucun problème avec celui-ci.

Caméra Redmi Note 13 Pro 5G Appareil photo 200MP capable de bien gérer les situations de faible luminosité L’appareil photo principal de 200 MP est le grand point fort Vous disposez de trois caméras à l’arrière du téléphone : un jeu de tir principal de 200 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP.

Redmi aurait facilement pu ignorer cette dernière : les photos macro à 2MP n’ont tout simplement pas assez de détails et semblent au mieux médiocres.

Échantillons de photos

L’appareil photo principal de 200 MP fait un très bon travail de jour comme de nuit avec des images nettes dotées d’une excellente plage dynamique et de couleurs naturelles et agréables.

Grâce au grand capteur de l’appareil photo principal, vous bénéficiez également d’une très bonne qualité de zoom à 2X et 4X, même sans téléobjectif dédié.

La caméra ultra-large capture des images de résolution inférieure, mais la qualité est également tout à fait correcte. L’appareil photo obtient de bonnes notes partout et constitue une avancée notable par rapport à l’édition non 5G moins chère de la série Redmi Note 13.

Qualité vidéo

Le Note 13 Pro 5G prend également en charge la vidéo 4K (une fonctionnalité manquante sur le modèle Note 13 Pro moins cher).

Vous obtenez une bonne quantité de détails et des couleurs agréables, et la qualité est étonnamment bonne même dans des conditions de faible luminosité. La stabilisation n’est cependant pas parfaite. C’est suffisant si vous tenez simplement le téléphone ou si vous marchez très lentement, mais lorsque vous commencez à marcher à un rythme normal, il ne peut pas suivre et vous remarquerez un peu de nervosité.

Malheureusement, une fois que vous commencez à enregistrer avec la caméra principale, vous ne pouvez pas passer à la caméra ultra-large en vidéo, ce qui constitue une grosse limitation.

Performances et références du Redmi Note 13 Pro 5G À égalité avec le Galaxy A54 5G et le Motorola Edge 40 Propulsé par le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, le Redmi Note 13 Pro 5G est à peu près au même niveau que les grands rivaux dans ce domaine, le Galaxy A54 5G et le Motorola Edge 40. Pour les tâches quotidiennes simples, tout semble agréable et rapide, car le logiciel Redmi est bien optimisé et vous avez une puce décente à l’intérieur. Cependant, pour des tâches plus intenses, vous pourriez ressentir un peu de bégaiement ici et là, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme après tout, et que ses performances sont dans la moyenne des autres téléphones de milieu de gamme.

Repères de performances :

Malheureusement, nous n’avons pas pu exécuter le test de jeu 3D Mark sur cet appareil, en raison de problèmes de compatibilité, mais les performances graphiques sont encore une fois similaires à celles de Samsung et de Motorola.

Nous apprécions également le fait que vous disposiez de 256 Go de stockage intégré, même dans la version de base, ce qui est suffisant.

Logiciel Redmi Note 13 Pro 5G

Vous avez peut-être entendu parler du nouveau logiciel HyperOS de Xiaomi, dont il fait la publicité, mais malheureusement vous ne le trouverez pas sur ce téléphone. Au lieu de cela, il fonctionne sur l’ancien Android 13 avec MIUI 14 en haut (et recevra une mise à jour plus tard). Cependant, nous voulions prêter attention à un problème persistant avec le logiciel MIUI : les notifications push. Ils NE fonctionnent tout simplement PAS correctement sur de nombreuses applications, car le système tuera de manière agressive les applications en arrière-plan et interférera ainsi avec les notifications. En termes simples, vous ne verrez tout simplement pas les notifications de certaines applications sur votre écran de verrouillage, et elles n’apparaîtront que lorsque vous déverrouillerez votre téléphone. Vous pouvez essayer de modifier les paramètres d’économie de batterie pour chaque application individuellement, mais cela n’a pas résolu le problème pour nous. Ne pas recevoir de notifications push est très ennuyeux pour les applications de messagerie sur lesquelles vous comptez, alors gardez cela à l’esprit. Les concurrents de la plupart des autres marques n’ont pas ce problème, c’est donc une chose malheureuse que font les téléphones Xiaomi. Pour les mises à jour logicielles, le Redmi Note 13 Pro 5G bénéficie de 3 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et de 4 ans de correctifs de sécurité. Cela signifie qu’il recevra :

Batterie Redmi Note 13 Pro 5G Autonomie solide de la batterie Avec une batterie de 5 100 mAh, ce Redmi a une capacité de batterie légèrement supérieure à celle des autres modèles de la série dotés d’une cellule de 5 000 mmAh. Dans la vraie vie, ce téléphone peut durer environ une journée et demie assez confortablement, nous sommes donc satisfaits de ce niveau de performances.

Pour être plus précis, nous avons effectué nos trois tests de batterie indépendants pour voir les chiffres exacts :

Résultats des tests de batterie PhoneArena :

Avec un score de près de 10 heures et demie, le Note 13 Pro 5G réussit notre test de streaming vidéo YouTube et bat largement la concurrence. Tout ce qui dépasse 10 heures est génial, donc le Xiaomi impressionne définitivement ici.

Cependant, lors de notre test de navigation Web plus léger, nous considérons que les scores supérieurs à 16 heures sont excellents et que le Redmi n’a rassemblé qu’environ 12 heures, ce qui a été un peu décevant.

Vitesses de chargement du Redmi Note 13 Pro 5G Ce chargeur robuste de 67 W fait vraiment la différence et en seulement 30 minutes, vous obtenez une recharge de près de 75 %, tandis qu’une charge complète de 1 à 100 % ne prend que 47 minutes. Bon travail! Cependant, il n’y a pas de prise en charge de la vitesse de chargement sans fil, au cas où vous vous poseriez la question.

Qualité audio et haptique du Redmi Note 13 Pro 5G La qualité audio ici est assez correcte avec une bonne quantité de punch et un son clair qui n’est pas étouffé à des volumes plus élevés. Et oh oui, ce que vous voyez en haut du téléphone est bien une prise casque 3,5 mm, vous pouvez donc facilement brancher de bons vieux écouteurs et écouter de la musique sans avoir à vous soucier de charger vos écouteurs.

Concurrents du Redmi Note 13 Pro 5G Le retour haptique est également correct, mais pas aussi précis que sur les téléphones plus chers. Avec un prix avoisinant les 380 euros, le Redmi Note 13 Pro 5G a une solide concurrence.

Le Galaxy A54 5G est le téléphone le plus populaire dans cette gamme de prix, et vous avez également le Motorola Edge 40 qui a l’air élégant.

Résumé du Redmi Note 13 Pro 5G et verdict final

En conclusion, le Redmi Note 13 Pro 5G ressemble à un téléphone bien équilibré.

Nous éviterions le modèle non 5G moins cher car il dispose d’un processeur assez lent, mais ce modèle nous semble être un très bon choix.

La qualité de l’appareil photo est impressionnante, la charge est ultra rapide et les performances sont également rapides. Sans parler des extras comme une prise casque et la grosse batterie.

Cependant, soyez averti du problème des notifications push avec MIUI, et si vous pouvez vivre avec cela, ce téléphone devrait certainement être sur votre radar.