Test du Xiaomi Redmi Note 10 5G

introduction

La série Redmi Note 10 est l’une des gammes de milieu de gamme les plus excitantes que Xiaomi ait à offrir – les smartphones s’adressent à divers groupes d’utilisateurs avec des étiquettes de prix très abordables. Le Redmi Note 10 5G que nous avons en revue aujourd’hui ressemble à une offre plutôt de niche – il vous donne accès aux réseaux 5G à bas prix mais il y a plus que cela.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G abordable propose également un écran LCD 90 Hz 1080p, une triple caméra à l’arrière, de nombreuses options de connectivité, une batterie énorme et même un chipset décent qui peut gérer les jeux en déplacement. Quel est le piège? Eh bien, nous devons encore savoir s’il y en a.

Le Redmi Note 10 5G fonctionne sur le chipset Dimensity 700 compatible 5G de MediaTek et est généralement couplé à 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage UFS2.2. On aime que Xiaomi ait conservé le slot microSD, même s’il s’agit d’un slot hybride. En fait, le Note 10 5G possède de nombreuses fonctionnalités préférées des fans, comme une prise jack 3,5 mm, une radio FM, un blaster IR, NFC. Il n’y a pas de haut-parleurs stéréo, cependant.

Le Redmi Note 10 5G, tout comme le Realme 8 5G, n’est pas un appareil pour tout le monde car ce n’est pas le plus rapide ou le meilleur appareil photo dans cette fourchette de prix. Mais cela introduit la série Redmi Note dans cette nouvelle ère 5G, et quiconque souhaite faire l’expérience des réseaux 5G plus rapides peut le faire pour 230 € ou moins.

Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 5G en un coup d’œil :

Corps: 161,8 x 75,3 x 8,9 mm, 190 g ; Face avant Gorilla Glass 3, dos en plastique, cadre en plastique.

161,8 x 75,3 x 8,9 mm, 190 g ; Face avant Gorilla Glass 3, dos en plastique, cadre en plastique. Affichage: Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, 400 nits (typique), résolution 1080x2400px, format 20:9, 405ppi.

Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, 400 nits (typique), résolution 1080x2400px, format 20:9, 405ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2.

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM (régional) ; UFS 2.2 ; microSDXC (hybride, utilise SIM2).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM (régional) ; UFS 2.2 ; microSDXC (hybride, utilise SIM2). Système d’exploitation/logiciel : Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; Macro : 2 mégapixels, f/2,4 ; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; : 2 mégapixels, f/2,4 ; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, (large).

8 MP, f/2.0, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 18W (chargeur fourni 22,5W).

5000mAh; Charge rapide 18W (chargeur fourni 22,5W). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm, radio FM, NFC.

Nous savons que nous l’avons dit plus d’une fois, mais nous pensons que chaque téléphone de nos jours, quel que soit son prix, devrait offrir une protection de base contre les intrusions – IP53, ports étanches à l’eau, revêtement hydrofuge – quelque chose qui le rendra plus durable dans nos vies bien remplies. Malheureusement, le Redmi Note 10 5G n’a rien de tout cela, et c’est la seule chose qui, selon nous, manque sur sa fiche technique.

Déballage du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Le Redmi Note 10 5G est une boîte en papier emballée qui est aussi vanille que possible. Il contient un chargeur de 22,5 W, un câble USB-C-to-A et un étui en silicone transparent.

L’étui a un couvercle pour le port USB-C, ce qui est une bonne idée car il éloigne la poussière de la poche, mais il est un peu difficile à ouvrir chaque fois que vous devez charger votre téléphone.

Enfin, le Redmi Note 10 5G a ce mince protecteur d’écran qui a été appliqué en usine, mais c’est un énorme aimant de maculage, et nous l’avons retiré peu de temps après ce déballage.