Test du Xiaomi Poco M5 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Le Poco M5, tout comme le Poco M4 5G annoncé en août, est l’un des combinés les plus abordables de Xiaomi dans le portefeuille. Les deux combinés sont assez similaires, mais le M5 manque de connectivité 5G et il est disponible sur plus de marchés dans le monde. Il existe également une variante indienne du M5, qui est pour la plupart identique à son homologue mondial, il est donc prudent d’utiliser cette revue comme référence si vous êtes situé en Inde et que vous décidez si vous devez acheter le Poco M5.

Même si le Poco M4 5G propose un chipset Dimensity tandis que le M5 plus récent repose sur un Helio G99 supposément moins puissant (selon le schéma de dénomination de MediaTek), il ne devrait pas y avoir de différence substantielle de performances. Le Dimensity 700 sur le M4 5G dispose d’un modem 5G et il est basé sur un processus de fabrication de 7 nm, tandis que l’Helio G99 utilise le même processeur octa-core, le même GPU Mali-G57 MC2 mais omet la partie 5G. Donc, d’une certaine manière, ces deux variantes sont des variantes 4G et 5G du même combiné.









Xiaomi Poco M5 • Xiaomi Poco M5 (Inde)

Cela dit, nous savons déjà à quoi nous attendre du Poco M5, mais il pourrait y avoir des différences marginales, voire inexistantes, dans la durée de vie de la batterie et peut-être dans la photographie. Même si le G99 est positionné plus bas que le Dimenisty 700 dans la hiérarchie de MediaTek, il possède le FAI le plus performant des deux et prend en charge les affichages à taux de rafraîchissement plus élevé. Et, bien sûr, le Poco M5 (même celui en Inde) possède un capteur principal plus puissant de 50MP.

Spécifications du Xiaomi Poco M5 en un coup d’œil :

Corps: 164,0 x 76,1 x 8,9 mm, 201 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en plastique, dos en plastique.

164,0 x 76,1 x 8,9 mm, 201 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: Écran LCD IPS de 6,58 pouces, 90 Hz, 500 nits (HBM), résolution de 1 080 x 2 408 px, format d’image de 20,07:9, 401 ppi.

Écran LCD IPS de 6,58 pouces, 90 Hz, 500 nits (HBM), résolution de 1 080 x 2 408 px, format d’image de 20,07:9, 401 ppi. Jeu de puces : MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2.

MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, PDAF ; Macro : 2 MP, f/2.4 ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, PDAF ; : 2 MP, f/2.4 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 5 MP, f/2.2, (large), 1/5.0″, 1.12µm.

5 MP, f/2.2, (large), 1/5.0″, 1.12µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; 18W filaire.

5000 mAh ; 18W filaire. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; Radio FM; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm.

Quoi qu’il en soit, tout comme le Poco M4 5G, le M5 propose une bonne valeur pour le prix demandé fonctionnant sur une grosse batterie, une peau Android MIUI 13 mature et fiable et des compétences de photographie adéquates dans le contexte d’un appareil bas de gamme. Allons plus loin au-delà des spécifications dans les pages suivantes.

Déballage du Xiaomi Poco M5

La boîte du Poco M5 est assez généreuse. Outre les manuels d’utilisation standard et le chargeur mural avec connecteur USB-A vers USB-C, la boîte vous offre également un étui de protection en silicone transparent.

Il y a aussi un film protecteur d’écran à appliquer. Ce n’est pas pré-installé, ce qui est plutôt intéressant.